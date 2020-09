Condena Graciela Domínguez revictimización de adolescentes asesinadas en Culiacán

La diputada Graciela Domínguez Nava, Presidenta de la Junta de Coordinación Política en la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, lamentó las declaraciones vertidas por Liliana Pimentel Villalobos, procuradora de protección de niñas, niños y adolescentes del Sistema DIF Culiacán; quién llamó ’ingobernables’ a las adolescentes de 14 y 16 años que fueron asesinadas y calcinadas en Culiacán la semana pasada, y exigió a las autoridades correspondientes que garanticen el derecho a la vida de las mujeres.





Graciela Domínguez Nava tocó el tema durante durante la aprobación a una reforma constitucional a la Ley de Procedimientos e Instituciones Electorales del Estado de Sinaloa que ahora garantiza en la ley el principio de paridad de género en los cargos de representación popular.





’Esta reforma viene a consolidar una larga lucha de las mujeres para ser votadas, y tener acceso a espacios en la toma de decisiones de gobierno. Pero este logró histórico se ve empañado lamentablemente porque otros derechos, sobre todo el derecho a la vida, en Sinaloa y Culiacán se sigue vulnerando’, expuso la Coordinadora del Grupo Parlamentario de morena.





’No podemos celebrar como quisiéramos porque en Culiacán hace unos días calcinaron a unas jovencitas de 14 y 16 años. Exigimos una actuación más efectiva de las autoridades, si Culiacán es un municipio con alerta de género convocamos a las autoridades correspondientes a tomar cartas en el asunto y que este hecho no sea uno más’, añadió la legisladora.





Sobre las declaraciones de la funcionara municipal, Graciela Domínguez dijo que son reprobables desde todo punto de vista, y exhortó a las autoridades municipales a revisar el tema.





’Es un acto reprobable que no se garantice el derecho a la vida, y si a eso le agregamos las declaraciones de una funcionaria pública, mujer además, que están re victimizando a estas jovencitas. Declaraciones que pueden descalificarse en todos los sentidos, y por supuesto la autoridad municipal de Culiacán está obligada a revisar la actuación de sus funcionarios públicos que no correspondan a un perfil idóneo para atender esta problemática’, acotó la morenista.





’Ante este logro, que representa la conquista de los derechos políticos electorales para las mujeres. También nos sumamos para exigir que el derecho a la vida que tenemos todas las mujeres se respete y se proteja. Exigimos a nuestras autoridades, que están para actuar en esta materia, lo hagan de manera urgente. Esto está haciendo crisis, podemos seguir avanzando en los derechos en otros ámbitos para las mujeres, pero no podemos permitir que sigan los feminicidios y que no pase nada’, concluyó.