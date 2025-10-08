Conductor de camión de carga que cayó al vacío fue trasladado al hospital 90 camas Chimalhuacán

Derivado de un reporte recibido en el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4), efectivos de la Dirección de Protección Civil, Bomberos y Servicios de Emergencia atendieron la volcadura de un camión de carga marca Chevrolet modelo 1981 al interior de la mina ’Del Chimal’.



Al interior del camión de volteo se hallaba un conductor de género masculino, quien fue atendido por paramédicos de la unidad ALFA-01, quienes lo diagnosticaron con heridas policontundidas y dermoabrasivas.



Por lo anterior, fue trasladado al Hospital General de Chimalhuacán.



También acudieron al lugar para brindar la atención necesaria elementos de la policía municipal, integrantes de Protección Civil del Estado de México y el dueño de la unidad en compañía de su aseguradora. Aún se desconocen las causas del percance.



El gobierno de Chimalhuacán continuará brindando la atención necesaria y trabajando en coordinación con las autoridades competentes.