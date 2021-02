Conferencia de Andrés Manuel López Obrador

Medios distorsionan información sobre apagones



🔘 AMLO indicó que este día se informará sobre la situación de emergencia, que se provocó por las nevada en EU, la cual dejó a miles de personas, en el norte del país, sin luz. Destacó que, desde que comenzó la emergencia, los técnicos de la CFE han estado atendiendo el problema.



🔘 Señaló que algunos medios de comunicación no entienden que el problema es internacional, no exclusivo de México, así como la pandemia. En este caso, aunque el problema se originó en Texas, Estados Unidos; todo el cuestionamiento es para la CFE y al gobierno de México.



🔘 Mencionó que hubo un expresidente que hizo un comentario en Twitter, dijo que este ya era el tercer apagón, lo que mostraba la ineficiencia de la política energética del país. Aprovechan para atacar al nuevo gobierno y, sobre todo, al proceso de transformación.



🔘 Consideró que ha habido distorsiones en el manejo de la información en los medios de comunicación que, siguen estando bajo en control de los que se beneficiaban del antiguo régimen. Por eso informarán todo lo relacionado con el problema.

Trabaja intensamente CFE para alimentar al sistema eléctrico 🔘 Manuel Barttlet, director de la CFE, señaló que la CFE es la empresa más grande del país y la que garantiza al pueblo de México la energía para las empresas, las ciudades y el campo.

Informó que el viernes pasado hubo un enorme problema en Texas, se presentó una tormenta que congeló gasoductos. La situación se tornó dramática el viernes, lo que llevó a tener una reunión de emergencia para que, junto con el director del Cenace, se decidiera declarar, de inmediato, una emergencia operativa.



🔘 Indicó que han estado trabajando intensamente para mantener el sistema eléctrico alimentado, han usado todos los instrumentos y, mediante el esfuerzo de los trabajadores de todo el país que manejan las redes de distribución y las plantas, han podido sustituir el vacío del gas que no arriba al país.



🔘 Resaltó que el presidente ha estado informado constantemente. Se presentará la manera en que se llegó a un acuerdo con el Cenace, el director del Cenace explicará el fenómeno del despacho. Luego se presentará la generación de energía, Carlos Morales lo explicará y, finamente, CFE Energía hablará sobre el fenómeno en Estados Unidos.

Aumentaron costos de gas natural en 200% 🔘 Carlos Gonzalo Meléndez, director del Cenace, indicó que los problemas de cierres de ductos en Estados Unidos representó un riesgo de déficit de gas natural. CFE informó que identificó aumento de costos en 200%; se llevó a cabo una reunión urgente con participación de la Sener, la CRE, el Cenace, la CFE, CFE Energía y CFE Transmisión.



🔘 Explicó que se tomó el Control Operativo para coordinar a los integrantes de la industria eléctrica y garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico, identificaron las reservas de inventarios de combustibles y se hizo un plan de sustitución de gas a combustible internos, se activaron mesas de trabajo de especialistas. CFE Energía notificó a las empresas de generación y, ellas a su vez, notificaron al Cenace. El Cenace declaró el estado operativo de alerta, con esta condición implementaron un plan de acción para la sustitución de gas natural a combustibles alternos. Se incluyó a Cenagas para la operación de la red de ductos.



🔘 Detalló que el domingo continuaron con las reuniones, se perdieron seis mil 500 megawatts de generación por el clima adverso, el lunes se estuvo supliendo el déficit con combustóleo y diésel desde el sur, el lunes se presentó la primera falla, duró únicamente tres minutos, luego se afectó al norte del país en los estados de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Durango.



🔘 Informó que se tuvo afectación del suministro en donde se perdió la energía por completo en hogares e industrias. Se tenía pérdida de recursos de generación por la falta de gas. Se inició el proceso de restablecimiento y se logró recuperar el 75% de la carga gracias a la entrada en operación de centrales hidroeléctricas y fotovoltaicas de diésel, combustóleo y gas natural.



🔘 Señaló que se implementaron cortes rotativos de carga para ir salvaguardando la seguridad de todo el sistema interconectado. Entraron 11 centrales para solventar la pérdida de generación, fue un esfuerzo de la CFE y de independientes. El 16 de febrero se tuvo la necesidad de afectar cinco mil 220 megawatts, este mismo día Cenagas y CFE Energía inició la inyección de gas natural licuado en Manzanillo y Altamira, se restableció el cinto por ciento de las áreas domésticas y comerciales del norte y a las 14:00 horas ya había entrado en operación megawatts de generación de la CFE de centrales de carbón y diésel. El miércoles ya se tenía el ciento por ciento de recuperación en todo el norte del país. Por la tarde se hicieron cortes rotativos.

