Confirma Santiago Nieto que investiga a Videgaray

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público confirmó que investigan al ex secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray Caso, por diversos señalamientos en su contra ligados con presunta corrupción.



De acuerdo con el diario Milenio, la UIF comenzó a rastrear los movimientos financieros del también extitular de la SHCP del Gobierno de Enrique Peña Nieto desde que Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Pemex, realizara en agosto pasado una denuncia en contra de Videgaray Caso y del propio Peña Nieto ante la Fiscalía General de la República (FGR).



Según el diario, la UIF rastrea los movimiento de Videgaray de al menos una década, por lo que su averiguación está en curso.



Santiago Nieto, titular de la UIF, confirmó a Reforma que la unidad que lidera mantiene un proceso de investigación abierto.



’Desde el momento en que Emilio Lozoya presentó y se hizo público su escrito hemos estado y estamos en ese proceso de investigación, no podemos dar más datos por el deber de sigilo de las investigaciones, pero por supuesto que está en proceso de verificación por parte de la unidad’, dijo al diario.



El funcionario aseguró que la UIF trabaja en integrar información que pueda derivar en una denuncia, ’o en su caso generar alguna petición o responder a alguna petición que nos reformule la Fiscalía General en este caso en particular’, añadió.



Nieto dijo a Reforma que la investigación podría incorporarse a lo que posteriormente aporte Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), quien ya hizo pública su intención de ser testigo colaborador de la FGR y decir todo lo que sabe sobre la llamada Estafa Maestra.



’Vamos a esperar a que si la FGR nos hace algún requerimiento particular sobre el señor Videgaray; hay que señalar que nosotros hemos presentado ya dos denuncias en contra de Rosario Robles, Ramón Sosamontes y Emilio Zebadúa por presuntos desvíos de recursos relacionados con lo que conocemos como la Estafa Maestra’, añadió Santiago Nieto en entrevista con Reforma.



La promesa de Robles Berlanga de entregar pruebas pone en aprietos a Videgaray Caso, a quien sus abogados señalan como principal organizador de la Estafa Maestra.



Videgaray Caso dijo ayer por tarde que la nueva estrategia anunciada por los abogados de Rosario Robles Berlanga es ’errada e inmoral’ al centrarse en su personas como el operador de los desvíos del erario dentro de la llamada ’Estafa Maestra’.



En una carta a la opinión pública, que difundió a través de su cuenta de Twitter, Videgaray expuso que los señalamientos de Sergio Arturo Ramírez, abogado defensor de Robles Berlanga, en nada contribuyen a la lucha contra la corrupción que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador. ’La corrupción no se combate con mentiras y fabricando pruebas’, expuso.



El poderoso exfuncionario federal, a quien muchos analistas políticos veían como un vicepresidente en los años del peñismo, también afirmó que está listo para atender el llamado de la autoridad competente y contribuir al esclarecimiento de la verdad.



<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Mis comentarios a la opinión pública con motivo de las declaraciones del Lic. Sergio Arturo Ramírez, abogado defensor de la Maestra Rosario Robles Berlanga. <a href="https://t.co/i7BG3PbJrS">pic.twitter.com/i7BG3PbJrS</a></p>— Luis Videgaray Caso (@LVidegaray) <a href="https://twitter.com/LVidegaray/status/1331371390054916103?ref_src=twsrc%5Etfw">November 24, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



Además planteó que no permitirá que se le difame, y por ello defenderá su honorablidad a través de las instancias jurídicas correspondientes.



’El mecanismo de moda de ‘me salvo culpando a Videgaray’ tiene un límite, y límite son la verdad y la ley’, afirmó el exfuncionario federal, quien ahora radica en Boston y es catedrático en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT).SIN EMBARGO