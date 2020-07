Conferencia de Andrés Manuel López Obrador | Miércoles 15 de julio 2020

CONFERENCIA DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

MIÉRCOLES 15 DE JULIO DE 2020



Registra Guanajuato alta incidencia en inseguridad



Desde Irapuato, Guanajuato, AMLO informó que sostuvo una reunión de seguridad con el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez y con las autoridades locales de la entidad.



Expresó que este es uno de los estados con más problemas de inseguridad y violencia, el delito con más incidencia es el homicidio, pero en otros delitos no se registra la gravedad que se registra en los asesinatos. Indicó que buscan la coordinación entre el Gobierno federal y el estatal, ya que el gobernador aceptó participar en una estrategia conjunta, independientemente de las diferencias que se tiene con el gobernador.



Comentó que se está aplicando una estrategia conjunta, encabezada por el gobernador que, en esencia, significa trabajar todos los días, para atender el problema. Señaló que el gobernador y Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, informarán sobre el tema de seguridad en la entidad.



Acepta gobernador de Guanajuato participar en reuniones de seguridad



Diego Sinhue Rodríguez, gobernador de Guanajuato, manifestó que el estado enfrenta un reto importante, porque la prioridad es regresar la paz a los ciudadanos, para esto se trabaja de la mano con las Fuerzas Federales, esto ha generado resultados.

Indicó que cambio su postura y decidió participar en las reuniones de seguridad, a partir del 5 de julio. Mencionó que a estas reuniones de seguridad también asisten representantes del Poder Judicial.



Destacó que la policía de Guanajuato es la segunda más confiable, es la mejor pagada del país; añadió que se autorizó una compra para equipamiento y renovación de patrullas.



Señaló que la procuración de justicia es fundamental para el estado, donde hay enfrentamiento de dos grupos delincuenciales. Informó que se han detenido a 829 miembros de uno de estos grupos y 762 del otro grupo criminal.



Afirmó que Guanajuato tiene toda la disposición de trabajar en conjunto, están más unidos que nunca para enfrentar los retos de inseguridad. Declaró que espera que en poco tiempo se regrese la paz y la seguridad en el estado.

Aumentan homicidios en Guanajuato Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, dio a conocer que en 10 municipios de Guanajuato se concentra la presencia delincuencial. Los delitos como narcomenudeo, violación, robo de vehículos, secuestro y, en general la totalidad de los delitos, van a la baja.



Mencionó que el homicidio es el único delito con incremento en el estado. Sin embargo, se observa una reducción en el delito de robo a casa habitación, robo a transportistas, que también tiene una tendencia a la baja. Las extorsiones registran una tendencia a la alza, aunque los números son muy reducidos. En cuanto al secuestro, dijo que es un delito con poca presencia en la entidad.



Informó que en homicidios dolosos, Guanajuato tiene el primer lugar. Cinco municipios concentran la incidencia delictiva, entre ellos, León, Irapuato, Salamanca y Celaya.



En cuanto a fuerzas de seguridad, mencionó que la entidad cuenta con un total de 13 mil 791 elementos de la policía. Asimismo, el estado cuenta con la presencia de elementos de la Sedena, la Semar y la Guardia Nacional, quienes trabajan coordinadamente con la Policía Estatal y la Policía Municipal, con un total de 25 mil 262 elementos. Hay 10 coordinaciones de la Guardia Nacional, hay 18 cuarteles terminados en la entidad.



Añadió que se registró un incremento importante en el número de decomisos de armas en este año. El robo de hidrocarburos es uno de los principales delitos en Guanajuato. Los ductos que pasan por el estado coinciden con el corredor industrial, los municipios de Irapuato, Apaseo el Alto, Salamanca, Silao y León, concentran la mayoría de tomas clandestinas.

Destacan presencia de GN en Guanajuato AMLO declaró que antes no había un lugar donde los elementos de seguridad pudieran hospedarse, por eso se construyen cuarteles de la Guardia Nacional en todo el país.



Al respecto, Luis Cresencio Sandoval, informó que en Irapuato, ya hay un cuartel de la Guardia Nacional, que es el recinto donde se realiza la conferencia. Indicó que en total, la entidad cuenta con 18 instalaciones, pero buscarán tener presencia con cuarteles en todas las coordinaciones regionales del país.



Señaló que en Irapuato hay alrededor de 350 hombres para atender la seguridad, sin embargo, la presencia se distribuye en todos los puntos del estado.



En tanto, AMLO comentó que en la reunión de seguridad no se trató el tema del fiscal de Guanajuato, porque esto corresponde al gobierno estatal, pues tiene que ver con el Congreso local y el gobernador. Resaltó que lo importante es que se está reafirmando el compromiso de trabajar juntos y en unidad.



