Condiciona Colosio su candidatura a Gobernador de Nuevo León

www.guerrerohabla.com





A que haya alianza PAN-MC

Nuevo Leon. 20 noviembre, 2020.-Luis Donaldo Colosio Riojas, condicionó su participación como precandidato a la gubernatura del Estado a que Movimiento Ciudadano pueda concretar una alianza con Acción Nacional.



A través de una carta en redes sociales el diputado local dejó en claro de que depende su participación en el proceso interno de MC.



"Es de todos conocido que recibí una invitación formal de la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano para contender por la Gubernatura de Nuevo León. Lo que se juega el próximo año no es una simple elección, es el futuro de todo nuestro Estado y por ello las distintas fuerzas políticas tenemos el deber de ejercer la madurez política suficiente para anteponer el desarrollo de nuestra gente por encima de cualquier partido o de cualquier proyecto individual. En este sentido, yo siempre me he manifestado a favor de una alianza entre Movimiento Ciudadano y Acción Nacional, justamente porque iría en favor de los mejores intereses de Nuevo León y coincidiría con la preferencia de la mayor parte de su ciudadanía. Esto lo he dicho siempre; he sido consistente y me mantengo firme en esta posición", expresó.



Por ende, aseguró que si la alianza no se concreta, no contenderá por la Gubernatura del Estado e iría por la alcaldía de Monterrey.



"Quiero reiterarle a la opinión pública que, si como todo parece indicar, no se da esta alianza, no contenderé por la Gubernatura del Estado, puesto que estoy convencido de que una coalición es la mejor forma de construir el gobierno que Nuevo León requiere en estos momentos. De ser el caso, -insisto, si no se da la alianza- buscaré contender por la Alcaldía de Monterrey", finalizó.