CONFERENCIA DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

LUNES 20 DE JUNIO DE 2020



1.- El Presidente estuvo acompañado de Ricardo Sheffield, titular de Profeco.



2.- AMLO dijo que se avanza en el país en desterrar la `peste funesta` de la corrupción`.



3.- Anunció que, como cada lunes, se informará el `quién es quién` en los precios de los combustibles.



4.- Dijo que se hablaría de orientación nutricional, una campaña que estaría lista el mes próximo.



5.- Señaló que se contempla una materia de educación para la salud en la educación formal, para mejorar los hábitos alimenticios.



6.- El Presidente dijo que se mostrarían los vídeos sobre los avances en la construcción de la refinería y el aeropuerto de Santa Lucía.



7.- Tomó la palabra Ricardo Sheffield, titular de la Profeco.



8.- Presentó el "quién es quién" de los combustibles en las ochos regiones del país.



9.- El precio más alto en gasolina regular se encuentra en Real Full de Hermosillo, Sonora y el más bajo en G500, en Monclova, Coahuila.



10.- En la gasolina premium el precio más alto también es de Real Full de Hermosillo, Sonora y el más bajo se encontró en Franquicia Pemex de Felipe Daría Fragoso, en Medellín de Bravo, Veracruz.



11.- El precio más alto de diésel se encuentra en Franquicia Pemex de Pedro Rafael Pinto, de Sinaloa y el más bajo en Veracruz, en Pemex combustible Portesol.



12.- Repco, Arco, Chevron y Corpogas son las marcas más caras, mientras que las más económicas son G500, Repsol total y Orsan.



13.- Sheffield señaló que se atendieron 263 denuncias y 229 verificaciones a gasolineras; dos de ellas no se dejaron verificar.



14.- El trabajo que ha aumentado para nosotros en PROFECO fue el encontrar rastrillos y el nuevo aparato que está en el pulsador, declaró el titular de Profeco.



15.- Informó también sobre los precios más altos y más bajos de los litro de combustible que aparecen en la app de "Litro por litro". Shell fue una de las más cara en gasolinera de la alcaldía Álvaro Obregón.



16.- Precisó que también se monitorea el "quién es quién" del gas en el país. Destacó Gas Global como el más caro, en Guadalupe, Durango.



17.- Habló de operativo especial en la CDMX, a petición de Claudia Sheinbaum, en seis expendedores de gas LP que venden al transporte público. El caso fue turnado a la FGR y la Sedena.



18.- Dijo que se trabaja en equipo, como ha indicado AMLO, SADER, SE, la SEP, la Profeco, la SSa y la Secretaría de Bienestar, en programa pro salud vía los alimentos.



19.- El programa está listo tras seis meses de trabajo y su base es que los padres de familia son responsables en lo que llega a la mesa de las familias.



20.- Se proyectaron dos vídeos sobre la campaña alimenticia; uno de ellos da cuenta como desde hace años Profeco ya alertaba sobre los riesgos en el consumo de productos altamente procesados, pues derivaron en diabetes, hipertensión y obesidad.



21.- En el segundo vídeo se destacaban los alimentos recomendados para cambiar los hábitos alimenticios en México.



22.- Posteriormente se proyectó la cápsula de avances de los trabajos de la Sedena en la construcción del aeropuerto internacional Felipe Ángeles.



23.- La obra del Aeropuerto de Santa Lucía ha generado 28 mil 183 empleos civiles y faltan 637 días de construcción, precisa el vídeo.



24.- Un segundo vídeo dio cuenta de los avances en la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco.



25.- La titular de la Sener, Rocío Nahle, precisó que se está en la cimentación de la planta que soportará los equipos más pesados de la refinería.



26.- Suman ya 12 kilómetros en el asfaltado de avenidas internas.



27.- Inició la sesión de preguntas y respuestas con la prensa.



28.- Reportero cuestionó sobre las empresas que realizaron fraudes mediante facturas.



