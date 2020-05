Confía GPPAN en que SCJN declarará inconstitucional la Ley Bonilla.



De no hacerlo, se abre la puerta a la reelección.



No olvidemos que el Poder Ejecutivo tiene la facultad para impugnar este atropello y no lo hizo.



No olvidemos que la Secretaria de Gobernación respaldó este golpe Parlamentario.

El Grupo Parlamentario del PAN expresó su confianza en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declare por unanimidad inconstitucional la llamada Ley Bonilla, mediante la cual se pretende extender el mandato del gobernador en turno de dos a cinco años.



De no declarar inconstitucional esta cadena de ilegalidades, se estaría sentando un grave precedente, se estaría abriendo la puerta a la reelección, se extirparía el sentido de las elecciones y se impondría el capricho sobre la ley, advirtió la senadora Gina Cruz Blackledge, en conferencia de prensa virtual, acompañada de las senadoras Guadalupe Murguía Gutiérrez, Alejandra Reynoso Sánchez, y Josefina Vázquez Mota, así como el senador Damián Zepeda Vidales.