Condenaron por encubrimiento a empleados del bar donde fue ejecutado el ex gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval

Once empleados del bar Distrito 5, en Puerto Vallarta, Jalisco —donde fue asesinado el ex gobernador Aristóteles Sandoval— fueron condenados mediante un proceso abreviado por el delito de encubrimiento.



Los trabajadores Abner Abraham, José Everardo, María del Rocío, Loot, Édgar, Iliana, Christian Jhovanny, Alonso, Juan Orlando, Alexis Omar y Óscar, capturados a medidos de diciembre por alterar la escena del homicidio de Sandoval, reconocieron su responsabilidad en los hechos registrados el 18 de diciembre, según informó el medio local Mural.



Ésto les habría ayudado a obtener una pena menor que, según la ley, se castiga de uno a tres años de prisión; sin embargo, en este caso podría sustituirse por una multa que los dejaría en libertad.



Apenas este viernes, se dio a conocer que dos empleados acusados de modificar la escena del crimen obtuvieron su libertad.



Se trata de María del Rocío, gerente de relaciones públicas del bar, quien fue arrestada ya que en sus declaraciones iniciales, la mujer cayó en una serie de contradicciones al momento de señalar cuál era su domicilio.





Debido a que el sitio donde fue ejecutado el ex mandatario fue alterado, la fiscalía a investigado a cuenta gotas el crimen. María del Rocío fue señalada por sus trabajadores de ordenar limpiar el lugar. Esta a su vez involucró al gerente general del bar, José Manuel Sánchez Cruz.



A más de un mes del asesinato del ex mandatario estatal, las autoridades estatales continúan con la búsqueda de los responsables.



La semana pasada, el complejo de departamentos con el número 2870, ubicado sobre la calle Prisciliano Sánchez y el Bulevard Francisco Medina Ascencio, en Puerto Vallarta, fue blindado por agentes de la Fiscalía y elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, tras recibir una denuncia que advertía que posiblemente en este sitio habitarían las personas que accionaron las armas contra el funcionario, ejecutado el pasado 18 de diciembre.



El inmueble, de aproximadamente 10 pisos, fue resguardado por las autoridades, que hasta el momento han informado sobre la detención de 14 personas, señaladas de alterar la escena del crimen.



La investigación, que avanza a paso lento, todavía no revela cuál fue la participación de las dos personas, cuya identidad fue dada a conocer por la Fiscalía General de Jalisco y que habrían participado de manera directa en el ataque. Por información que dé con su paradero, el órgano ofrece un millón de pesos.



De acuerdo con testimonios obtenidos por el medio local Mural, el ex funcionario, quien recibió tres disparos en el baño del bar, habría sido atacado por una mujer, quien presuntamente le apuntó en tres ocasiones: la primera en la parte posterior de la cabeza; la segunda a la altura del corazón y finalmente en los intestinos, reveló el diario.



La sicaria, según Mural, siguió a Sandoval al baño y le disparó a quemarropa. Las autoridades han revelado que el mandatario recibió dos impactos que lo privaron de la vida.