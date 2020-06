Conferencia Mañanera de Andrés Manuel López Obrador 15 de junio 2020 en Xalapa Veracruz.

CONFERENCIA DE ANDRÉS ANUEL LÓPEZ OBRADOR

LUNES 15 DE JUNIO DE 2020



1.- La conferencia se realizó en Xalapa, Veracruz.



2.- El Presidente estuvo acompañado por Cuitláhuac García Jiménez, gobernador de Veracruz; Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional; Rafael Ojeda Durán, titular de la Semar; Ricardo Sheffield, titular de la Profeco; Olga Sánchez Cordero, titular de la Segob.



3.- Tomó la palabra Cuitláhuac García Jiménez, gobernador de Veracruz.



4.- `Muchas gracias por estar al pendiente de sus paisanos, hubo cambios políticos en el estado, coincidimos con la transformación de fondo, aplicar la austeridad y acabar con la corrupción`, dijo el gobernador.



5.- `Esto nos ha permitido ir a la par de los buenos resultados en la estrategia contra el coronavirus`, dijo el gobernador.



6.- Cuitláhuac García dijo que en su estado se siguieron las recomendaciones de la máxima autoridad del país, que es la federación y que estuvieron a cargo de Hugo López-Gatell.



7.- `Felicitamos el nombramiento de Hugo López-Gatell como nuevo miembro de la OMS`, declaró el gobernador.



8.- Cuitláhuac García comentó que el puerto de Veracruz es la ciudad del estado con mayor número de contagios, recomendó a la población quedarse en casa ya que el semáforo se encuentra en rojo.



9.- El gobernador dijo que en el estado casi no hay actividades mineras y de la industria automotriz, esto después de que se incluyeran junto con la construcción como las actividades permitidas, aún con semáforo rojo.



10.- `En Veracruz nos preparamos para el peor escenario, pero por fortuna al seguir las políticas recomendadas no se llegó a ese punto`, dijo Cuitláhuac García.



11.- Cuitláhuac García dijo que se han entregado apoyos superiores a los 12 mil millones de pesos, esto a través de los apoyos federales, incluyendo las becas y `Sembrando Vida`.



12.- El gobernador dijo que Veracruz se encuentra listo para reactivar la economía, basado en el plan del gobierno federal.



13.- Cuitláhuac García criticó a los gobernadores que no ingresan a la estrategia nacional para regresar a la `nueva normalidad`.



14.- `Frente a la pandemia no podemos separarnos por grupos, al contrario, debemos de unirnos en un interés nacional`, dijo Cuitláhuac García.



15.- Tomó la palabra Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional.



16.- `En la suma de todos los delitos, el estado ocupa el lugar 27 en el ámbito nacional; el trabajo que se ha venido realizando en 2019 y 2020 ha hecho que el secuestro vaya a la baja`, dijo el titular de la Sedena.



17.- `En homicidios dolosos, el estado tiene mil 872 casos, lugar 19 en casos por cada 100 mil habitantes con 23.8, siendo la media 37.24`, dijo Luis Cresencio Sandoval.



18.- `Tenemos 7 mil 822 elementos desplegados, 2 mil 743 de Sedena, mil 619 de Semar y 3 mil 460 de la Guardia Nacional`, informó Luis Cresencio Sandoval, quien destacó el trabajo coordinado con fuerzas estatales y municipales.



19.- El titular de la Sedena informó que en el estado se han detenido a mil 687 personas, ligadas con el decomiso de drogas, de armas, de autos, aeronaves y robo de hidrocarburos, así como de tomas clandestinas.



20.- Luis Cresencio Sandoval subrayó el trabajo realizado en el estado de Veracruz en el ámbito de la seguridad.



21.- Sobre la atención de la emergencia sanitaria, Luis Cresencio Sandoval afirmó que se cuenta con instalaciones del IMSS, Insabi y Semar, además de la implementación del Plan DN III y Plan Marina.



22.- Luis Cresencio Sandoval destacó la labor en incendios forestales y rescate de personas en el mar.



23.- Tomó la palabra Ricardo Sheffield, titular de la Profeco.



24.- Ricardo Sheffield destacó el trabajo hecho por la Profeco conjuntamente con la Sener.



25.- `En la gasolina regular, el precio más alto estuvo en Hermosillo, mientras que el más barato se registró en Monclova; en la premium, la más cara estuvo en Angostura, mientras que la más económica en Puebla; en el diesel, la más cara en Jalisco y la más económica en Veracruz`, informó el titular de la Profeco.



26.- `Si lo vemos por marcas, Redco, Arco, Chevron y Corpogas, son las más caras en todo el país, y G500, Repsol Total y Orsan, son las más económicas`, dijo Ricardo Sheffield.



