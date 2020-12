Confianza de diputados

Cuando un servidor público no sólo cumple con sus responsabilidades, sino además se esmera en ir más allá en beneficio de la población siempre se le reconoce y se la aplaude; en cambio cuando resulta ineficiente e incapaz de responder a las necesidades de las personas, se agradece cuando termina su gestión para que se vaya a su casa.

Bajo esta consideración, ¿cómo se podría evaluar el trabajo desarrollado por los diputados federales en sus poco más de dos años de labores?, ¿bueno, malo, pasable, inaceptable? Considero que es importante definir esta calificación porque ahora resulta que con las reformas constitucionales estos legisladores tendrán la posibilidad de ser reelectos.

Sucede que hasta el momento de los 500 diputados integrantes de la LXIV Legislatura al menos 366 –es decir, el 79%–, han manifestado su intención de volverse a postular para repetir y mantenerse en la llamada Cámara Baja del Congreso de la Unión; la gran mayoría de ellos ya enviaron su correspondiente carta de intención, uno de los requisitos para participar formal y legalmente en las elecciones federales del domingo seis de junio del próximo año.

Pero este número puede variar ya que el límite para formular para enviar su misiva de solicitud a la Comisión de Prerrogativas del Instituto Nacional Electoral (INE), a la Secretaría General de la Cámara de Diputados y, por supuesto, a las dirigencias nacionales de sus partidos políticos, vence a las 23 horas con 59 minutos del 22 de diciembre.

De los 252 diputados de Morena, 200 aspiran a la reelección; de 77 legisladores, del Partido Acción Nacional (PAN), 58 buscan repetir; de los 58 integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 35 quieren mantenerse en su curul; de los 46 representantes populares del Partido del Trabajo (PT), 41 pretenden continuar.

También de los 27 miembros del partido Movimiento Ciudadano (MC), 23 ya cumplieron con el trámite de su solicitud; de los 24 miembros del Partido Encuentro Social (PES), ahora rebautizado como Encuentro Solidario y con registro condicionado, 22 pretenden ser postulados nuevamente; de los 12 del Partido de la Revolución Democrática (PRD), ocho buscan repetir; así como de los 11 militantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ocho pretenden seguir como legisladores federales.

Sin embargo no resulta tan sencillo decir que buscan reelegirse para que ese deseo se les cumpla, ya que todos la dirigencia de todos los partidos no solo evaluarán sus actuaciones tanto en San Lázaro, también revisarán su comportamiento ante la población en general y ante la ciudanía que vota, en particular.

Recuérdese que actualmente en la Cámara de Diputados Morena, junto con sus aliados PT y PES, conforman la mayoría absoluta, necesaria para lograr reformas constitucionales, mientras que en el Senado, la alianza de estos legisladores apenas conforma la mayoría simple, lo cual dificulta sacar adelante iniciativas del gobierno federal.

Una primera evaluación para aprobar las aspiraciones reeleccionistas de los legisladores corresponderá a las dirigencias de los diferentes partidos políticos, quienes examinarán a cada uno de los diputados, ver quiénes han cumplido con sus asistencias, participado en votaciones, iniciativas presentadas, congeladas y aprobadas, para así medir su productividad.

Después deberán considerar cuál es la actual aceptación o rechazo de la ciudadanía, ya que pudo haber registrado sensibles cambios desde cuando realizaron sus campañas proselitistas de hace tres años a los meses presentes, para ver niveles de aceptación o rechazo, ya que muchos de ellos nunca volvieron a reunirse para conocer sus necesidades y cómo atenderlas.

Pero más allá de estas evaluaciones estos aspirantes a la reelección deben hacer un examen de conciencia, una autocrítica a fondo para determinar qué tanto cumplieron con sus responsabilidades de forma personal, no simplemente acatando la línea que propusieron las dirigencias de sus partidos, sino cumplir con el propósito de cumplirle a la ciudadanía.

En particular deben hacerlo los legisladores de Morena, donde muchos diputados simplemente acataban lo dispuesto no solo por su dirigencia, sino desde Palacio Nacional, donde simplemente votaban para aprobar iniciativas pero sin aceptar el debate con los representantes de los partidos de oposición a fin de atender las diferentes observaciones formuladas para intentar cambiar el sentido de las leyes aprobadas.

Lo evidente es que Morena actuó como aplanadora, donde se ignoraron voces críticas para imponerse sin ningún problema y sacar adelante iniciativas que han resultado fuertemente criticadas, por ejemplo recientemente en el caso de las reformas a la Ley del Banco de México, avalada en el Senado pero por las críticas de especialistas tuvo que frenarse con los diputados.

Pero, finalmente, la decisión de sí alguno de los 366 diputados que aspiran a ser reelectos alcanza su propósito, será porque así lo valoró y lo decidió el ciudadano con su voto, más allá de las aspiraciones personales o intenciones de las dirigencias partidistas.



Con esta colaboración cierro el año 2020. Van mis mejores deseos para una feliz Navidad y que el año 2021 resulte mejor para todos. Nos volveremos a encontrar el próximo lunes 4 de enero.