29.- AMLO dijo que se informaría sobre el fraude que que se ha realizado desde hace más de 10 años, cuando comenzaron a operar empresas factureras y mediante el mecanismo de lavado de recursos.



30.- Dijo que se creó como una especie de SAT o recaudación de impuestos paralelo o "informal".



31.- Precisó que esta semana se informará, pues se prepara un primer paquete de 50 mil mdp. Destacó que se presentarán denuncias penales para los responsables y para los contribuyentes, que no saben que sus facturas fueron falsas, se les dará la oportunidad de que se regularicen.



32.- Reportera preguntó sobre la armonización de leyes que se hará en el Congreso previo a la entrada en vigor del T-MEC. Destacó que el tema de trabajo infantil está entre las observaciones.



33.- No se podría aprobar leyes que maltraten a los mexicanos, incluido si hay algo sobre el trabajo infantil, aseveró el Presidente.



34.- AMLO destacó que al ser víspera de elecciones todo es político electoral y los partidos de oposición van a votar todo en contra.



35.- Hizo un llamado respetuoso porque se enteró de que simpatizantes del gobierno están organizando caravana de vehículos de apoyo al gobierno. A ellos les pidió que no lo hicieran porque no hace falta.



36.- Señaló como militantes del PAN a los opositores que se han manifestado, señalando que podrían ser actos anticipados de campaña pero no habrá denuncias porque están en su derecho.



37.- Reportera cuestionó sobre el presupuesto para las elecciones y sobre los partidos que no quisieron reducir sus gastos. También preguntó sobre el futuro del INE.



38.- AMLO dijo que se seguirá actuando con austeridad y que se debe ahorrar para ayudar a la gente más necesitada.



39.- Sobre los organismos autónomos, dijo que su creación fue un abuso con el propósito de saquear y simular que se atendía a al gente.



40.- Dijo que se irá dando a conocer cuántos organismos crearon y cuánto cuestan, pues muchos de ellos ni son conocidos ni mucho menos sirvieron.



41.- Reiteró que el INE es el organismo de organización de elecciones más caro del mundo "y nunca garantizaron elecciones limpias y libres". Dijo que presentaría la estructura del INE y cuánto cuesta.



42.- AMLO también mencionó el ejemplo del Conapred y llamó a que se combata realmente, y no se simule, la discriminación, sin que cueste tanto. Este puede depender de la subsecretaría de DDHH de la Segob, señaló.



43.- Dijo que se buscará que la titular del Conapred sea una mujer indígena.



44.- Destacó que el DIF debía velar por niños y niñas.



45.- Puso de ejemplo el caso de la CRE, que tenía 500 empleados. Así como la CRE hay otras cinco o seis dependencias que otorgan elevados salarios a sus funcionarios.



46.- Cuestionó la función de la Sener, Pemex y la CFE.



47.- También señaló la falta de utilidad de la Reforma Energética.



48.- Dijo que sus detractores señalan que ya se protegerá contra la discriminación, a niñas, niños o adultos mayores, por lo que, poco a poco, irá dando a conocer el funcionamiento del gobierno en la nueva normalidad.



49.- El Presidente dijo que hay una proyección de una fuga de hasta el 30% de los ingresos del gobierno con el fraude de las factureras.



50.- "Tenemos que verificar la vida pública", aseveró.



51.- Dijo que el tema del huachicol era increíble y cuestionó cómo se dejó crecer tanto, sino con estructuras de apoyo.



52.- Llamó a la gente a no proteger a la delincuencia. Aseguró que ahora el gobierno está atendiendo las demandas del pueblo y destina recursos a este sector como nunca. Señaló que hay apoyos que se están canalizando en todos los pueblos.



53.- Señaló que el crimen organizado tiene nóminas entre el pueblo, por lo que los ciudadanos salen a enfrentarse a elementos de la Guardia Nacional para defender a los delincuentes.



54.- Reiteró el tema de la corrupción en torno al fraude de las empresas "factureras".



