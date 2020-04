Confiamos que premio de rifa se quede entre los más pobres

*El mandatario afirmó que no fallará al pueblo en su afán de limpiar al gobierno de corrupción, de lujos y que el presupuesto llegue a los mexicanos más necesitados.





Ayutla de los Libres, Gro. 15 marzo, 2020.- El presidente Andrés Manuel López Obrador confió que el premio de la rifa del avión presidencial se quede entre los más pobres del país.



En este municipio, cuna de la segunda transformación política del país encabezada por Juan Álvarez, el mandatario federal agradeció que los empresarios se hayan comprometido a adquirir un gran número de los chachitos y entregarlos a los menos favorecidos.



"Me reuní con ellos, los empresarios que quieren ayudar están comprando boletos, cachitos de lotería, son seis millones de números de cachitos, se van a repartir dos mil millones de pesos, son 100 premios de 20 millones cada premio.



"El que se lo saque, y muchos empresarios están comprando bastantes y me dicen: ´yo los voy a devolver todos los que compré, yo lo entrego al gobierno para que el gobierno lo entregue a las comunidades más pobres; que reparta los boletos para ver si tienen suerte y los pobres se sacan la rifa el premio´", contó el Ejecutivo federal.



En Ayutla de los Libres, el presidente de la República concluyó una gira de tres días por la Costa Chica de Guerrero.



López Obrador expuso que durante sus recorridos por carreteras fue abordado en múltiples ocasiones por habitantes del estado, quienes le hacían peticiones.



Ante esto, el mandatario afirmó que no fallará al pueblo en su afán de limpiar al gobierno de corrupción, de lujos y que el presupuesto llegue a los mexicanos más necesitados.



"En toda la carretera nos paraban queriendo saludarnos, entregarnos peticiones, demandas porque nuestro pueblo, como lo dijo Madero, retomando una frase bíblica: ´nuestro pueblo tiene hambre y sed de justicia´" enfatizó.



En ese sentido, el Ejecutivo federal pidió a los guerrerenses ayuda para mover al elefante reumático de la burocracia y que los apoyos del Bienestar, ahora a punto de ser un derecho constitucional, lleguen de manera más rápida a la población.



En este emblemático ayuntamiento, López Obrador también se comprometió a sanear las finanzas municipales y apoyar diversos proyectos de infraestructura, como la construcción de caminos de concreto hidráulico.



El mandatario federal sólo pidió a las autoridades municipales regirse con honestidad y cumplir al pueblo sus demandas.



En su intervención, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, agradeció al presidente López Obrador su compromiso con el estado y su deseo de convivir con sus habitantes como ningún otro mandatario lo ha hecho.