Confirma Fiscalía de Jalisco existencia de denuncia contra exjugador de Chivas

+Presuntamente por delito sexual



+Además de despedir al futbolista imputado, la directiva rojiblanca puso transferibles a Javier López, Juan José Vázquez y Alexis Peña



+Habrían estado en la misma fiesta donde se cometió el supuesto delito



+Marco Fabián, ex jugador del Rebaño, ahora integrante de Ciudad Juárez, critica la medida



+Opina que deben ser castigados hasta conocerse la verdad



+En el Guadalajara se «tocó fondo», asegura Fernando Beltrán



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Se agudiza el escándalo. La Fiscalía del estado de Jalisco confirmó que existe denuncia contra Dieter Villalpando, ex jugador de Chivas. Aunque no reveló detalles al encontrarse en un proceso de investigación. La expulsión del mediocampista –sin la debida presunción de inocencia–, provocó una profunda reflexión interna en el equipo y Fernando Beltrán aseguró que el club Guadalajara ’tocó fondo’.



Octavio Solís, fiscal general del estado, explicó:



’Sí hay una denuncia en contra del jugador. Por la naturaleza de la misma y condiciones propias de la investigación no podemos dar mayores datos. Pero definitivamente hay una diligencia en curso, y más adelante si hay posibilidad de ofrecer avances o algún resultado se hará saber al conocimiento de todos.’



De acuerdo con medios informativos, una mujer presentó el 24 de octubre una denuncia por agresión sexual contra Villalpando. La directiva de Chivas decidió tomar cartas en el asunto y expulsó el miércoles al jugador, al tiempo que puso en calidad de transferibles a Javier Chofis López, Juan José Gallito Vázquez y Alexis Peña, quienes habrían estado en la misma fiesta donde se cometió el presunto delito.



Marco Fabián, ex jugador de Chivas y ahora integrante de Ciudad Juárez, defendió a los jugadores dados de baja. Argumentó que deben ser castigados hasta conocerse la verdad.



’En México es muy fácil abrir la boca sin saber la realidad. Se arma un teléfono descompuesto. (Los del Guadalajara) son culpables sin saber lo que pasa, y eso ha sucedido siempre’, declaró a una estación radiofónica.



’Sólo puedo decirles que estén unidos, deben valorar y darse cuenta del privilegio tan grande que es portar una playera como la de Chivas.’



El caso de Villalpando sacudió a los jugadores del plantel rojiblanco a tal grado de que el mediocampista Fernando Beltrán aceptó que llegaron a un límite después de combinar esta situación con otros actos de indisciplina.



’La verdad no hay otra forma de tocar fondo más que esta. Es una situación complicada para mis compañeros, en realidad creo ningún futbolista quiere salir así’, reflexionó en videoconferencia.



Como grupo, sostuvo, ’nosotros lo platicamos y nos cerramos, entendemos que debemos cuidarnos para marcar esa diferencia en la cancha, tenemos que ser más disciplinados si queremos ser campeones, trabajaremos mucho en ese aspecto.’



Apuntó que él se ha respaldado en su familia para evitar los actos de indisciplina.



’Me ha ayudado la gente de mi entorno, quienes saben lo que me ha costado llegar aquí. Me piden no conformarme’, confesó.



Beltrán prefirió no calificar de ’buena o mala’ la decisión de la directiva rojiblanca al separar a estos jugadores, aunque indicó que esta medida le da seriedad al plantel.



’Yo no soy quién para cuestionar a la directiva si hizo bien o mal en la decisión que tomó, era un punto que debíamos cuidar mucho los jugadores, nos ayuda a ser más serios y no tomar esto como un juego’, agregó.



Así, recordó los consejos que le brindó el ex técnico de Chivas, el argentino Matías Almeyda. ’Siempre nos dijo que la carrera se acaba rápido y se termina porque uno lo decide.’



La situación de Chivas no pasa inadvertida en otros equipos y Roberto Alvarado, volante de Cruz Azul, indicó que un futbolista debe cuidar su trabajo y ser profesional en todo momento.



’Cada jugador es diferente. En donde estés, sea Guadalajara o Mazatlán, siempre habrá distractores. Pero uno debe ser fuerte de la mente y no caer, tienes que cuidar tu trabajo, porque de aquí come tu familia y esto de un día a otro se puede acabar’, argumentó.



(Con información del diario La Jornada)