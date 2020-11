Condición de alianza PT y PVEM es que candidatos a gobernador sean de MORENA: Mario Delgado

Los candidatos a las 15 gubernaturas que se disputarán en 2021, serán morenistas, así lo aseguró el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, quien explicó que esta es una de las condicionantes para la alianza que se firmó y está en proceso -en algunos estado- con los partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México.



En conferencia en la sede nacional, dijo que este fin de semana durante la sesión del Consejo Nacional de Morena pedirá a este órgano interno que apruebe la Política de Alianzas la cual afirmó que será estricta, donde todos los candidatos se apegan totalmente a las iniciativas de la Cuarta Transformación y que los abanderados a gobernador sean morenistas.



También que los abanderados o coordinadores designados, realicen un juramento de principios y tomen un curso obligatorio de formación política.



Cuestionado en torno al caso de San Luis Potosí, donde el partido Verde Ecologista de México, está impulsando a Ricardo Gallardo como su candidato de la alianza, dijo que no irán con ellos, siendo muy contundente:



«Evidentemente nosotros no vamos hacer alianzas con partidos que tengan definidos ya candidatos, porque de qué alianza estamos hablando. En las alianzas que va Morena, Morena va a definir a los candidatos, entonces no hay nada definido».



Explicó que la selección de candidatos a gobernador se dará conforme a los estatutos de Morena y se instalarán mesas por estado donde se invitará a los morenistas a participar, de los cuales se pedirá que lleguen a un consenso, en caso de que no se logre se realizará el tema de encuestas; Las encuestas serán firmadas por los aspirantes quienes aceptarán las condiciones y de conformidad de respetar los resultados.



Por otra parte, la renovación de órganos internos nacionales y estatales, -como dirigencias y consejos- no son una prioridad, ya que todos los esfuerzos se enfocarán en la tarea de reorganización y acción rumbo al 2021.