27.- `Atendimos 230 denuncias con 192 verificaciones, en las que tres estaciones no permitieron la colocación de sellos, por lo que volveremos con Guardia Nacional, además encontramos un rastrillo en Morelos, por lo que dimos aviso a la FGR`, dijo Ricardo Sheffield.



28.- `En un trabajo en equipo con el Centro Nacional de Ambiente, y la Dirección de Normas de la SE, en Tamaulipas encontramos un nuevo aditamento colocado en el pulsador`, comentó Ricardo Sheffield.



29.- Ricardo Sheffield informó que en materia de gas, en tanques estacionarios el precio más alto estuvo en Baja California, y el más barato en Oaxaca; para cilindros de gas, el margen más alto en Durango y el más barato en Guanajuato.



30.- Ricardo Sheffield dijo que un estación de servicio de gas en Chalco, no se dejó verificar ni con Profeco, Asea y Guardia Nacional, por lo que se verificó con la presencia de la FGR.



31.- Se presentó el video del avance de las obras del Aeropuerto de Santa Lucía.



32.- La Sedena informó que con la obra de Santa Lucía, se han generado 27 mil 058 empleos civiles.



33.- Se presentó el video del avance de las obras de la Refinería de Dos Bocas.



34.- Esta semana en Dos Bocas, se avanzó en el Paquete 1 de la Planta de Destilación Combinada, en el proceso de construcción de rack de tuberías, en la planta de coquización retardada, en la planta hidrotratadora de gasóleos y en la reformadora de naftas.



35.- Se abrió la sesión de preguntas y respuestas.



36.- Reportero cuestionó sobre el rumor de la supuesta muerte de Nemesio Oseguera; cuestionó sobre las manifestaciones en contra del gobierno federal.



37.- `Fue un rumor, no sucedió lo que se mencionaba de que este personaje había sido detenido o había fallecido, ya definimos la estrategia de seguridad, estamos ateniendo las causas que generan la violencia, antes se abandonó a la población`, dijo el Presidente, quien destacó que se deben mejorar las condiciones de vida y trabajo.



38.- Andrés Manuel López Obrador dijo que un buen gobierno depende del 99 por ciento de la honestidad de la autoridad.



39.- El mandatario subrayó la honestidad del gobernador de Veracruz.



40.- Acerca de las protestas en su contra, el Presidente dijo que se ejerce un derecho constitucional y que es parte de la democracia.



41.- El Presidente aseguró que en su gobierno no hay protección para nadie, por lo que se trabaja en detener a quienes cometen ilícitos.



42.- Andrés Manuel López Obrador aseguró que existe gobernabilidad en el país a pesar del confinamiento, ya que no existe un desbordamiento social.



43.- `Como nunca se había dato tanta atención al pueblo, en Veracruz 113 mil jóvenes están trabajando como aprendices con salario mínimo, más de 500 mil estudiantes reciben beca, además 13 mil escuelas han recibido presupuesto para mantenimiento, 637 mil adultos mayores reciben pensión, además de niños con discapacidad, 230 mil productores, como cañeros y los que se dedican al cultivo de café, han recibido apoyos`, dijo el mandatario.



44.- El Presidente dijo que en Veracruz se han otorgado 10 mil créditos para empresarios con trabajadores inscritos en el IMSS, mientras que `Sembrando Vida` le está dando empleo a 66 mil campesinos.



45.- Reportero cuestionó sobre el escenario de la pandemia en el país.



46.- `Ha sido buena la estrategia que se aplicó`, destacó el Presidente, quien subrayó la labor de Hugo López-Gatell.



47.- Andrés Manuel López Obrador dijo que durante la emergencia sanitaria se contrataron a 50 mil trabajadores de la salud.



48.- El mandatario aseguró que en el Valle de México, la pandemia va a la baja.



49.- El Presidente invitó a los ciudadanos a salir, siempre manteniendo las medidas sanitarias.



50.- Andrés Manuel López Obrador subrayó que el número de personas hospitalizadas ha ido a la baja en el Valle de México



51.- Reportero cuestionó sobre los cuestionamientos hechos por el PAN contra su gobierno, como por ejemplo e materia fiscal y el asecho a los organismos autónomos.



52.- `No voy a caer en dimes y diretes, gobierno en apoyo a la constitución, existe una ley de coordinación fiscal que establece cómo se distribuyen los fondos, y a los estados les hemos dado lo que les corresponde.



53.- El Presidente dijo que ahora la Segob se dedica a asuntos políticos, no como antes, que atacaba a la oposición.



54.- Reportera cuestionó si es posible que se caiga en la ingobernabilidad, de mantenerse el confinamiento.



