Conecta con las comunidades indígenas en la feria nacional de la cultura rural



Para los turistas y visitantes locales, nacionales y extranjeros que buscan experiencias auténticas y profundas que conecten con las comunidades rurales, las tradiciones, la naturaleza y el conocimiento ancestral, la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) invita a la XXX Feria Nacional de la Cultura Rural (FNCR), que tendrá lugar del 2 al 12 de octubre en Texcoco, Estado de México.



La XXX FNCR realizará un homenaje a los pueblos totonaco, del estado de Veracruz; xi’úi (pame), de San Luis Potosí y tepehua, de Hidalgo, a través de los saberes productivos y agroecológicos de los pueblos originarios, las danzas, la música, la gastronomía, las artesanías, los trajes típicos de los 32 estados de la República Mexicana y la riqueza plurilingüística de la nación con 12 lenguas originarias representadas, entre ellas: náhuatl, otomí, zapoteco, totonaco, mixteco y mazahua.



Uno de los grandes valores de la Feria Nacional de la Cultura Rural de Chapingo es que son las y los propios productores locales y portadores de la herencia cultural de los pueblos, quienes participan en los escenarios y pabellones de este evento, cuyos organizadores esperan recibir a más de 200 mil visitantes en su trigésima edición.



La Feria Nacional de la Cultura Rural ofrecerá un programa con 118 actividades artísticas, a cargo de cerca de dos mil intérpretes de todo el país; además de brindar un espacio digno de exhibición y comercialización a 816 maestros y maestras artesanas y más de 150 cocineras tradicionales como parte de la función social y asistencialista de la Universidad Autónoma Chapingo, eliminando barreras de intermediación y fortaleciendo las economías locales.



Cada artesana y artesano presente en la FNCR es un portador de saberes ancestrales que transmiten cosmovisiones, técnicas y narrativas inscritas en la memoria colectiva.



Cuando un visitante adquiere un textil, una pieza de barro o una máscara ritual participa en la cadena de valor de las comunidades rurales.



La FNCR ofrece sus ya tradicionales pabellones: Artesanal, Gastronómico, Pecuario y Granja Infantil, Agrícola, Emprendimiento e Institucional, así como en un nuevo pabellón sorpresa y el Escenario Universitario. Los asistentes podrán observar en cada pabellón atractivos y manifestaciones culturales vivas que preservan y mantienen en movimiento el patrimonio material e inmaterial de México.



La agenda se enriquece con la participación del Centro Académico Regional Huatusco de la Universidad Autónoma Chapingo, a través de la divulgación de su banco de germoplasma de café, macadamia y chayote; la muestra de trabajos de asesoramiento a productores de café, ponencias sobre el potencial de los cafetales para la mitigación al cambio climático, así como el despliegue de barismo y catación de café de especialidad.



El CAR-Huatusco es el productor del café marca Chapingo y, entre sus funciones, también realiza la promoción de cafés diferenciados como el orgánico, el amigable con las aves, de sombra natural y de comercio justo.



Por su parte, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) dará a conocer las tendencias sobre ’Turismo alternativo indígena’, el 6 de octubre, a las 13:00 horas, destacando aquellos proyectos que se alejan del turismo masificado, los cuales resultan una alternativa atractiva para las comunidades receptoras al beneficiar a las personas y al entorno natural, fortaleciendo la resiliencia social y ambiental de los destinos.



La inauguración de la XXX Feria Nacional de la Cultura Rural será el 2 de octubre, a las 17:00 horas, con la interpretación de la danza del fuego del pueblo xi’úi, acto ceremonial de San Luis Potosí, relacionado con los antiguos rituales agrícolas y de petición de lluvias, así como con la invocación de protección contra enfermedades o calamidades.



Desde su creación en 1994 la FNCR, organizada por la administración central de la Universidad Autónoma Chapingo y el estudiantado a través de la Coordinación de Asociaciones de los Estados (CAE), rescata las tradiciones, costumbres y formas de vida de las comunidades rurales y campesinas que suelen quedar fuera del foco de atención nacional y mantiene vivas las culturas poco visibilizadas en los circuitos turísticos tradicionales.



Como cada año, la Universidad Autónoma Chapingo pondrá en operación su programa ambiental de manejo de residuos sólidos, fiel a su misión como casa de estudios vinculada con el cuidado del medio ambiente y las prácticas sostenibles.



La entrada a la FNCR tendrá un costo de $60 pesos para público en general y $30 pesos para personas con discapacidad, adultos mayores y docentes con credencial vigente. Sé parte de este encuentro y apoya a los artesanos de escasos recursos y a los productores directos.



