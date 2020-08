Condiciona la FSTSE el regreso a labores de servidores públicos tras pruebas del COVID-19

+FSTSE Condiciona el Retorno de Labores



+Excesivo cinismo del senador Gómez Urrutia



+Apoya ISSSTE a más de 20 mil adultos mayores



CIUDAD DE MEXICO .- La Central sindical FSTSE condiciona la prueba de Covid-19 a los trabajadores, antes de retornar a sus trabajos e insiste y tiene como alta prioridad, el blindaje a quienes en cada centro hospitalario del país mantienen la tarea de salvaguardar la vida de los que demandan atención médica, aun persistiendo lo que hemos señalado desde el principio: la falta de su protección personal.



Lo anterior fue dado a conocer por el líder de la FSTSE, Joel Ayala Almeida quien señaló que es necesario y hoy en día inobjetable que se mantenga una constante sanitización con las medidas de seguridad e higiene en todos los centros de trabajo, donde los servidores del Estado se mantienen al frente ante la pandemia sanitaria.



Puntualizó que se vuelve condicionante en la nueva determinación de reincorporación en actividades laborales, que se dió a conocer oficialmente por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de la Función Pública, que quienes gradualmente se reincorporen a sus labores, consideradas como esenciales, previamente se practiquen las pruebas que determinen su estado actual de salud, evitando con ello, un severo riesgo epidémico.



Lo anterior debido a que por su larga etapa de aislamiento, pudiesen haber sido contagiados y no necesariamente han manifestado los síntomas que se reflejan como posibles infectados.



Para la debida información a los trabajadores al Servicio del Estado, el presidente del CEN de la FSTSE, aclaró que continúa vigente lo decretado por la autoridad sanitaria: todo aquel trabajador que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad queda exento de retornar a sus respectivas labores.



Esto es tan significativo por considerarse lo fundamental en lo que se establece en el ámbito sanitario de la prevención de las enfermedades transmisibles-contagiosas, ya que sería una situación de omisión de alta responsabilidad, ponerse en riesgo con un adicional rebrote de no llevarse a cabo lo que hoy exigimos.



En tal circunstancia, deberá implementarse la instalación de módulos en donde se lleven a cabo las pruebas Covid, las cuales determinen su actual estado de salud para ceñirnos estrictamente al resultado de dicho análisis clínico, precisó Joel Ayala….



EXCESIVO CINISMO EN LAS EXPRESIONES DEL SENADOR GOMEZ URRUTIA



En las expresiones del senador por ’Morena’ Napoleón Gómez Urrutia hay un excesivo cinismo, pues hay constancias y evidencias sobradas de que él es el inventor, el impulsor del outsourcing en la industria minera, señaló Javier Villarreal Gámez, subsecretario del Trabajo de la CTM luego de las acusaciones que lanzo el líder minero en el Senado.



En una carta publicada en redes sociales afirma que el senador Gómez Urrutia cobra comisiones importantes de hasta 12 mil pesos por empleado al año, a las empresas de outsourcing que laboran en las minas en las cuales el sindicato del legislador tiene contratos y por medio de esos convenios define en la práctica contratos de protección.



En torno a la postura del senador, de defender a los legisladores de Estados Unidos dijo que no se ve bien que Gómez Urrutia celebre las aspiraciones, tanto de sindicatos como del gobierno de Estados Unidos para lograr lo que ellos quieren y recuperar empleos para su país, lo cual habla de su poco patriotismo.



El líder de la Federación de Trabajadores de Sonora destaco que es publica, incluso difundida por el propio Gómez Urrutia, su vinculación con dirigentes sindicales del vecino país del norte, como Richard Trumka, dirigente de la principal central obrera de Estados Unidos, la AFL-CIO.



Javier Villareal destaco que Gómez Urrutia tiene un gran resentimiento con el sindicalismo nacional, porque antes de huir a Vancouver, Canadá, en donde vivió 12 años acusado de desviar 55 millones de dólares, quiso ser presidente del Congreso del Trabajo y no recibió apoyo de organización alguna y trato de construir un a disque central internacional, pero también fue rechazado.



Así, el también secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minero-Metalúrgica de la CTM, respondió a las falsas acusaciones del senador Napoleón Gómez Urrutia (Morena) ante la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, de que congresistas estadounidenses aseguran que en nuestro país prevalecen contratos laborales de protección para las empresas…..



APOYA ISSSTE A MÁS DE 20 MIL ADULTOS MAYORES CON ACOMPAÑAMIENTO GERONTOLÓGICO VÍA TELEFÓNICA



A través de la estrategia de Acompañamiento Gerontológico Telefónico (AGT), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ha apoyado a 20 mil 785 adultos mayores que se resguardan en casa por la pandemia, a quienes se les aplica pruebas TRIAGE COVID-19 y de Depresión, orientación preventiva y canalización a servicios en caso necesario, como parte del apoyo a población vulnerable.



La Dirección Normativa de Salud, a cargo de Ramiro López Elizalde, informó que la estrategia ha resultado exitosa para reducir el impacto de riesgos de salud por la emergencia sanitaria en este sector, cuyo perfil es: edad promedio de 75 años, 66.4 por ciento son mujeres y 33.6 por ciento hombres; ocho por ciento viven solos. La persona de mayor edad atendida hasta el momento tiene 107 años.



A su vez, la Coordinadora Nacional del Programa ECOS para el Bienestar y responsable de implementar el AGT en el ISSSTE, Judith García de Alba, reportó que del 13 de abril a la fecha, de los 20 mil 785 pacientes atendidos se detectó que 2.6 por ciento corren riesgo medio de padecer COVID-19, mientras 1.3 por ciento presentó un riesgo alto; éstos últimos fueron canalizados para su atención.



En materia de salud mental, dijo que tras aplicar tamizaje de depresión geriátrica se identificó que 10.3 por ciento de los pacientes presentaron síntomas moderados y 5.2 por ciento síntomas altos; ambos grupos fueron orientados sobre estrategias para afrontar su situación y los segundos, referidos para atención telefónica con especialistas del área de Salud Mental.



Precisó que el Acompañamiento Gerontológico Telefónico está dirigido a las personas que integran el censo de población atendida en la red de Módulos Gerontológicos de las unidades médicas del Instituto. Su utilidad y calidad de compresión ha sido evaluada por los usuarios como muy buena, con una calificación de nueve puntos, enfatizó.



Además de los tamizajes, la atención que otorga el Instituto vía telefónica incluye: orientación COVID-19 para personas mayores de 60 años; recomendaciones de adherencia y continuación al tratamiento llevado en Módulos Gerontológicos; confirmación de comprensión y eliminación de mitos; integración familiar y comunitaria para personas en senectud, e información preventiva de violencia en esta edad.



La mayoría de los agentes responsables de contactar a los pacientes son personal de salud que labora en los Módulos Gerontológicos y por la contingencia están trabajando desde casa. Cada estrategia es avalada por el responsable de la Subdelegación Médica para Envejecimiento Saludable y es apoyada por los ECOS para el Bienestar.



Por último, Judith García de Alba destacó que el ISSSTE seguirá informando a sus derechohabientes sobre la pandemia de manera clara, oportuna y basada en evidencias, atendiendo las preocupaciones de la población y proporcionando herramientas útiles para el cuidado corresponsable de su salud y la de sus seres queridos…..