55.- Reportera señaló que tres secretarios del gabinete presidencial están bien posicionados en búsqueda de una gubernatura, por lo que cuestionó al Presidente si aceptaría su renuncia.



56.- El Presidente dijo que en eso no se metería en ese tema pero que garantizarían que no hubiera fraude electoral.



57.- "Ya se que existe el INE, no me voy a involucrar en eso, nada más que estoy obligado a denunciar si hay intentos de fraude, como cualquier ciudadano", señaló y recordó que ya se convirtió en delito grave el fraude electoral.



58.- Señaló que la democracia es buena porque es competencia.



59.- Aseguró que se acabarán los fraudes electorales sin que esto sea injerencia en el INE o el TRIFE.



60.- Trajo a colación el caso de Odebretch como ejemplo de empresas que dan dinero a campañas. Destacó que las autoridades electorales no presentaron su renuncia al enterarse de estos hechos.



61.- Reportera abordó el tema del deporte y recordó manifestación de profesores de artes marciales que pedían apoyos ante la pandemia.



62.- AMLO dijo que se dará todo el apoyo al sector porque es parte de la campaña de educación nutricional, ejercicio y deporte. En los próximos libros de texto ya se incluye la materia de educación para la salud, aseveró.



67.- Reportera cuestionó sobre el Padrón de Identidad Empresarial en torno a proyectos y obras como el Tren Maya.



68.- El Presidente dijo que todos los que participan en la licitación de obras se les revisa en investigación financiera, a cargo de Santiago Nieto.



69.- A partir de abril comenzaron a registrarse algunas empresas, señaló reportera.



70.- AMLO dijo que esto tiene que ver con la SFP y que se debía informar sobre el padrón.



71.- Señaló que hubo una denuncia que, supuestamente, estaba impedida para abastecer de medicamentos y equipos al IMSS, pero ya se aclaró. Dijo que COFECE estaría vinculada en este caso, pues la empresa había sido señalada de prácticas monopólicas.



72.- Reportera cuestionó sobre el ingreso de México al Consejo Económico y Social de la ONU y si ya hay algún plan para dar seguimiento a sus lineamientos.



73.- AMLO dijo que seguramente el doctor De la Fuente definirá una política de conformidad con los lineamientos generales.



74.- Reportera cuestionó al titular de la Profeco sobre reportes que indican que la CFE está en la cima de servicios con más quejas.



75.- Sheffield señaló que hay personal de la CFE en las 38 oficinas de Profeco. Señaló que para hablar del mayor número de quejas se debe tomar en cuenta el mayor número de clientes.



76.- Dijo que se ha cumplido la indicación del Presidente en torno al aumento de las tarifas de la CFE.



77.- Señaló que hay fenómenos localizados en Nayarit y Edomex de agrupaciones que no quieren pagar la energía eléctrica y que presentan de manera conjunta hasta 20 mil quejas.



78.- AMLO subrayó que se cumple el compromiso de no aumentar el precio de la luz y que con la pandemia se acordó no aplicar tarifas mayores. También aseguró que no se cometen injusticias.



79.- Reportero preguntó sobre los segundos pisos en el Viaducto Bicentenario en Edomex, concesionado de manera ilegal, y las denuncias ante la FGR. El proyecto fue de OHL, hoy Aleatica, señaló.



80.- AMLO dijo que se están revisando contratos, pues fue una epidemia.



81.- Puso de ejemplo los contratos "leoninos" para empresas gaseras y para la construcción de plantas de generación de energía.



82.- AMLO reiteró que el caso de OHL está en todos los escándalos mundiales y que incluso involucra al rey de España.



83.- Todos sabemos que OHL y Repsol fueron favoritas en otros sexenios, señaló el Presidente.



84.- Dijo que si ven contratos dañinos para la hacienda pública se busca corregirlos mediante el diálogo, pues no se quiere llegar a tribunales internacionales o litigios, sino que prefieren llegar a un acuerdo. 4



85.- Recordó el contrato que hacía que Pemex debiera entregar gas a Odebretch y de no hacerlo debía pagarle, un contrato que se logró con corrupción e influyentismo.