Fuentes alternas de energía ayudaron a restablecer el sistema eléctrico 🔘 Adrián Olvera, director de CFE Generación, destacó que la generación de fuentes alternas, como centrales hidroeléctricas con más del 33% de la generación, las geotérmicas y con gas natural proveniente de Pemex en Yucatán, se llegara a 30 mil megawatts. La demanda esperada es sobre los 38 mil megawatts y se tiene las condiciones para poder cubrirlo.



🔘 En tanto, Noé Peña, director de CFE Transmisión: El primer problema surgió en Nuevo León, luego perdieron Tamaulipas y Chihuahua. El Cenace posteriormente instruyó tiro de carga. El día de ayer sólo se afectó a Chihuahua y Tamaulipas, por las bajas temperaturas en Tamaulipas y a Chihuahua porque tardaron los enlaces. A las 14:00 horas se restableció el servicio al ciento por ciento se llegó a un acuerdo con autoabastecedores para restablecerles y que usaran solo energía para mantener sus hornos.



🔘 Señaló que el 17 de febrero el Cenace instruyó un tiro de carga y cortes rotatorios para la salida de las solares en el país. En la noche hubo una falla momentánea que afectó a Tamaulipas, al momento el suministro está al ciento por ciento.

México generó dependencia de gas natural por gobiernos pasados 🔘 Miguel Reyes, director de CFEnergía, comentó que el 64% de la generación de energía en México se hace con gas natural, a diferencia de otros países. La CFE y México, por decisiones pasadas, generaron una dependencia de gas natural por la concesión de plantas. Los contratos se hicieron durante las dos anteriores administraciones, es una red de gasoductos privados, los contratos de suministro de gas en Estados Unidos son 24 y el compromiso de pago de la CFE, es de 60 mil millones de pesos para transporte y 75 mil millones de pesos para molécula, lo que es mucho más que el presupuesto de un estado entero. La CFE lo contrató a 25 años.



🔘 Indicó que la presente administración ha vendido gas a Estados Unidos para optimizar lo dejado por administraciones pasadas. La demanda de gas de Estados Unidos presentó un pico importante a partir del 8 de febrero. Se elevó el consumo residencial de gas natural y el de generación de electricidad, permaneció constante el de la industria, quien dirige el aumento fue el consumo de los hogares por las bajas temperaturas, del doble de lo que consume México, esto en sólo cuatro días.



🔘 Añadió que también creció la demanda de electricidad y hubo fuentes de generación que se cayeron, todas las renovables en Texas, por lo que hubo una presión fuerte para el gas natural. Aquí es cuando se presentó una disputa en Texas sobre a donde enviar el gas natural. La CFE, el Cenace y el sector energético hizo una planeación, el precio del gas natural el viernes subió a cien dólares por unidad calorífica, se disparó más de cinco mil por ciento y luego hubo un disparo aún mayor. El gobernador de Texas declaró estado de emergencia. CFE informó y se solicitó al Cenace que se declare el estado de emergencia el día sábado.



🔘 Reveló que, desde el viernes, CFE Energía y la Dirección General de la CFE comenzó a comprar barcos con gas licuado uno en Manzanillo y otro en Altamira. El sábado el Cenace declaró el estado de emergencia, todavía no hubo cortes de electricidad, pero el costo ya era elevado, se comenzó una especulación en los precios del gas natural de más de diez mil por ciento. El domingo fue cuando comenzaron los cortes. Las plantas duales de la CFE garantizaron el suministro y estaban en inventarios entre 90 y 96 por ciento; para el lunes se tuvo una afectación significativa, la zona más afectada fue la del Pacífico Norte donde los ductos estaban congelados.



🔘 Mencionó que la afectación de ayer fue todavía mayor, pero la respuesta de la CFE fue extraordinaria porque las plantas que no habían sido tomadas en cuenta, por los criterios discriminatorios de la Reforma Energética, los cubrieron. Entre hoy y mañana estarán desembarcando dos buques, tuvieron un acuerdo con una empresa privada para que se administrara gas licuado en Altamira y Manzanillo. Aclara que los cortes no son planificados, sino que lo hacen cinco minutos antes y se notifica al Cenace.