Darán información sobre gasto de viaje a EU



AMLO comentó que se dará información sobre el gasto del viaje que realizó a EU, adelantó que fue un viaje muy austero. Se trasladaron en un vuelo comercial con escala, se hospedaron en la Embajada de México, por lo que no pagaron hotel, Indicó que todos los trasladados fueron por parte del gobierno estadounidense. La comitiva estuvo integrada por el canciller Marcelo Ebrard, Graciela Márquez, secretaria de Economía, Alfonso Romo, jefe de la Oficina de Presidencia y Daniel Asaf, jefe de la Ayudantía.



Resaltó que este viaje fue muy benéfico porque con el T-MEC llegarán nuevas inversiones, se ampliarán las plantas que ya existen como es el caso de la industria automotriz en Guanajuato; habrá mayores empleos y bienestar. Esto se da en un momento decisivo, en medio de una crisis económica mundial. Destacó queAmérica del Norte es la única región que está impulsando el desarrollo económico.

Presentan dos estados saturación hospitalaria AMLO pidió a Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, informar sobre la hospitalización en el país, actualmente hay dos estados con saturación en hospitalización general, esto es alrededor del 80%. Los estados son Nuevo León y Tabasco, pero ya se están tomando medidas para ampliar el número de camas.



Indicó que Nuevo León y Tabasco tienen una ocupación 60% en cuanto a camas de terapia intensiva. En el caso de Yucatán y Quintana Roo, también se requerirá una ampliación hospitalaria, de esto ya se ocupa el director del IMSS, Zoé Robledo.

Mencionó que en algunos estados ya habían reducido los contagios, pero hubo una especie de rebrote, esto debe cuidarse. Comentó que en nueve estados hay reporte de incremento en el número de contagios y en el resto hay una reducción.



Declaró que Yucatán y Quintana Roo iban bien pero hubo un rebrote, lo mismo sucedió en Veracruz, afortunadamente Tabasco y Sinaloa ya va a la baja, como en el caso de la CDMX.



Respalda gobernador a fiscal



El gobernador Diego Sinhue comentó que asistía una vez a la semana a las mesas de seguridad, pero luego de una plática con el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, decidió asistir diariamente, esto debido a que antes de cualquier diferencia política está la seguridad de los ciudadanos.



Señaló que los fiscales tiene una tarea de procuración de justicia, no de prevención. Mencionó que desde la llegada del fiscal general, ha habido detenidos con mandamiento judicial, por lo que considera que el fiscal en su ámbito está cumpliendo, no se le puede culpar por la violencia, ya que esto es un tema multifactorial.



Declaró que, desde la llegada de fiscal, se han reducido los delitos y, por ello, lo propuso ante el Congreso estatal, el cual decidió ratificarlo en el cargo.

A pesar de la pandemia, no se reducen delitos de alto impacto AMLO declaró que, aunque la pandemia puede estar ayudando para la disminución en el índice de los delitos, no se ha registrado una reducción en cuanto a los homicidios. En el caso de robo de vehículo, robo a transporte, robo a casa habitación, robo a transeúnte sí ha habido una tendencia a la baja. Afirmó que los homicidios generalmente son fruto de los enfrentamientos entre la delincuencia organizada.



Recordó que el contubernio con las autoridades en el pasado, ocasionó que los grupos criminales se consolidaron e incluso crearon bases de apoyo, por lo que el enfrentarlos ha llevado más tiempo.



Señaló que en Guanajuato, hay programas sociales que significan una derrama de 10 mil mdp, por lo que se está atendiendo el ámbito social.



Detalló que en el reporte de homicidios de ayer, más de la mitad tuvieron que ver con enfrentamientos entre grupos criminales. En el caso de Guanajuato, lo que imperaba era el robo de combustible, lo cual no era responsabilidad exclusiva del gobierno estatal. El número de detenidos y decomisos ha incrementado significativamente desde el 2018. Antes se llegaban a robar hasta 14 mil 591 barriles diarios en el 2018, que era el 25% de lo robado a nivel nacional. Actualmente se roban cuatro mil barriles diarios a nivel nacional y en el estado alrededor de 510.



Mencionó que en la propia refinería se realizaban los saqueos con las pipas, por el contubernio que había entre los delincuentes y funcionarios de Pemex, todo esto ha terminado.



Comentó que ahora se está atendiendo a los jóvenes, se quiere quitar el mercado a la delincuencia; por ello se destinarán más recursos para los jóvenes y orientación sobre el daño que causan las drogas en general y específicamente las sintéticas.



Descartó que aumenten los delitos con el reinicio de las actividades, porque se sigue atendiendo a la gente. Si no se hubieran dispersado fondos para adultos mayores, para discapacitados o campesinos; si no se hubieran entregado créditos y becas, entonces sí habría un incremento en los delitos.