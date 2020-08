CONFERENCIA DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

VIERNES 14 DE AGOSTO DE 2020



Respalda AMLO a Héctor Astudillo



En Acapulco, Guerrero, AMLO manifestó gusto por estar en el estado. Informó que realizó la reunión de seguridad, por lo que se informará sobre este rubro en la entidad, así como lo social y económico. Asimismo, participará en la conferencia el gobernador Héctor Astudillo, con quien trabaja de manera coordinada, así como con autoridades municipales de los 81 municipios.



Indicó que el gobernador cuenta con el respaldo del Gobierno federal, ya que no podría escribirse la historia de México sin Guerrero, es un estado que ha participado en las tres transformaciones del país, también lo está en esta Cuarta Transformación, también es una entidad que requiere mucho apoyo porque hay mucha pobreza y marginación.



También participarán el titular de la Semar Rafael Ojeda y se dará a conocer el programa que se aplica en la entidad de entrega de fertilizantes, ya que el gobierno se comprometió con el apoyo de este programa para producir alimentos en Guerrero. Dijo que se trata de un modelo a seguir, por lo que se ampliará al resto del país. Indicó que apoyar con los fertilizantes a los productores significa garantizar la alimentación de los ciudadanos.



Ocupa Guerrero décimo lugar en homicidios



Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero, informó que en los últimos análisis Guerrero ocupa el lugar diez en cuanto a número de homicidios, a nivel nacional. Destacó que Acapulco es un ejemplo de ciudad por haber disminuido los números de sus indicadores delictivos. La mesa estatal y las regionales de seguridad han funcionado adecuadamente, han ampliado las cámaras del C5.

Sobre la pandemia, resaltó que disminuyó la ocupación hospitalaria, la cual llegó a números altos. En junio se tuvieron 600 fallecimientos, en julio 375 y en agosto, 270. Agradeció la ayuda del Gobierno Federal, en especial del Insabi.

Mencionó que su gobierno ha hecho dos ajustes presupuestales, el Fondo de Estabilización ha ayudado a la entidad. En una semana comenzará a operar el Hospital de Cruz Grande.



Bajan delitos de alto impacto en Guerrero



Rafael Ojeda, titular de la Semar, informó que Guerrero ocupa el lugar 24 en cuanto a robo de vehículos, en homicidio doloso el séptimo, con tendencia a la baja, en cuanto a robo a transeúntes ocupa el lugar 24, el robo a negocios el lugar 26, el robo a transporte el lugar 25, en extorsiones ocupa el 14 lugar; es el número 23 en homicidios, el número 11 en secuestros y en el global de delitos de impacto tiene una tendencia a la baja.

Dio a conocer que el total de delitos disminuyó 32%, desde el 2017, en los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Zihuatanejo, se concentra la incidencia delictiva.

Señaló que el estado cuenta con siete mil 554 elementos estatales y municipales. Se construyeron cinco cuarteles de la Guardia Nacional y se espera construir cinco más el año siguiente, se construyen siete sucursales del Banco del Bienestar.

Mencionó que los guerrerenses fueron beneficiados con programas sociales y sólo se ha activado el Plan DN-III una vez, en lo que va del año.



Apoyarán con fertilizantes a 280 mil productores



Miguel García Winder, subsecretario de Agricultura, comentó que el programa de fertilizantes tiene 26 años en operación en Guerrero, su objetivo es aumentar la producción de productos básicos para los productores, principalmente de maíz, con la intención de garantizar su seguridad alimentaria.

Explicó que los fertilizantes aportan nitrógeno fósforo a las tierras, para asegurar la disponibilidad de nutrientes para el desarrollo de las plantas. Informó que se fijó la meta de llegar a 280 mil productores, pero ésta creció a 335 mil. Hasta el momento, se ha atendido al 99.6% de todos los productores.

Detalló que este programa tiene que entregar el producto en físico, lo que implica un gran trabajo logístico, hay 110 centros de distribución en todo el estado. El 46% de los productores son mujeres.

Señaló que se realizaron cuatro mil 700 viajes en un periodo de tres meses. La zona de la montaña, la zona centro y la costa chica son las tres regiones que concentran a los beneficiarios del programa. La Secretaría del Bienestar garantizó un padrón transparente, por lo que agradeció su apoyo.



Siembra de amapola y marihuana, consecuencia de abandono a productores



López Obrador señaló que la siembra de amapola y marihuana en el país, es resultado del abandono a productores, en sexenios pasados. Por eso, ahora se les da apoyo a los productores, la mayoría estos actos ilícitos para dedicarse a sembrar otros productos.

Mencionó que desde hace 20 años ha recorrido el territorio de Guerrero por lo que sabe que en los municipios más pobres se sembraba amapola porque la gente no tiene alternativas.

Informó que el Ejército y la Marina continúan con el combate a los plantíos, pero también se cuida que no se elaboren drogas, las cuales son muy dañinas y destruyen la vida de los jóvenes.

Por otra parte, señaló que no hay reporte de robo a trenes, el delito ha disminuido en todo el país, pero mantienen comunicación constante con los transportistas. Destacó que desde la detención del líder del Cártel de Santa Rosa de Lima se ha registrado una disminución en los homicidios en esa región.



Destaca AMLO buena relación con el SNTE y la CNTE



AMLO destacó la buena relación que tiene su gobierno con el SNTE y la CNTE, por lo que se dialoga y serán atendidos. Asimismo, se trabaja para que el regreso a clases sea lo más profesional posible y no sólo algo para entretener a los niños o adolescentes.

