Condenan mujeres a Félix Salgado en programa de Carmen Aristegui

Quadratín



ACAPULCO, Gro., 6 de febrero de 2021.- La escritora Sabina Berman y la politóloga Denise Dresser condenaron la candidatura de Félix Salgado en mesa de análisis esta mañana en el programa de la periodista Carmen Aristegui.



Coincidieron en que Morena, partido que pretende postular a Salgado Macedonio como su candidato en la próxima elección estatal, se confronta no solo con la oposición, sino contra la población femenina, contra legisladoras y contra cientos de mujeres obradoristas que se han pronunciado en contra de tal nombramiento.



Durante la mesa que abordó la reciente captura del exgobernador priista de Puebla, Mario Marín, acusado de tortura contra la periodista Lydia Cacho, las panelistas coincidieron en que Morena debe detener la candidatura de Félix Salgado, acusado por al menos cuatro mujeres de violación y abuso sexual.



Denise Dresser lamentó la indiferencia de las voces masculinas dentro y fuera de Morena, pues consideró que han permitido que Salgado Macedonio avance, por lo que hizo un llamado a romper el pacto de protección mutua, política y el pacto de silencio.



’Una de las razones que ha permitido a Salgado Macedonio avanzar como lo ha hecho es porque ha estado blindado; blindado por las autoridades judiciales del estado, blindado por Mario Delgado que ahora sale a decir que no hay procesos en su contra.



Hay una razón por la cual no hay procesos en su contra, porque las autoridades de Guerrero no han aceptado esos procesos, no han llevado a cabo investigaciones independientes, no han llamado ni siquiera a declarar en torno a las acusaciones hechas que son de hace años’, recriminó durante su participación en la mesa de análisis.



Cuestionó también qué tan feminista es la Cuarta Transformación, el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena, el partido que lo llevó al triunfo y todos quienes le rodean. ’Las feministas deberíamos ser sus aliadas naturales pero con casos como el de Salgado Macedonio, en lugar de mostrar empatía, sensibilidad, están desestimando, están ridiculizando, están diciendo: ¡ah, solo se quejan ahora en temporada electoral!



Como si para las mujeres fuera fácil en México denunciar a sus acosadores, cuando es de las cosas más difíciles, el sistema judicial está sesgado contra las mujeres, no les cree, no les da legitimidad sobre su propia experiencia y esto lo vimos en el caso de Los Porkys y demás’, reclamó la también académica y articulista.



En su oportunidad, Sabina Berman sostuvo que las mexicanas ’queremos mejoras reales en nuestra vida concreta, no solo igualdad en todos los campos, sino atención del Estado en los problemas particulares de las mujeres, entre los que sobresale la constante terrible violencia de las que somos objeto’.



Advirtió que luego de varias confrontaciones entre el presidente López Obrador y las mujeres, habrá una nueva confrontación por el tema de Salgado Macedonio. ’Una solución fácil es que Morena vuelva la revisión de las pruebas contra Salgado Macedonio públicas, como por cierto Morena prometió que haría y no ha hecho.



Que se vean las pruebas que las mujeres que lo acusan de violencia presentaron, que se compruebe que las intimidaciones por WhatsApp de Salgado Macedonio a una de ellas no son auténticas, porque si son auténticas son probatorias de una violación’, sugirió.



Consideró que mientras Morena decide qué hacer, ’en esto están en el lado incorrecto de la moral y también de la estrategia política, simplemente dicho, no puede haber justicia social si la mitad de la población vive en la injusticia’.