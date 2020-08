CONFERENCIA DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

JUEVES 13 DE AGOSTO DE 2020



El Presidente estuvo acompañado por Marcelo Ebrard, titular de la SRE; Carlos Slim Jr., de Fundación Slim; Sylvia Lorena Varela, directora general de AztraZeneca México; Jorge Alcocer, titular de la SSA; José Sánchez, secretario del Consejo de Salubridad General, Miguel Betancurt, de Fundación Carlos Slim; Martha Delgado, subsecretaria de la SRE; Hugo López-Gatell, subsecretario de la SSA.



2.- `Vamos a informar sobre la posibilidad de tener la nueva vacuna para el covid, ya existe el proyecto, lo que significa tranquilidad y salud`, dijo el Presidente.



3.- `Esto nos va a ayudar a que tengamos esperanza`, aseveró el Presidente.



4.- El Presidente destacó el apoyo de la Fundación Carlos Slim y a la Universidad de Oxford.



5.- Tomó la palabra Marcelo Ebrard, titular de la SRE.



6.- `La vacuna está en fase 3 y en noviembre se presentará a Cofepris para su análisis; México está participando en todos los esfuerzos multilaterales`, dijo Ebrard.



7.- `El propósito no es el lucro, es garantizar que América Latina tenga acceso a la vacuna en tiempo`, dijo el titular de la SRE, quien añadió que la vacuna podría comenzar a repartirse dentro de 7 meses.



8.- Tomó la palabra Carlos Slim Jr.



9.- `Vivimos un año muy complicado con impacto inédito del coronavirus, con impactos muy duros en la salud, la economía y el empleo en el mundo. Apoyamos al personal de salud y ampliamos la capacidad hospitalaria en el Centro Citi Banamex, apoyado de CIE, la UNAM y el Instituto Nacional de Nutrición`, dijo Carlos Slim Jr.



10.- Carlos Slim Jr. subrayó que el apoyo de la Fundación para lograr la vacuna contra el covid será sin fines de lucro, con la intención de tener acceso a ella un año antes de lo previsto.



11.- `Este acuerdo es resultado del trabajo conjunto entre el gobierno y las empresas privadas`, afirmó Carlos Slim Jr.



12.- Tomó la palabra Sylvia Lorena Varela, directora general de AztraZeneca México.



13.- Sylvia Lorena Varela aseguró que el único objetivo es traer la vacuna a México a un costo accesible.



14.- `El estudio de la fase 3 estará cubriendo a 50 mil personas, y en noviembre esperamos los resultados de las pruebas, para posteriormente iniciar el proceso de revisión en Cofepris`, dijo Sylvia Lorena Varela, directora general de AztraZeneca México.



15.- Marcelo Ebrard aseguró que está previsto que el acceso a la vacuna sea universal.



16.- Tomó la palabra Jorge Alcocer, titular de la SSA.



17.- `En nuestro país existen condiciones para cumplir con este reto, el avance de la ciencia prevé que en un futuro cercano haya vacunas contra el covid, pero con escasez en el inicio`, dijo el titular de la SSA.



18.- Tomó la palabra Hugo López-Gatell, subsecretario de la SSA.



19.- Hugo López-Gatell subrayó que por el momento no existe en el mundo ninguna vacuna contra el coronavirus.



20.- Hugo López-Gatell puso como ejemplo el tratamiento para el VIH, pero comentó que por el momento no hay tratamientos verificados para tratar el covid.



21.- Hugo López-Gatell destacó lo hecho por AztraZeneca México en la investigación sobre una posible vacuna.



22.- Hugo López-Gatell recordó que México presentó ante la ONU la iniciativa para que no haya acaparamiento en materia de acceso a la vacuna en todo el mundo.



23.- Hugo López-Gatell comentó que no se sabe el tiempo que la pandemia durará, pudiendo afectar al mundo por los próximos años.



24.- Se abrió la sesión de preguntas y respuestas.



25.- Reportera cuestionó sobre la tecnología utilizada en los trabajos de la vacuna y sobre su acceso.



26.- El Presidente aseguró que es una buena noticia, pero que llevará tiempo el proceso.



27.- Hugo López-Gatell subrayó que la pandemia no se ha acabado, por lo que se deben mantener las medidas sanitarias.



28.- El subsecretario de la SSA comentó que la disposición del gobierno de México es que se aplicará a quien así lo necesite.



29.- Reportera cuestionó sobre la posible llegada de la vacuna en dos años.



30.- `Cuanto antes llegue mejor, posiblemente en el primer trimestre de 2021 se tenga la producción necesaria`, dijo el subsecretario de la SSA.