55.- `Debemos mantener equilibrios, cuidarnos en lo sanitario, pero al mismo tiempo el reactivar la economía`, contestó el Presidente.



56.- Andrés Manuel López Obrador destacó la responsabilidad de la población en la época de emergencia sanitaria; agregó que si existen rebrotes, se podría dar marcha atrás con las nuevas determinaciones.



57.- El mandatario subrayó que se capacitaron con maestros del INER, a muchos médicos; dijo que médicos jubilados regresaron para apoyar en la capacitación del nuevo personal contratado.



58.- Reportera cuestionó si México venderá combustibles a Venezuela.



59.- `No nos lo ha solicitado, pero si nos lo piden, se lo venderíamos por ayudar en lo humanitario`, dijo el Presidente.



60.- Reportera cuestionó sobre el supuesto secuestro de un general en Puebla.



61.- `Mañana informamos sobre el tema`, dijo el Presidente.



62.- Reportera cuestionó sobre las políticas en materia ecológica y sobre el Congreso de Veracruz que aprobó la reforma electoral.



63.- `Acerca de la defensa del medio ambiente, queremos desarrollo sustentable, donde se necesita se actúa, ya no se dan permisos para cometer afectaciones al medio ambiente, como el caso de las minas; ya no se permite en maíz transgénico`, dijo el Presidente.



64.- Andrés Manuel López Obrador reiteró que se está dando trabajo a 400 mil campesinos.



65.- Sobre el tema de la reforma electoral, el gobernador dijo que se modificó la constitución del estado para reducir la cantidad de dinero que se otorga a los partidos políticos, lo que podría significar un ahorro de 500 millones de pesos.



66.- `Es muy importante que se ahorre, porque antes se gastaba mucho en las elecciones, y al final no se respetaba el voto, que bien que se ahorre, y lo mismo en el caso de los partidos, ya que se gasta mucho, pero los de la oposición se oponen, al igual que votaron contra las pensiones de adultos mayores, becas para estudiantes pobres, y en contra del derecho de la salud`, dijo el Presidente.



67.- Reportera cuestionó sobre la proyección de Morena en las próximas elecciones; cuestionó sobre cómo visualiza Veracruz en cuatro años.



68.- `Sobre las elecciones no opino, ya comenzarán a salir encuestas, pero no nos metamos en ese asunto, dejemos que la ciudadanía decida`, dijo el Presidente.



69.- Sobre lo que significa su gobierno para Veracruz, el Presidente destacó la inversión en puertos, carreteras, infraestructura, desarrollo. Destacó la compra de azúcar y el precio, el cual apoya al productor, transportista, trabajador y comerciante.



70.- `Estamos entregando apoyos directos a los pescadores, todos los recibirán`, dijo el mandatario.



71.- `Veracruz es más que un estado, tiene de todo`, aseveró el Presidente.



72.- Reportero cuestionó sobre si existe intención golpista por parte de gobernadores del PAN; cuestionó sobre la intención del gobierno de Tamaulipas de imponer impuesto a las empresas que utilicen combustóleo, el cual podría implicar a la CFE.



73.- `No diría que es un movimiento golpista, ni siquiera separatista, es un asunto político y estrictamente diría politiquero, pero somos libres, se tiene derecho a disentir`, dijo el Presidente.



74.- Andrés Manuel López Obrador aseguró que el tribunal que juzga sus actos es su conciencia.



75.- `Sobre ese impuesto debería haber un fundamento legal, mismo que no se tiene, los estados no pueden legislar en esa materia, es propaganda`, agregó el mandatario.



76.- Reportero cuestionó sobre si el gobierno va a insistir en la política energética, detenida por el Poder Judicial.



77.- `Claro que sí, porque se termina el saqueo, muchas empresas abusaron y se convirtieron en monopolios que afectaron a la Hacienda Pública, tan es así que Iberdrola se llevó a trabajar a quien era la secretaria de Energía y a un expresidente como Consejero`; dijo el Presidente.



78.- Andrés Manuel López Obrador dijo que se sacará adelante a la CFE.



79.-El mandatario subrayó que se está reformando también el Poder Judicial, aunque dijo que hay jueces y magistrados que no entienden que esto ya cambió.



80.- `Se renovó la Judicatura, que es quien fiscaliza el actuar de jueces y magistrados`, aseveró el Presidente.



81.- Andrés Manuel López Obrador recordó la cantidad de amparos que se han solicitado contra la construcción del Aeropuerto de Santa Lucia.



82.- El mandatario afirmó que se acabará el saqueo, en materia de la industria eléctrica; negó que se vayan a nacionalizar la industria.



83.- El Presidente garantizó que su gobierno trabajará por no aumentar el precio de la luz y de los combustibles.