Confirma Fiscalía detención de 10 personas por fraude contra DIF estatal

XALAPA, Ver; 18 de Abril.- La Fiscalía General del Estado de Veracruz, a través de la Policía Ministerial llevó a cabo un exitoso operativo para ejecutar la orden de aprehensión en contra de 10 personas, tanto accionistas de empresas fantasma como ex funcionarios del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Veracruz de la administración 2010-2016, periodo del ex gobernador Javier ’N’ y de la presidenta del organismo Karime ’N’.



A estas 10 personas se les detuvo por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de fraude específico, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal.



Se trata de Luciano ’N’, Pedro Francisco ’N’, Claudia ’N’, Teodosio ’N’, César ’N’, Raúl Antonio ’N’ y Francisco ’N’, quienes son señalados de ser accionistas de empresas fantasma.



De igual forma fueron detenidos los ex servidores públicos Julián Alberto ’N’, Víctor Manuel ’N’ y Emilia Yasbé ’N’, por su presunta responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público, incumplimiento de un deber legal y coalición en agravio del DIF Estatal.



La Fiscalía General del Estado obtuvo la prisión preventiva justificada por un año, por parte del Juez de Control.