🔘 Aclaró que la CFE no puede invertir en almacenamiento por la Reforma Energética, sólo se pueden contratar, hay un ducto que pasa por Chihuahua y Sonora que está lleno, la empresa la puso a disposición, pero no se puede usar porque no hay presión. Sin el apoyo de Pemex no se habría conseguido el almacenamiento para que las plantas funcionaran el lunes.

Pemex apoya a CFE con suministro de combustóleo 🔘 AMLO comentó que hubo una política de desintegración, en Pemex se hicieron cuatro corporativos y en la CFE hay seis subsidiarias, porque el propósito era desmembrar y desarticular todo el sistema eléctrico y la industria petrolera, cuando lo recomendable era manejar toda la cadena del sector energético e integrar desde la exploración del petróleo, la producción, la refinación, la petroquímica, la industria química, etc.



🔘 Destacó que Pemex está ayudando a la CFE, le suministra combustóleo a precio justo para que la CFE produzca energía eléctrica de menor costo. Con la emergencia el viernes, se reunieron a tomar decisiones para enfrentar el problema y se llegó a la conclusión de que era necesario aumentar el volumen de combustóleo, y que Pemex mantuviera el precio. Se usaron combustibles alternativos al gas, las plantas de carbón de Coahuila que estaban subutilizadas y las hidroeléctricas. No se puede depender de un solo combustible, se tienen que usar todos.



🔘 Afirmó que el propósito era cerrar plantas de la CFE para dejar el mercado a los privados. Se podría explicar todo lo que se hizo en el 2019 y el 2020 para el mantenimiento de plantas, por ello ahora pudieron utilizarse. Hay quienes quieren que se dé el mismo trato a una empresa particular que a la CFE, porque eso fue lo que buscaba y propició la Reforma Energética. Esto hasta lo defiende el organismo autónomo que tiene que ver con la competencia, el que tenga el mismo trato la CFE una empresa particular extranjera, por ejemplo, Iberdrola.



🔘 Resaltó que México es de los pocos países que tiene un sistema eléctrico integral, sus líneas de transmisión son todas manejadas por la CFE, si el Cenace no pudiese subir energía de todas las plantas en el país porque la red estuviese privatizada, no se podría resolver un problema como el actual, recuerda que esto afecta desde Estados Unidos. Se debe de fortalecer a la CFE, en lugar de apostar a cerrar plantas de la CFE que se convertían en chatarra, lo ideal es fortalecer a la CFE, así como a Pemex.



🔘 En el caso de Pemex, indicó que sólo se quedó con la extracción del crudo para venderlo al extranjero, la refinación quedó en una situación muy endeble, en 40 años no se construyó una nueva refinería. En su gira en Tula le causó molestia que dentro de la Refinería de Tula, una planta de Pemex ya estaba vendida a una empresa extranjera. Se tiene que lograr la autosuficiencia y no depender del gas, las gasolinas y el diésel comprado.

Pide AMLO a mexicanos cuidar consumo de energía 🔘 López Obrador declaró que se tiene que pagar subsidio a las empresas extranjeras, que producen energía eléctrica y las grandes empresas de México se vuelven productoras de energía para que reciban subsidios y paguen menos que lo que pagan los consumidores, el pueblo. La CFE y Pemex son empresas públicas que no tienen como propósito el lucro, sino garantizar el servicio con precios justos. No aumentará el precio de la a energía eléctrica aun con la especulación del precio del gas en Estados Unidos.



🔘 Por otra parte, llamó a todos los mexicanos a cuidar el consumo de energía en estos días, este llamado no quiso hacerlo desde los primeros días porque se iba a generar una alarma mayor. Pide cuidar el consumo, sobre todo en los horarios de mayor consumo, de 18:00 a 23:00 horas. Hizo el llamado, como cuando se presentó el desabasto de gasolinas, todos ayudaron y de 80 mil barriles que se robaban diariamente se ha disminuido a cuatro mil, una disminución de 94%. En ese momento hubo incluso sabotaje y rompieron ductos, pero el pueblo fue solidario y fraterno. No hizo el llamado desde el inicio porque habría alarma y notas amarillistas. Además, conocía las acciones que se estaban haciendo, tiene confianza a los técnicos del Cenace.

Cancillería trabaja en suspensión de venta de gas natural a México 🔘 Sobre el anuncio de Texas de suspender la venta de gas natural a México, López Obrador comentó que la propuesta del gobernador de Texas no fue aprobada, porque esto afectaría a otros estados de aquel país, además de México, por ello hay muchas posturas encontradas.

