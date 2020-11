CONDUSEF informa sobre la suplantación de identidad de 11 instituciones financieras

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

En las últimas semanas, 10 Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades No Reguladas y 1 Sociedad Financiera Popular, debidamente inscritas en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES), informaron a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) respecto de la suplantación de su nombre comercial e incluso de algunos de sus datos fiscales o administrativos.



Por lo anterior, tal y como hemos procedido en ocasiones semejantes, comunicamos a la población los nombres de las instituciones financieras afectadas:



• Finadix, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

• Tótem Prestamos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

• Tu Kapital en Evolución, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

• Sotiderc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

• Alcana Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

• Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.

• HINV, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

• GRT Logros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

• Soluciones Múltiples Empresariales, S.A. de C.V. S.O.F.O.M., E.N.R.

• Valia Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

• Sociedad de Alternativas Económicas, S.A. de C.V., S.F.P.



En tal sentido y a efecto de que las personas interesadas en obtener un crédito estén alerta, la CONDUSEF informa el MODUS OPERANDI de los suplantadores, el cual usualmente es el siguiente:



1. Los afectados manifiestan que una persona los contacta vía telefónica o por redes sociales ofreciéndoles créditos inmediatos, con pocos requisitos y con mensualidades de montos pequeños para hacerlos atractivos.



2. Utilizan información como razón social, direcciones, teléfonos e imagen corporativa (logotipos) de las entidades financieras debidamente autorizadas y registradas, para hacerse pasar por ellas.



3. Solicitan a sus víctimas enviar su información personal vía WhatsApp o por Facebook a través de Messenger, poniendo en riesgo sus datos personales.



4. Piden anticipos de dinero en efectivo o mediante depósito a una cuenta bancaria con la supuesta finalidad de apartar el crédito, gestionarlo, adelantar mensualidades, pagar gastos por apertura o como fianza en garantía, generalmente por el equivalente al 10% del monto total del crédito solicitado, que puede ser de mil hasta cien mil pesos.



5. Cuando las víctimas realizan los depósitos a la cuenta señalada, no reciben el crédito y es imposible localizar a los promotores. Es cuando descubren que han sido engañados.



Para que no seas sorprendido por este tipo de prácticas, TE RECOMENDAMOS tomar en cuenta lo siguiente:



• Evita contratar préstamos o créditos en los que tengas que dar anticipos por cualquier concepto.

• Asegúrate que la Institución Financiera esté registrada en el SIPRES, donde podrás verificar su domicilio, página de internet y teléfonos: https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp

• No proporciones dinero antes del otorgamiento de un crédito, ya sea por concepto de seguro, comisión o gestión del crédito.

• No entregues documentos personales o datos de tarjetas de crédito o débito.

• No des información ni realices operaciones a través de Facebook, WhatsApp o cualquier otra red social.

• No firmes ningún documento antes de leerlo completa y detalladamente.

• Si utilizas Internet como medio de contacto, asegúrate de verificar la información, así como que la página de internet sea una página segura que use un protocolo de seguridad (https://) y que efectivamente corresponda a la institución financiera que quieras contactar.











