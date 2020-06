Confinamiento se extiende hasta el 30 de junio, confirma Astudillo

www.guerrerohabla.com





ACAPULCO, Gro., 12 de junio de 2020.- El gobernador Héctor Astudillo Flores confirmó que el periodo de confinamiento en el estado se extiende al 30 de junio y que las actividades no esenciales permanecerán suspendidas como lo adelantó el jueves el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos.



’Vamos a corrernos otros 15 días, para seguirnos preparando en la capacitación’, dijo el gobernador. En teleconferencia, dado que es uno de los casos confirmados de la enfermedad, Astudillo Flores dijo desde su confinamiento que habrá un mensaje el próximo domingo, en el cual se abundará sobre las actividades que se reanudarán de manera parcial el próximo 15 de junio y decir cuáles continuarán inactivas.



’Seguimos en semáforo rojo, no estamos en una ruta de poder descender, se ha mantenido. El caso de Acapulco es ilustrativo’, enfatizó, en referencia al asenso del número de víctimas mortales y casos confirmados del coronavirus en las ciudades más pobladas de la entidad.



Astudillo Flores mencionó las restricciones que anunció el subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell Ramírez, de quien proyectaron su exposición del lunes pasado, misma que fue retomada en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador el martes. Detalló que los gimnasios, los spas, los centros de masaje, los cines, teatros, museos, eventos culturales y las plazas comerciales no reabrirán.



Es el mismo caso para los bares, conciertos y eventos masivos cerrados, así como la actividad en cualquier centro religioso como iglesias y sinagogas. ’Nos vamos a ir hasta el 30 de junio. Mañana mantendré una comunicación con presidentes municipales, principalmente de las zonas turísticas para poder establecer acuerdos con ellos de esta ruta’, puntualizó.



El secretario de Finanzas y Administración, Tulio Pérez Calvo informó que han sido instalados 13 comedores comunitarios en siete ciudades de la entidad que han otorgado en total nueve mil 647 raciones diarias, las cuales suman 52 mil 632 raciones de alimentos desde que comenzaron, todos administrados y operados por la Marina y el Ejército.



En la transmisión, el jefe de la Oficina del gobernador, Alejandro Bravo Abarca, hizo un llamado a usuarios del transporte público y a operadores, a aplicar las medidas de prevención y utilizar barreras de protección como cubrebocas, caretas, y el distanciamiento entre personas.

Fuente: Quadratín