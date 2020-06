Condenan enérgicamente diputados de MORENA el asesinato del regidor del municipio de La Paz y exigen su pronto esclarecimiento

.Zona Oriente, Edoméx.-Legisladores de la fracción morenista en la entidad, condenaron enérgicamente el cobarde homicidio del regidor de Los Reyes La Paz Guillermo Esquivel Esquivel y exigieron el esclarecimiento inmediato a la (FGJEM), Fiscalía General de Justicia en el Estado de México, señaló la presidenta de la Diputación Permanente en el Congreso mexiquense, Mónica Álvarez Nemer quien manifestó su indignación por la creciente inseguridad contra servidores públicos de elección popular en el país.

Lo anterior luego de que apareciera el cuerpo de la diputada de Colima Francis Anel Bueno Sánchez, tras más de un mes secuestrada y ahora el artero homicidio contra el sexto regidor de Los Reyes la Paz.

’Desde la Legislatura manifiesto mi indignación total, no podemos permitir esta escalada de violencia en el país. Exigimos a las autoridades que se atienda el caso de forma urgente y que se esclarezcan los hechos. No puede haber impunidad’, sostuvo la diputada de Morena.

En tanto el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la 60 Legislatura condenó el homicidio y dijo que hoy ni los ciudadanos, ni los servidores públicos tienen garantías de seguridad, ante los altos índices delictivos de la entidad.

El legislador de este municipio lamentó la situación de inseguridad que enfrenta la entidad mexiquense, y particularmente en esta localidad, donde hace justo un año fue asesinado el regidor Eusebio Martínez Peláez de Encuentro Social, y su cuerpo encontrado en un baldío, sin que hasta el momento haya avance de las investigaciones.

El legislador dijo desconocer si el regidor había recibido amenazas o tenía confrontaciones con grupos, pues era ’una persona común y corriente’, que atendía a la gente en sus oficinas en el Ayuntamiento.

En Los Reyes La Paz, la mayoría de delitos que se cometen son robo a casa habitación, a negocio, pero en los últimos meses ha incrementado la extorsión a negocios y a comerciantes, pero no ha habido intervención del gobierno estatal para frenarla.

Cuando se pide apoyo a la policía estatal, salen con mil pretextos, no han querido subir a zonas cerriles donde pega más la delincuencia, como Lomas de San Sebastián, Lomas de San Isidro, Tecamachalco y San José las Palmas, ahí son los propios vecinos quienes se cuidan, incluso los hemos apoyado con silbatos para que se organicen’, sostuvo Hernández.

El diputado Julio Hernández denunció que de manera particular también ha recibido amenazas vía texto para que frene sus denuncias, luego de señalamientos que ha realizado desde la tribuna, por la creciente delincuencia en la entidad y la inacción de la Secretaría de Seguridad.

Cabe destacar por último, que vecinos de este municipio quienes solicitaron el anonimato para evitar posibles represalias, señalaron a este medio informativo, que los asesinatos de ambos regidores en lo que va la presente administración podrían tener tintes políticos, sin querer ahondar más en el tema.