Condena FSTSE a los intentan alterar Programa de Vacunación

LA DIRIGENCIA DEL DIRECTORIO DEL SUTGCDMX REPROBO FIRMEMENTE LA ACCION DE ALGUNOS SEUDOREPRESENTANTES DE LAS SECCIONES 12 Y 13 POR QUERER VIOLENTAR EL ORDEN DEL PROGRAMA DE VACUNACION



+El lunes podrán cobrar pensiones en el IMSS, del mes de enero



+Martin Urrieta suplirá temporalmente la ausencia de Manzanero



CUDAD DE MEXICO .- La dirigencia del Directorio del SUTG-CDMX reprobó firmemente la acción de algunos seudorepresentantes e integrantes de las Secciones 12 y 13, quienes intentaron alterar el orden institucional del Programa de Vacunación Anticovid-19 que se lleva a cabo en la Ciudad de México, al pedir que se les aplicara la vacuna sin que les corresponda.



Joel Ayala, líder de la FSTSE y responsable del directorio sindical del SUTG-CDMX advirtió que este tipo de acciones obliga a aplicar la norma jurídica con las sanciones correspondientes a quienes busquen afectar la marcha del programa de vacunación establecido, trazado y ejecutado por el gobierno federal y el de la Ciudad de México.



Reprobamos y condenamos toda acción de anarquía y oportunismo de quienes han intentado violentar la estrategia y el orden de un programa de vacunación vital, fundamental para la salud de todos los mexicanos, dijo Ayala Almeida quien agregó que la posición firme de la FSTSE y del SUTGCDMX es hacer respetar la norma jurídica laboral.



La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum tiene todo el respaldo de la dirigencia sindical, ante lo cual le pedimos que de ser necesario actúe y aplique lo que corresponde a derecho, pues no se admite intentar entorpecer un programa vital para la vida de los mexicanos, el cual se lleva a cabo de manera coordinada entre las instituciones del país.



Las dirigencias de la Federación de Sindicatos y Trabajadores al Servicio del Estado y del Directorio del SUTGCDMX, respaldamos y coadyuvamos al gobierno federal y al de la Ciudad de México en su estrategia de establecer los tiempos de aplicación de las vacunas a los sectores sociales que han acordado, dejó en claro el dirigente.



Reiteró que en estos momentos de complejidad social por la batalla que se da frente a la pandemia del Covid-19, no se admiten alteraciones por parte de algunos seudorepresentantes sindicales de las Secciones 12 y 13 del SUTGCDMX.



Joel Ayala puntualizó claramente que nuestra definición es por el orden y respaldo al gobierno federal y de la Ciudad de México para apoyar y fortalecer la enorme tarea de devolver lo más pronto posible la salud a los mexicanos….



MAS DE 3.9 MILLONES DE PENSIONADCOS PODRAN COBRAR SU PRESTACION A PARTIR DEL LUNES



El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informa a los más de 3.9 millones de pensionados que a partir del lunes 4 de enero de 2021 se realizará el pago mensual correspondiente, ello porque el viernes 1 de enero es día feriado, seguido del fin de semana.



A fin de evitar el aumento de casos de COVID-19 y romper cadenas de contagio, se exhorta a la población pensionada a acudir de manera escalonada a las ventanillas bancarias y cajeros, en particular si tienen 60 años o más, por ser más susceptibles a las formas graves de la enfermedad.



Para la disponibilidad de sus recursos con mayor seguridad, se recomienda retirar los recursos en los días subsecuentes al pago, seguir los protocolos sanitarios y realizar compras con tarjetas bancarias en establecimientos autorizados.



Además, es aconsejable retirar los recursos en corresponsales bancarios como tiendas de autoservicio, así como utilizar servicios de banca en línea para el pago de diversos bienes y servicios. En lo posible, hay que quedarse en casa.



Para mayor información de los corresponsables bancarios, la población pensionada o sus familiares pueden comunicarse al teléfono 800 623 2323, opción número 3 que corresponde a ’Pensionados’, para ser atendidos por un representante del IMSS….



MARTIN URRIETA AL FRENTE DE LA SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES



El cantautor Martín Urieta, conocido por temas como Mujeres divinas y Urge, presidirá la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) mientras convocan a asamblea para elegir al nuevo dirigente, lo publicó la Agencia Quadratin.



Luego del fallecimiento del artista Armando Manzanero, ocurrida el lunes pasado, Roberto Cantoral Zucchi, director general de la SACM, informó que de acuerdo a los estatutos del organismo, a partir del próximo martes Urieta estará al frente.



’La Presidencia del Consejo Directivo estará a cargo del vicepresidente ejecutivo Martín Urieta Solano, hasta en tanto la siguiente asamblea general de socios resuelva sobre la designación del próximo presidente del Consejo Directivo electo’, expresó Cantoral en un comunicado. En sus primeras declaraciones a la prensa, Urieta expresó que se centrará en mantener los objetivos que Manzanero tenía a futuro.



’Quedan pendientes muchas cosas, iniciativas de ley que para bien de los compositores hemos luchado desde hace muchísimos años, las mandamos al Congreso y algunas las rechazan y estamos insistiendo porque todo es en favor de los compositores de México, con el maestro esa era la tónica que llevaba’, expresó Urieta en declaraciones publicadas por el diario Milenio.



Urieta forma parte de la SACM desde hace más de 20 años. En su acervo se encuentran canciones como Mujeres divinas, Qué de raro tiene, Bohemio de afición, Acá entre nos, Pasó a la reina y Ni un vaso de agua.