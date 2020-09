Confirma IEEH derrota anticipada de Morena en 8 municipios: no inscribió planillas

El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEE) dio a conocer que rechazaron el registro de planillas a ocho presidentes municipales del partido Morena en Atlapexco, Mineral del Chico, San Agustín Metzquititlán, San Bartolo Tutotepec, Santiago Tulantepec, Xochicoatlán y Yahualica.



Se tienen por no presentadas las solicitudes de registro por extemporáneas’, señaló el secretario general del instituto Uriel Lugo Huerta, al leer el dictamen para avalar las candidaturas del partido guinda.



Además, la candidata a presidente municipal de Morena en Tecozautla es inelegible, ya que no acredita su ciudadanía hidalguense, aunque el resto de la planilla cuenta con registro ante la autoridad electoral, expuso la consejera presidenta del instituto, Guillermina Vázquez Benítez.



Hasta el viernes por la tarde únicamente siete municipios cumplían con la documentación correcta.



El Partido Acción Nacional (PAN) anunció que iniciarán juicios contra las planillas de Morena.Víctor Valera | AM NOTICIAS