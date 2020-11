Confiesa panista sobornos a legisladores por Odebrecht

El exsecretario técnico de la Comisión de Administración del Senado de la República, Rafael Caraveo Opengo, quien fue exhibido en un video donde recibe un soborno en efectivo del caso Odebrecht, confesó ante la Fiscalía General de la República (FGR) que en siete ocasiones acudió por 15 maletas con efectivo.



Rafael Caraveo reveló en su comparecencia ante la FGR que las entregas de dinero las recibió por órdenes del entonces senador panista, Jorge Luis Lavalle Maury y que fue destinado para campañas electorales del mismo partido al que forman parte.



Así como denunció en su momento Emilio Lozoya, Caraveo confirmó que varias de las entregas de dinero se realizaron en Montes Urales 425, en las Lomas de Chapultepec.



’José Luis Lavalle Maury me llamaba y me decía quién iría conmigo, ya que fueron otras dos personas las que me acompañaron a recibir dinero, y de ellas me daba el teléfono y los veía en la parte de abajo del estacionamiento o en el lobby del Senado’, declaró.



Olascoaga era jefe de departamento Administrativo en la Dirección General de Pemex y uno de los hombres de confianza de Lozoya, quien denunció que sobornó a legisladores para que aprobaran la reforma energética en el sexenio pasado.



Caraveo reveló que la primeras entregas ocurrieron frente a la sede del Senado en la calle Madrid, afuera de las oficinas de Sedesol, donde le esperaba una camioneta Suburban negra. Lavalle le dijo que le entregarían unos documentos.



’Subí y mostró una maleta de tela color negro, tipo deportivo, de aproximadamente 50 centímetros de largo por 50 centímetros de ancho, misma que abrió y la cual no contenía expedientes, como me lo había hecho saber el señor Jorge Luis Lavalle Maury, sino que en su interior había fajos de dinero. eran billetes de 500 pesos’, dice.



Después en enero del 2014, acudió a las oficinas de la calle Montes Urales, acompañado de Guillermo Gutiérrez Badillo, secretario privado del senador Francisco Domínguez y actual Gobernador de Querétaro.



’En ese momento se nos indicó que eran aproximadamente 12 millones de pesos, dinero que ya se encontraba empaquetado’, narró Caraveo a la Fiscalía.



De acuerdo con las acusaciones de Lozoya se entregaron más de 52 millones de pesos en sobornos y por órdenes del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, a los ex senadores panistas Ernesto Cordero, Salvador Vega, Francisco García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez, y José Luis Lavalle Maury. Con información de CRITERIO