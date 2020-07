Confirma el IMSS que por la pandemia se han perdido en tres meses 931,583 empleos, la mayor parte fueron formales

+Confirma IMSS desplome del empleo



+Dicen que en Puebla sigue la simulación



+Sigue reestructuración en el ISSSTE



CIUDAD DE MEXICO.- .- En el primer semestre de 2020 el IMSS registró una pérdida de 931,583 empleos y la mayor pérdida de empleos se sigue registrando en las plazas consideradas como permanentes, es decir en donde se tenían contratos indeterminados, ahí se reportó la totalidad de la cancelación con 85,554 plazas.



El IMSS informó que en el mes de junio se dieran de baja de la seguridad social a 83,311 trabajadores, y mientras tanto, en el empleo eventual empezó a darse un repunte con la creación de 2,243 empleos inscritos en junio en el Seguro Social.



El IMSS informó que como consecuencia de los efectos derivados de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19 ’en junio se registró una disminución mensual de 83,311 puestos equivalente a una tasa mensual de -0.4 por ciento’.



Aun cuando la cancelación de plazas fue menor que en los meses de marzo (130,590), abril (555,247) y mayo (344,500); junio sigue reportando la mayor caída del empleo para un sexto mes del año del que se tenga registro.



En general se dice que en los últimos doce meses se registró una disminución de 868,807 puestos, equivalente a una tasa anual de menos 4 por ciento.



Empleadores han empezado a reportar una ligera recuperación del empleo como resultado de la reapertura escalonada de las actividades económicas sobre todo en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.



CONTINUA LA SIMULACION DE TRANSPARENCIA EN PUEBLA



Mexicanos Contra la Corrupción señalo que Luis Miguel Barbosa, gobernador por Morena de Puebla comparte con sus predecesores el discurso constante sobre transparencia y la simulación en su cumplimiento.



Añade que a Luis Miguel Barbosa, el primer gobernador de Puebla emanado de las filas de Morena, no le gusta la transparencia ni la rendición de cuentas. Comparte con sus predecesores —los panistas Antonio Gali Fayad y Rafael Moreno Valle, así como el priista Mario Marín Torres— la transparencia en el discurso y la simulación en su cumplimiento. No le gusta, como tampoco le ha gustado a quienes estuvieron antes en la gubernatura, porque la transparencia implica que la ciudadanía tenga acceso a la información necesaria para poder vigilar y fiscalizar al poder.



Una de las preguntas recurrentes de la prensa poblana en las conferencias de prensa mañaneras que Barbosa inició a principios de marzo para informar sobre la evolución de la pandemia en el estado, ha sido sobre la información relativa al gasto destinado a hacerle frente al Covid-19, desde los montos asignados hasta los contratos celebrados.



La respuesta, una y otra vez, fue ’búsquenlo en la página de transparencia’; pero en la Plataforma Nacional de Transparencia, donde los estados y entidades de los tres niveles de gobierno están obligados legalmente a reportar la información, o hay muy poco o no hay nada. Por ejemplo, la Secretaría de Salud estatal reporta un solo contrato en el primer trimestre del año. Uno solo.



De hecho, en Puebla, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) ha mantenido, desde marzo pasado, una suspensión general en la atención de las solicitudes de información y la actualización de los portales de transparencia. Bajo este limbo, el gobierno de Puebla no ha reportado los gastos correspondientes al primer trimestre del año a pesar de ser una obligación legal, mientras que ni ciudadanos ni prensa pueden hacer uso de los mecanismos para acceder a la información.



Fue hasta que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción presentó por escrito, de manera presencial —bajo el derecho de petición, pues los sistemas electrónicos están suspendidos— y acompañado por más de 30 organizaciones de la sociedad civil, una solicitud de información sobre 29 puntos de interés, que el gobernador ordenó a regañadientes subir a internet la información relativa al Covid.



El 10 de junio, en su encuentro virtual con la prensa, Barbosa Huerta, la secretaria de Administración, Rosa Urtuzuástegui Carrillo, y el subsecretario de Transparencia y Gobierno Digital, Jesús Ramírez Díaz, anunciaron la puesta en operaciones de la página HTTP://TRANSPARENCIACOVID19.PUEBLA.GOB.MX. Un sitio que, dijeron, tendría actualizaciones permanentes y está dividido en cuatro secciones:



Medidas Covid-19: Integra las acciones, programas, planes, acuerdos, decretos y reglas de operación para contener y atender los efectos de la contingencia sanitaria.



Actualización de datos COVID-19: Contiene datos sobre población afectada en lo referente a casos positivos y defunciones, así como gráficas y un mapa interactivo de casos por municipio….



EL ISSSTE AVANZÓ EN REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA Y EQUIPAMIENTO PRIORITARIO DE UNIDADES MÉDICAS



Durante el primer semestre de 2020, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) emprendió la reestructuración financiera en busca de obtener mayores recursos económicos, indispensables para invertir en necesidades apremiantes de equipamiento, fortalecimiento del primer nivel de atención, ampliación y restauración de la infraestructura hospitalaria con más de 50 años de servicio.



La administración del Instituto, a cargo de su Director General, Luis Antonio Ramírez Pineda, tuvo logros significativos en estos rubros, como la aprobación en la Junta Directiva para invertir 5 mil 389 millones de pesos de las reservas financieras en equipamiento de 140 unidades médicas en todo el país, lo que contribuirá a abatir el rezago quirúrgico que ya existía y aumentó por motivos de la pandemia COVID-19.



Para fortalecer el primer nivel de atención y consolidar el modelo de salud preventivo, al inició del presente año se invirtieron 122.5 millones de pesos en la compra de 3 mil 813 equipos básicos para unidades médicas de medicina general y familiar de Chiapas, Guerrero, Estado de México y Ciudad de México, donde se identificaron las necesidades más apremiantes.



Simultáneamente se reestructuró y fortaleció la infraestructura del sistema de Telemedicina con 174 equipos, para agilizar el acceso a consulta en 15 especialidades y subespecialidades médicas de mayor demanda a pacientes atendidos en unidades médicas de localidades lejanas, vinculándolos con 14 Hospitales Regionales y con el Centro Médico Nacional (CMN) ’20 de Noviembre’.



El titular del Instituto también puso en marcha estrategias de reestructuración financiera para recuperar el pago gradual del adeudo histórico de 60 mil millones de pesos por cuotas y aportaciones al organismo por parte de los gobiernos de los Estados, que fue tolerado en administraciones anteriores y que ha afectado sus finanzas.



En este sentido, formalizó tres convenios de compromiso de pago con los gobiernos de San Luis Potosí, Baja California y Guanajuato.



En el marco de la Junta Directiva del Instituto, la Secretaría de la Función Pública se comprometió a respaldar y apoyar las gestiones ante el resto de los gobiernos estatales, para que asuman formalmente esta responsabilidad y establezcan un plan de pago.



Antes de que se diera a conocer el primer caso de COVID-19 en nuestro país, Luis Antonio Ramírez Pineda recorrió las clínicas y hospitales generales de la Ciudad de México, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.



Durante las visitas de trabajo, supervisó los servicios, verificó operatividad de nuevo equipamiento, informó a directivos y trabajadores de las acciones emprendidas para enfrentar los retos en salud, les sensibilizó sobre la optimización de los recursos, atendió problemáticas urgentes y los exhortó a trabajar enfocados en mejorar la atención a los derechohabientes con los recursos disponibles….



