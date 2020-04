Confirma Tamaulipas primer caso de Covid 19 en Tampico

Tampico ,Tamaulipas -Tras los estudios y muestras analizadas en el laboratorio Estatal de Salud Pública en Tamaulipas y validadas por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE) a un paciente masculino, originario de Malasia que labora en una empresa trasnacional en el puerto de Tampico, el Gobierno del Estado confirma el primer caso de COVID-19 en Tamaulipas.



Gloria Molina Gamboa, secretaria de Salud, informó que tras la confirmación, se activó el protocolo de bioseguridad para darle seguimiento a la persona que convive en su domicilio particular y con quienes haya tenido contacto.







El paciente de 55 años de edad, originario de Malasia presenta sintomatología leve odinofagia (dolor de garganta) y se encuentra en aislamiento social para evitar la propagación de la nueva cepa de coronavirus.



Ante el primer caso confirmado de COVID-19, Molina Gamboa, pidió a la población a no entrar en pánico y a mantenerse informado solo por fuentes oficiales.



Finalmente destacó no bajar la guardia y extremar medidas como el lavado frecuente de manos con agua y jabón o alcohol gel al 70 por ciento, limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en: casas, oficinas, sitios cerrados, transporte y centros de reunión.



Asimismo, pidió acudir al médico si se presenta alguno de los siguientes síntomas: fiebre mayor a 38°C, dolor de cabeza, dolor de garganta, escurrimiento nasal, entre otros y permanecer en casa si el médico así lo indica.