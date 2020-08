Confirma el gobernador Astudillo segundo recorte presupuestal de 241mdp en Guerrero

A través de un videomensaje, el gobernador Héctor Astudillo confirmó que se realizará un segundo ajuste presupuestal de más de 241 millones de pesos en el gasto del aparato gubernamental para hacer frente a la pandemia y fortalecer las áreas fundamentales como Salud, Educación, Turismo y al agro guerrerense. Asimismo enfatizó su interés por seguir trabajando en una política que priorice el apoyo a quienes más lo requieren a través de acciones estratégicas.



’La pandemia ha disminuido la velocidad de nuestros proyectos, pero seguimos trabajando para mejorar las condiciones socioeconómicas de la población.



Hacemos lo necesario para disponer de mayor capacidad con el fin de favorecer el bienestar general’, expresó el mandatario.



En este sentido el gobernador dijo que, pese a la adversidad la administración que encabeza seguirá trabajando como el primer día, ’enfrentar la Pandemia del Covid-19 no sólo ha traído un problema sanitario, sino también un grave y profundo daño en nuestra economía de Guerrero. El daño económico es histórico y afectará a los más pobres’.



Desde la Ciudad de México, en donde desarrolla su agenda de trabajo el gobernador explicó que esta medida se suma a un primer ajuste por 200 millones de pesos, por ello, se está llevando a cabo un ajuste presupuestal de más de 441 millones de pesos. Dijo que el tema de la pandemia ha generado adversidades no sólo en el estado, sino a nivel mundial, por lo que es necesario redoblar esfuerzos para poder dar viabilidad al desarrollo de Guerrero.



En este contexto detalló que se han realizado diversas adecuaciones para poder apoyar a las empresas con un estímulo al gravamen sobre las remuneraciones del trabajo personal y del Impuesto sobre Hospedaje, lo que benefició a más de 8 mil empresas y a 131 mil trabajadores, por un monto aproximado de 100 millones de pesos.



Asimismo se apoyó con el estímulo fiscal del Impuesto sobre la Nómina, que sumó alrededor de 30 millones de pesos; en este marco se suspendieron todas las auditorías y se amplió hasta el 30 de junio el tema de los estímulos fiscales del Impuesto sobre la Tenencia y del Derecho del Control Vehicular, generando que alrededor de 19 millones de pesos no ingresaran a las arcas estatales.



Astudillo Flores dijo que toda esta situación ha generado una caída en la recaudación de casi 330 millones de pesos.



Ante esto, se tomó la decisión de gastar menos, por lo que se restringirán las compras al mínimo, disminuirá el pago de servicios de telefonía celular, desaparecerán los gastos de representación y alimentación, disminuirán gastos de gasolina y racionalizarán los viáticos de los servidores públicos. Asimismo se decidió cancelar cualquier adquisición de vehículo y mobiliarios.



Se determinó la reducción del presupuesto de Comunicación Social en un 25%; se redujeron la contratación de asesorías, estudios e investigaciones; se cancelan todos los gastos de eventos ceremoniales, protocolarios y de festejos diversos. Sin embargo, áreas como las de Salud, Secretaría de Seguridad Pública, Turismo, Educación y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, no serán afectadas en su presupuesto.



En su mensaje dijo que en la presente administración no ha habido despidos, pues ninguno de los ajustes ha integrado este rubro, por el contrario, se han cubierto con puntualidad salarios y prestaciones. Señaló que en este momento los trabajadores del Ejecutivo del Estado se encuentran en sus casas, para proteger a su salud.



Reconoció el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien a través de apoyos materiales y económicos proporcionados a través del Instituto Nacional de Salud y Bienestar (Insabi) así como de otras instancias, ha sido de gran relevancia para la entidad.