86.- Reportero cuestionó, en el tema del viaducto, si había la posibilidad de retirar las concesiones.



87.- AMLO dijo que el titular de la SCT debía encargarse de ello.



88.- El Presidente recordó obra en Chalco que entregaron a OHL y no a empresa de Carlos Slim por falta de proporciones urbanísticas.



89.- Reportero preguntó si en el esquema del plan nutricional para los mexicanos está el tema la contratación de nutriólogos y la reducción de venta de comida chatarra en las escuelas.



90.- Reportero cuestionó sobre más datos sobre los hechos violentos en Guanajuato y la postura del gobernador de esa entidad, quien ha sido crítico sobre las mesas de seguridad.



91.- AMLO dijo, en torno a la primera pregunta, que no se prohibirán productos a menos que lo indique la Cofepris. Señaló que se informará a la gente sobre el daño que pueden causar los productos chatarras.



92.- Recordó campañas del IMCO en materia de nutrición y que se dejaron de hacer en el periodo neoliberal.



93.- Destacó el alto consumo de refrescos en los altos de Chiapas, donde en vez de expendios de cerveza repuntan las refresquerías.



94.- También señaló que no sólo es el daño que puedan causar los productos chatarra sino todo lo que cuestan, hasta 10 veces más que lo que puede costar una comida natural.



95.- Informó que debe de haber, en el gobierno federal, como 200 o 300 nutriólogos y se debe congregarlos para elaborar un plan conjunto. Dijo que hay nutriólogos en IMSS, ISSSTE, SSa y Bienestar.



96.- AMLO dijo que en los próximos días los integrantes del gabinete de seguridad informarán sobre el tema de Guanajuato, pues es un asunto que merece un trato especial.



97.- Dijo que no se puede caer en la anarquía o que se pierdan vidas humanas y que la de Guanajuato es una situación muy grave que se viene enfrentando desde hace tiempo.



98.- Guanajuato implica del 15 al 20% de los homicidios del país, señaló el Presidente.



99.- Dijo que donde más se sufre de la violencia es el corredor industrial y que las acciones de mayor violencia tuvieron lugar en Celaya.



100.- AMLO recordó el caso del entonces titular de la SSP, Genaro García Luna y su presunto contubernio con el cártel de Sinalo. Aseguró que estos casos ya no ocurren.



101.- Informó que la reunión del miércoles tendrá lugar en la jefatura de gobierno capitalina y el jueves el informe se llevará a cabo en Texcoco, Edomex. El viernes la reunión de seguridad será en Morelia, Michoacán, donde también se inaugurará un nuevo cuartel de la Guardia Nacional.



102.- Reportera cuestionó sobre hechos violentos del crimen organizado que se registaron este fin de semana en Caborca, Sonora, donde incluso dejaron 10 cadáveres en una carretera. También preguntó sobre una posible gira para el norte del país.



103.- López Obrador confirmó el saldo de 12 personas sin vida en Caborca por el enfrentamiento de dos bandas criminales. Dijo que el gabinete de seguridad también hablaría al respecto esta semana.



104.- Sobre sus giras, dijo que está procurando no viajar en avión, sino trasladarse por tierra.



105.- El Presidente dijo que espera que siga bajando la pandemia para cumplir su compromiso de ir al norte.



106.- Reportera señaló que se eliminaron a los plurinominales en el Congreso de Baja California.



107.- AMLO dijo que no sabía al respecto pero que está a favor de la honestidad, justicia y austeridad republicana en el gobierno.



108.- Volvió mencionar el tema de los organismos autónomos, como el de la defensa de los niños de la calle, que realmente no funciona para su propósito pero sí gasta mucho recurso.



109.- Dijo que una reforma que es indispensable es la reducir el número de regidores en los municipios y puso de ejemplo el caso de Acapulco, Guerrero.



110.- Dijo que en el Edomex, desde tiempo atrás, surgió el tema de los "moches" a los diputados.