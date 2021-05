Confiamos en que Ricardo Taja reactivará la economía: Comerciantes del mercado Morelos

La tarde de este domingo el candidato del PRI - PRD, Ricardo Taja, se reunió con comerciantes del mercado municipal de la colonia Morelos, donde dialogaron con el y le dieron a conocer sus problemáticas.



"Mi objetivo principal es reactivar la economía de Acapulco, y con ustedes me comprometo a terminar la remodelación del centro de abasto, gestionar microcréditos para los comerciantes y mejorar los servicios públicos de la zona", expresó el candidato.



En el evento lo acompañó la candidata a diputada por el distrito 4, Sheila Soto y el síndico, Dr. Javier Solorio Almazán, quien se sumó al proyecto de Ricardo Taja, quien en un discurso lamentó que Morena haya traicionado los principios del movimiento y aseguró que en este partido no hay animales, si no humanos que se preocupan por el bienestar del puerto.



Posteriormente pidió la ayuda la ciudadanía para que en conjunto con Mario Moreno Arcos, se lleve a cabo la remodelación de los mercados de la ciudad, el rescate del Centro de Convenciones, el Mágico Mundo Marino, y el Hotel Boca Chica, con el apoyo de inversionistas y pidió a todos brindar su apoyo el día de las elecciones, terminando con la firma de sus compromisos hacia la gente del mercado Morelos.