Confabula Grupo Hidalgo para nueva estafa en Liconsa

Quieren repetir la historia. El Centro de Acopio Francisco I. Madero, inaugurado en el sexenio peñista y que sólo operó de manera funcional durante unos meses, quedando impunes una serie de irregularidades que lo llevaron a su cese, ha sido rehabilitado; cierra la pinza la designación de Oscar Navarro Gárate en Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), quien es cercano a Osorio Chong.



El movimiento volvería a emular las inconsistencias dadas durante el primer periodo de funcionamiento del Centro de Acopio con Liconsa, volviéndose a entretejer las redes de corrupción que en su momento lo hicieron disfuncional.

Vázquez Baca fue subordinado de Osorio Chong, primero como asistente personal y luego como coordinador de giras entre los años 2006 y 2013, año en que el hoy senador plurinominal lo promovió como delegado de Liconsa en Hidalgo, institución responsable de comprar la leche al Centro de Acopio.



El cargo lo dejó en 2016 para asumir una diputación local por Actopan, año que coincide precisamente, con la última compra realizada por el inmueble que estuvo 4 años abandonado.



Osorio Chong no sólo agradeció la lealtad de su subordinado con puestos donde pudiera vigilar los negocios que se hacían en el Centro de Acopio de Francisco I. Madero, sino que para asegurar su complicidad le otorgó 3 concesiones de taxis metropolitanos en Pachuca: el primero tiene el número 10,775 y se lo dio en 2009; posteriormente indicó a Francisco Olvera que se le entregaran las concesiones 11,810 y 12,508, ambas en 2011.



Sólo de estas tres concesiones -habrían más-, le habría asegurado un ingreso de entre 60 y 90 mil pesos mensuales.



Pero Osorio Chong también lo “apapachó” mientras fue legislador local. Pese a ser el legislador más faltista durante el segundo periodo legislativo en el Congreso Local y que unas 300 mujeres originarias del distrito Actopan bloquearon la carretera federal México-Laredo por varios minutos dado que Ernesto Vázquez Baca incumplió con la entrega de despensas, entre otros compromisos, intervino para que “se le tuviera paciencia”.



El año pasado se daría a conocer mediante trabajadores y promotores de Liconsa que fueron removidos en agosto de 2019 por denunciar irregularidades, que el exfuncionario habría sido partícipe de alterar las listas de beneficiarios de Liconsa para tratar de mantener el voto para sus oscuros intereses. El documento que evidencia lo anterior fue entregado por los inconformes a René Gavira Segreste, quien fuera director de Finanzas y Administración, y quien para tapar la suciedad de Liconsa, decidió cesar a los denunciantes.



Quieren una segunda oportunidad en Liconsa para seguir desviando recursos



Pese al fracaso del Centro de Acopio Regional Francisco I. Madero en Tepatepec que lo mantuvo cerrado durante 4 años por diversas irregularidades, no sólo no hubo sancionados sino que ahora quieren volver a hacer sus prácticas como en años anteriores.



La institución, ahora parte de Segalmex, rehabilitó el inmueble y el pasado 27 de mayo comenzó a recibir producto por parte de 15 micro y pequeños productores.



No sólo se mantendrían “vigentes” los entonces operadores del fraude, desde quienes estaban detrás del coyotaje hasta quienes mantienen su influencia política en Tepatepec, sino que también se mantiene el control a nivel federal.



René Gavira Segrete, entonces director de Administración y Finanzas, nombró el año pasado a la subgerente de Liconsa-Hidalgo Luz Elena Hernández Rivas, pues es su ahijada política y ahora también responsable de mantener “el negocio” a flote.



Con la 4T, si bien habría sido obligado a dejar el puesto, no habría dejado de incidir ni de participar, especialmente cuando a su relevo llegó Oscar Navarro Gárate.



Navarro Gárate es cercano también a Miguel Ángel Osorio Chong; incluso estuvo involucrado en el proyecto del Aeropuerto de Tizayuca y se mantuvo trabajando en ese puerto seco durante la administración de Miguel Ángel Osorio Chong. Luego se mantuvo con Francisco Olvera en la misma posición para después mudarse al gobierno federal.



Ahora, es parte de los “nuevos” nombres que quieren seguir llevando el mismo negocio que antaño.