Indicó que México realiza un trabajo diplomático para que esto no se lleve a cabo. Texas tiene una situación grave de falta de energía, lo entiende, pero la cancillería ya atiende este tema. No habrá una represalia porque es una situación difícil. No considera que cerrar las fronteras sea la solución de los problemas, esto sucede también, por ejemplo, con las vacunas y el acaparamiento.



🔘 Consideró que ayudará mucho que participen todos para que en las horas picos se pueda bajar el consumo, también lo harán en Palacio Nacional.



🔘 Por su parte, Carlos Gonzalo Meléndez señaló que ayudan las medidas de racionalización de la energía y también que en los lugares donde tengan plantas de emergencia, ayuden en las horas pico. Los buques de gas ayudarán a suplir los cortes de carga en los siguientes días y que entre una central nuclear el viernes y el sábado. Habrá apoyo de otras unidades en Coahuila en la parte del carbón, todo esto ayudará para mitigar los cortes rotativos de carga. En el escenario adverso, estará en funcionamiento toda la capacidad de la CFE, el Cenace ha pedido apoyo para convertir a combustibles alternos a los privados para apoyar en el soporte de energía. Se irá informando conforme se evalúa la situación.

Asegura AMLO no restar importancia a denuncia contra Salgado Macedonio 🔘 Sobre la candidatura de Félix Salgado Macedonio, AMLO señaló que ya explicó su postura sobre el tema. Corresponde a Guerrero y las autoridades, además en épocas de elección los rivales que quieren el mismo cargo hacen linchamientos mediáticos.



🔘 Consideró que sería bueno que Mitofsky, Televisa, Radio Fórmula o el Heraldo de México haga encuestas sobre la opinión del pueblo de Guerrero, aunque no quita importancia a la denuncia. Todos tienen derecho a manifestarse.



🔘 Manifestó que los fifís se creen dueños de la verdad, como sucedió con Santa Anna a quien le pedían que regresara a México para terminar de arruinar al país, porque los poderosos manejaban la opinión pública con el control de los periódicos, hasta se convirtió en alteza serenísima, con el poder de los conservadores, son quienes fueron a buscar a Maximiliano diez años después. Ahora el Reforma, El Universal, los conductores de programas de radio sentencian y pontifican. Él ha padecido de los ataques durante muchos años, por ello es desconfiado y actúa de manera precavida.



🔘 Indicó que el pueblo de Guerrero que apoya a Félix Salgado Macedonio tiene el derecho de expresarse, así como quienes hacen las denuncias. Recordó que el año pasado ,en el movimiento feminista, hasta los conservadores participaron y se disfrazaron de simpatizantes, grupos como Frenaaa, el mismo que perdió fuerza porque los líderes no quisieron acampar en el zócalo, como él lo propuso.



🔘 Señaló que al Financiero le dieron un crédito en Nacional Financiera de cien millones de dólares, por eso no pueden estar contentos con s gobierno, quien no le da a ningún periódico un crédito así; se prefiere apoyar al pequeño empresario, por ejemplo, se dieron dos millones de créditos el año pasado, a tasas de interés equivalentes a lo que fija el Banco de México. También en el pasado dieron un crédito a Odebrecht, con lo que no costó nada la planta. La planta para hacer plásticos se financió con créditos de la Banca de Desarrollo además de que se les devolvió el IVA y se les garantizó gas subsidiado al 75 por ciento.

Analiza CFE situación de trabajadores de la extinta LyFC 🔘 Daniel Marmolejo, periodista, señaló que la UNAM comentó que Vicente Fox rompió el pacto social y los principales afectados fueron los trabajadores electricistas, para dar perspectiva a la soberanía energética. Cuestiono si tendrán que negociar con los trabajadores, recordó que Felipe Calderón y Genaro García Luna fueron quienes sacaron a los trabajadores de Luz y Fuerza.



🔘 Manuel Bartlett comentó que el tema de la cancelación de Luz y Fuerza, por medio de violencia policiaca y militar lo siguió muy de cerca cuando era senador y él estuvo en contra. Durante años, pelearon sus liquidaciones, ahora hay un grupo que demanda a la CFE que sea patrón sustituto, esto se analiza. Los trabajadores serán respetados. Se debe aclarar el tema de los bienes de los trabajadores.