En otro tema, declaró que su gobierno ha atendido los efectos de la pandemia en Guerrero, donde hubo un momento crítico; pero con la intervención de todos, se logró evitar la saturación de hospitales.

Indicó que poco a poco está reactivándose la actividad turística en Acapulco, se espera que en dos meses se tengan condiciones favorables.

Sobre este rubro, el gobernador Héctor Astudillo menciono que la apertura en hoteles de la entidad es del 40%, además, también abrieron cines, museos y teatros, esto con medidas sanitarias similares a la de la CDMX. La ocupación hotelera en fines de semana llega hasta el 30%, pero se estima que lleguen al 40%.



Disminuye 42% robo en transporte



Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, informó que, en un trabajo conjunto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la SCT, así como con el sector privado, se logró una reducción del 42% en reporte de robos de transportes durante el segundo trimestre del año.

En tanto, indicó que la Procuraduría de Sinaloa será la que dará los detalles sobre la identidad de un hombre asesinado recientemente, quien se presume, es el hijo del Señor de los Cielos.



Se reunirá AMLO con gobernadores; reafirmarán método de trabajo



López Obrador indicó que, sobre la pandemia, tiene comunicación permanente con los gobiernos estatales, además diariamente se realiza la reunión de seguridad, en la que se reciben los informes de todos los sucesos ocurridos en el país en las últimas 24 horas.

La reunión que tendrá con los gobernadores será para reafirmar el método de trabajo; así como el compromiso para que los gobiernos estatales reciban de la Federación los recursos que por ley les corresponden, sin demora o condiciones. El Fondo de Estabilización, por ejemplo, es un mecanismo de emergencia para las entidades, esto por si un estado reduce su ingreso a la nómina o sus participaciones federales son menores.



Revisarán mineras en Taxco



AMLO afirmó que se analizará la situación de las mineras en Taxco, resaltó que su administración tiene una buena relación con Germán Larrea así como con Napoleón Gómez Urrutia, se están llegando a acuerdos importantes con las empresas mineras. Su gobierno ya no ha autorizado concesiones para la explotación minera en ninguna parte del país, sin embargo, donde ya existen minas se ha ido normalizando la cuestión laboral.

Señaló que las minas son fuente de empleo, sobre todo para los jóvenes. Mencionó que Germán Larrea, Alberto Baillères y Carlos Slim son los tres principales mineros del país, el resto son mineras canadienses.



Guerrero, uno de los estados que más recibe apoyo

AMLO resaltó que Guerrero es de los estados que recibe más beneficios de la Federación. Indicó que la entidad, hay 46 mil jóvenes que se capacitan como aprendices, 18 mil 777 jóvenes reciben beca para estudiar en la universidad, 144 mil 509 estudiantes de bachillerato tienen una beca, se reparten becas al nivel básico para 282 mil alumnos.

Detalló que el programa de becas Benito Juárez en Guerrero es de los más amplios del país. Se construyen cuatro universidades públicas, además tres mil 937 escuelas recibieron su presupuesto de mantenimiento, éste es entregado a padres de familia, no hay intermediarios.

En el estado, indicó, 254 mil adultos mayores reciben su pensión a partir de los 65 años para la población indígena y afromexicana y a partir de los 68 para el resto.

Informó que hay 37 mil niñas y niños con discapacidad que reciben una pensión. Cuatro mil 970 niños reciben su beca para las estancias infantiles.

Por otro lado, indicó que en el estado, 12 mil 50 pescadores también reciben un apoyo, el programa de Producción para el Bienestar que era antes el Procampo se aplica a 154 mil 820 productores. Asimismo, se estableció el programa de Precios de Garantía, además se invierte para entregar de manera gratuita los fertilizantes. Habrá empleos permanentes para 20 mil ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios del programa Sembrando Vida.

Señaló que se han entregado créditos de vivienda, se participa en la rehabilitación del Parque Papagayo y se impulsa el programa de mejoramiento urbano. Se ha apoyado a las pequeñas empresas que no despidieron a sus empleados durante la pandemia, se otorgaron créditos a 38 mil de ellas, también se entregan créditos a los trabajadores de la economía informal.



Niega AMLO persecución política contra Calderón



Cuestionado sobre la posibilidad de que Enrique Peña Nieto se presente a declarar sobre el caso Lozoya, AMLO declaró que cuando hay una denuncia, según la ley, los implicados tienen que ir a declarar, sin embargo, desconoce si por el cargo de expresidentes, pueden declarar por escrito, o tengan la obligación de asistir personalmente. Se debe esperar para ver qué interpretación se le da al artículo 108 de la Constitución.

Explicó que el Artículo 108 establece que a los expresidentes sólo se les puede juzgar por traición a la patria, este artículo sigue vigente, pero lo modificará; porque ya envió la iniciativa, pero no la han aprobado.

Consideró que se debe realizar una consulta ciudadana al respecto, pero se tendría que considerar desde Carlos Salinas de Gortari, hasta la fecha.

Recordó que Felipe Calderón lo ha acusado de persecución política pero no es cierto, porque ya lo perdoné por robarme la Presidencia. El problema no es con él, sino con el juez de EU que investiga a quien fue su secretario de Seguridad Pública.

Manifestó que le gustaría ver el video que tiene como prueba Emilio Lozoya, esto ayudaría mucho para exponer la corrupción y estigmatizar los actos de corrupción.