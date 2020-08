Confirma Coneval rebote en economía: aumenta ingreso y se reduce pobreza laboral

El porcentaje de personas en pobreza laboral en México, con un ingreso insuficiente para adquirir la canasta alimentaria, registró una reducción de 6.8 por ciento en junio pasado, reportó este domingo el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).



En un comunicado, el organismo señaló que el porcentaje de trabajadores a los que su sueldo no les alcanza para la canasta básica registró una reducción del 54.9 por ciento en mayo al 48.1 por ciento en junio, según la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).



A pesar de la baja, ese porcentaje todavía esta por arriba del 35.7 por ciento registrado en el primer trimestre del año de acuerdo con datos del Coneval.



Respecto a abril y mayo de 2020 ’se observa una recuperación en el mercado laboral durante el mes junio’, así como un aumento del ingreso laboral per cápita y la masa salarial.



El organismo apuntó que el ingreso laboral estimado a partir de la ETOE aumentó 10.4 por ciento, al pasar de mil 422.24 pesos (unos 63.5 dólares) en mayo a mil 570.74 pesos (unos 70.1 dólares) en junio de 2020.



Además, señaló que entre mayo y junio de 2020, la población ocupada pasó de 43.6 a 48,.3 millones, lo que representa un incremento de 10.9 por ciento en este periodo.



En el informe, el Coneval señaló que el crecimiento de 4.7 millones de los ocupados entre mayo y junio ’se da principalmente en trabajos informales’ y con datos de la ETOE, en este periodo, se observa un aumento en el empleo formal de 8.2 por ciento, de 21 a 22.7 millones, y en el empleo informal de 13.4 por ciento, de 22.6 a 25.6 millones.



Recordó que la población informal no tiene acceso a los servicios de salud por parte de su trabajo y esto se ve reflejado en el aumento de 3 millones de los ocupados sin acceso a servicios de salud.



’Más de la mitad de la población ocupada no cuenta con acceso a servicio médico como prestación laboral y en caso de no recibir atención en una institución pública tendrían que hacer uso de su ingreso o ahorro para cubrir los gastos derivados de alguna enfermedad’, expuso.



Recordó que esta información muestra ’la importancia de focalizar acciones destinadas a este grupo poblacional para mitigar choques exógenos a sus ingresos asociados a situaciones de salud como consecuencia de la pandemia de la COVID-19 que hasta ahora en México acumula más de 52 mil decesos y 475 mil contagios.



Además, el Coneval recomendó focalizar acciones de Gobierno a favor de las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad laboral, debido a la incertidumbre que existe en cuanto al periodo necesario para la recuperación del mercado laboral.



’Entre los grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad se encuentran los hogares cuyos miembros desempeñan un trabajo informal o aquellos que se ocupan en los sectores más afectados por las medidas sanitarias para contener el contagio por COVID-19’, apuntó.