31.- Reportera cuestionó sobre el criterio de distribución y su análisis pro parte de autoridades de salud.



32.- `Tenemos el acuerdo con Carlos Slim, nosotros apoyamos la iniciativa, México está inscrito en varios procesos de investigación para tener la vacuna`, dijo el Presidente.



33.- Andrés Manuel López Obrador platicó que ayer se enteró del acuerdo firmado con la Fundación Carlos Slim.



34.- `Cofepris está atento y considera que es la mejor opción para alcanzar una vacuna, es algo muy serio`, dijo el Presidente.



35.- El mandatario dijo que el costo será mínimo, ya que depende de los costos de producción.



36.- `El acuerdo será por una cantidad menor a los 25 mil millones de pesos disponibles para enfrentar a la pandemia`, dijo el Presidente.



37.- Andrés Manuel López Obrador recordó que el acceso a la salud es un derecho constitucional.



38.- `Por el bien de todos primero los pobres, los enfermos, los médicos y las enfermeras`, dijo el mandatario.



39.- Reportera cuestionó sobre la distribución en América Latina.



40.- Sylvia Lorena Varela, directora general de AztraZeneca México, dijo que la distribución sería equitativa entre todos los países.



41.- Marcelo Ebrard recordó que el noviembre se podría dar la presentación de los resultados de las pruebas.



42.- Reportera cuestionó sobre el golpe al líder sindical de Libertad.



43.- El Presidente no quiso hablar del tema y pidió preguntas sobre la vacuna.



44.- Reportero cuestionó sobre los pros y los contras dejados por el covid, añadió que se han perdido miles de empleos.



45.- `Esto viene a reforzar nuestro plan de reactivación de la economía, la recuperación de los empleos y el bienestar del pueblo. La pandemia precipitó la crisis económica mundial, todos los países se han visto afectados, pero hemos lanzado una estrategia para cuidar empleos y evitar el empobrecimiento de la gente`, dijo el Presidente.



46.- `La estrategia que hemos seguido ha dado resultados, rescatamos a los de abajo, contrario a como se hacía, impulsamos el consumo, destinamos fondos a los más necesitados y aumentaron las remesas`, dijo el mandatario, quien subrayó el aumento en el consumo.



47.- `La economía no se cayó tanto como se esperaba, al día de ayer teníamos 30 mil nuevos empleos en agosto, todos registrados ante el IMSS. En abril se perdieron 550 mil empleos, perdimos en mayo, en junio, en julio se perdieron alrededor de 3 mil empleos, pero hemos recuperado 30 mil empleos`, dijo el Presidente.



48.- Reportero cuestionó sobre lo que pasará con migrantes en Estados Unidos.



49.- Marcelo Ebrard dijo que ayer platicó con autoridades de Estados Unidos sobre el tema.



50.- Reportera cuestionó sobre la participación de la Fundación Carlos Slim en el proyecto.



51.- `Es colaboración, procuraremos la transferencia de tecnología para que la vacuna pueda producirse en el país`, contestó Carlos Slim Jr.



52.- Reportero cuestionó sobre cómo van los otros protocolos en los que México está participando, además preguntó sobre el acceso a la vacuna en México.



53.- `México participará en cuatro proyectos de fase 3, pero este es el primero proyecto de producción`, dijo Marcelo Ebrard.



54.- Hugo López-Gatell destacó que el esfuerzo es colectivo, por lo que se buscará que la distribución sea equitativa.



55.- Reportero cuestionó sobre la vacuna anunciada por Rusia.



56.- `Lo del contacto le corresponde a la cancillería, las vacunas son unas de las intervenciones más nobles de los sistemas de salud`; dijo Hugo López-Gatell.



57.- Marcelo Ebrard aseguró que el gobierno de México ha estado en contacto con Rusia, país que anunció un avance significativo sobre una posible vacuna contra el covid.



58.- Reportera cuestionó sobre el costo promedio de cada vacuna.



59.- `las cadenas de surtido nos ha dado costos diferentes a los vistos en otros países, creemos que no pasará de los 4 dólares`, dijo Sylvia Lorena Varela, directora general de AztraZeneca México.



60.- Sylvia Lorena Varela, directora general de AztraZeneca México, dijo que hay algunos países de Centroamérica han buscado participar en el proyecto.



61.- El Presidente informó que mañana realizará la reunión de seguridad y conferencia en Acapulco, Guerrero.



62.- El mandatario recordó que por la tarde Esteban Moctezuma, titular de la SEP, ofrece información sobre el regreso a clases.