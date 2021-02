Condena GPPAN ataques contra la senadora Lilly Téllez

CONDENA GPPAN ATAQUES EN CONTRA DE LA SENADORA LILLY TÉLLEZ



Las senadoras y los senadores del PAN expresaron su absoluto respaldo a la legisladora por su valentía.



Piden al Gobierno enfocar sus recursos a atender a las familias, a evitar más dolor y a apoyar a quienes lo necesitan en medio de la emergencia, y no a atacar a legisladores.



El Grupo Parlamentario del PAN condenó los ataques en contra de la senadora Lilly Téllez que desde la conferencia mañaneras se ha orquestado y expresaron su absoluto respaldo a la legisladora por su valentía.



Las senadoras y los senadores panistas acusaron que dos reporteros hicieron señalamientos en contra de senadora Lilly Téllez con información falsa y ’en sincronía’.



’No es novedad que en las mañaneras se ataque a todas y todos quienes señalamos yerros, cuestionamos o exigimos al Gobierno de Morena. No es la primera vez que, desde medios de comunicación parciales, abiertamente oficialistas, se siembran preguntas con fines de distracción más que de información’, indicaron.



Lamentaron que el Coordinador General de Comunicación Social, Jesús Ramírez, esté más preocupado por atacar a legisladores en lugar de revisar que las plataformas oficiales de comunicación del Gobierno Federal funcionen, que las páginas de internet no se caigan, que los mensajes no tengan errores ortográficos, y no sembrando infundios o distractores.



’Es evidente que la crítica les incomoda. Los señalamientos y exigencias que hace nuestra compañera Lilly Téllez como senadora y ciudadana exhiben la ineficiencia, la insensibilidad, la incongruencia o la opacidad de Morena. Esa es la razón de sus ataques’, sostuvieron.



Las y los Senadores del PAN expresamos todo nuestro respaldo hacia nuestra valiente compañera, reiteraron.



’Estamos en una emergencia de salud, en una crisis económica y social. Enfoquen los recursos del Gobierno a atender a las familias, a evitar más dolor, a apoyar a quienes lo necesitan’, finalizaron.