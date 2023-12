LERMA, Estado de México.- Con el objetivo de prevenir contagios a causa de infecciones respiratorias agudas entre las y los mexiquenses, la Secretaría de Salud del Estado de México, llamó a la población a adoptar las medidas que permiten cuidar del bienestar de todos, con énfasis en la población vulnerable.



La dependencia detalló que una de éstas es la vacunación y en el Estado de México, continúa la inmunización contra Influenza y COVID-19, las cuales se aplican prioritariamente a grupos vulnerables, por ello, reiteró que en las Unidades Médicas del sector salud se cuenta con biológicos que reducen los riesgos y las complicaciones a la salud por enfermedades respiratorias.



Éstas se aplican de forma gratuita y segura en las más de mil 800 unidades de primer nivel de atención ubicadas en todas las instituciones del sector salud mexiquense.



Una de las personas adultas favorecidas con la vacuna contra COVID-19, es María Del Pilar Avelina Ortiz Piña, que con 67 años acudió al Centro de Salud Lerma de Villada perteneciente al ISEM. Ella presenta una enfermedad crónica que la hace visitar periódicamente la unidad médica más cercana a su domicilio, por lo que agradece ampliamente el servicio médico público y las atenciones que recibe.



’La atención es muy buena, mucha calidad humana en las personas que me atienden. Muchas gracias a todo el personal y a todas las personas que se mueven para vernos; estuvo muy cruel, muy drástico cuando se inició y se actuó lo más rápido posible’, refiere la paciente.



En estos meses de bajas temperaturas, María del Pilar Avelina complementa sus cuidados, a través del seguimiento médico, pues en el Centro de Salud además de vacunarse recibe terapias de nutrición y psicología para mantenerse activa.



’La hay, es gratuita, está el centro muy céntrico y aunque no lo estuviera está la vacuna y hay que aprovecharla, entonces nosotros somos los que no debemos dejar pasar esas oportunidades, la hay, pues hay que aplicarla’, refiere al hacer el llamado a protegerse con la vacuna contra COVID-19.



Otra paciente beneficiaria es Iris Espinoza Pérez de 22 años, quien actualmente tiene 36 semanas de embarazo. Ella también acudió al Centro de Salud Lerma de Villada, en donde le brindan cuidados prenatales y consultas para que su bebé mantenga un sano desarrollo.



’Me siento muy contenta porque ahorita me da mucha tranquilidad el saber que mi bebé va estar bien en un futuro y que pues él también va nacer con esas defensas para el COVID-19; la verdad me sentiría desprotegida, porque el COVID no se ha acabado y gracias a la vacuna puedo estar segura, que no me puedo enfermar tan fácil’, manifiesta con alegría.



Iris recuerda que hace tan solo dos años padeció los efectos del coronavirus y tuvo que ser hospitalizada por la gravedad de su enfermedad, por ello, reflexiona en que la vacuna es indispensable para las mujeres que se encuentran en estado de gestación.



’A los 21 años me colocaron mi primera vacuna, yo sentí un alivio porque como yo me enfermé muy grave sentí que nos ayudaron mucho con las vacunas, pues porque ya era una protección y pues mucha gente ya no iba a morir’, recuerda la paciente.



El señor Eduardo Javier Arévalo Vale de 69 años recuerda que a principios de 2020 no creía que el COVID-19 fuera una enfermedad tan agresiva y mortal, pero cuando presenció los casos de sus familiares, amigos y conocidos, decidió reforzar sus cuidados y en 2021, se protegió con la vacuna.



Durante su estancia en la unidad médica del ISEM, platicó con personal que le realizó la revisión de rutina para verificar su estado de salud, por ello, reconoce la calidad y calidez de los profesionales de la rama médica, al brindarle una atención adecuada, ’aquí en el Centro de Salud, ha sido muy buena, muy acertada por parte de los doctores y las doctoras, las enfermeras, los enfermeros, los pasantes; han tenido muy buena atención para con uno’, enfatiza.



’Afortunadamente bien, me resultó favorable, no tuve ningún síntoma y hasta la fecha he estado perfectamente. Definitivamente los va proteger, a uno, como cualquier otra vacuna que nos han aplicado’, declara al tiempo que anima a otros mexiquense a recibir la vacuna.



La dependencia que encabeza la Doctora Macarena Montoya Olvera, precisó que en esta acción participan las diferentes instituciones del sector en la entidad, por lo que, al corte del 08 de diciembre, el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) a través de las 19 jurisdicciones sanitarias han aplicado de manera gratuita un millón 215 mil 679 dosis de vacuna contra Influenza.



En lo que respecta al avance de vacunación contra COVID-19, la Secretaría de Salud señaló que, con corte al mismo 08 de diciembre, el ISEM ha aplicado 257 mil 547 dosis de Abdala a la población de riesgo.



Asimismo, reiteró el llamado a las personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, menores de cinco años y personas que padezcan alguna enfermedad crónico-degenerativa o inmunocomprometida, para que durante la presente temporada invernal acudan a vacunarse contra influenza y COVID-19 y se encuentran disponibles en los Centros de Salud de las 19 jurisdicciones sanitarias del ISEM.



La Secretaría de Salud destacó que las unidades médicas cumplen con los protocolos de recepción, resguardo y aplicación del biológico; puntualizó que las vacunas son efectivas y gratuitas, las cuales han pasado por diversas fases de investigación que confirman su eficacia y seguridad, además de que previenen las complicaciones graves de la enfermedad que causa el COVID-19.



También se han instalado macromódulos para que la población reciba la inmunización con el biológico Sputnik V contra COVID-19, del cual hay 130 mil dosis en esta primera etapa, además de la vacuna contra la Influenza, servicio que es seguro, efectivo y gratuito.



Hay sedes y Centros de Salud disponibles en Huixquilucan, Texcoco, Ixtlahuaca, Toluca, Almoloya de Juárez, Coacalco y Ecatepec, de 08:00 a las 15:00 horas; el calendario y ubicaciones de macromódulos están disponibles en https://salud.edomex.gob.mx/isem/vacuna_covid_sedes así como en las redes sociales de la Secretaría de Salud.



Finalmente, la dependencia recomendó las siguientes acciones que reducen el contagio:



• Reforzar la higiene y el lavado de manos frecuente.



• Evitar el saludo de beso, mano o abrazo.



• No compartir alimentos, bebidas, platos, vasos o cubiertos con personas enfermas.



• Evitar salir de casa en caso de tener una enfermedad respiratoria.



• Usar cubrebocas en caso de asistir a lugares concurridos.



• Ante cualquier malestar, acudir al Centro de Salud más cercano a su domicilio.



• Evitar la automedicación.