Confirma Tribunal victoria de Sergio Baños en Pachuca

El pleno del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo confirmó el triunfo de Sergio Baños para la alcaldía de Pachuca, tras haber considerado insostenibles las impugnaciones anteriormente realizadas por los partidos opositores.



Los quejosos argumentaron que ciudadanos que no correspondían a la sección recibieron los paquetes electorales, hubo retraso de hasta seis horas en su entrega y violación a la cadena de custodia por la presencia de efectivos de la Guardia Nacional y estatales.



Sin embargo, el pleno manifestó que no se aportaron pruebas en las casillas o no se acreditó que haya transcurrido más tiempo del señalado en la ley. Tampoco se especificó cuáles fueron los paquetes entregados con alguna violación.



En tanto, declararon infundados los agravios referentes a irregularidades relacionadas con urnas electrónicas, programas de resultados preliminares, cómputos, descalificaciones y campaña negra reclamados por los actores.



Confirmaron los resultados de la elección en la que Sergio Baños Rubio del Partido Revolucionario Institucional obtuvo 32 mil 759 sufragios, mientras que Pablo Vargas González de la candidatura común de Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo y Encuentro Social se queda con 30 mil 585 votos, lo que representa una diferencia del 2.41%.



Asimismo, el TEEH confirmó los resultados electorales en Almoloya, Huautla, Zimapán, Ajacuba, Cuautepec y Atotonilco de Tula, así como impuso amonestación pública a Omar Vite, ex candidato del PRD a la alcaldía de Jacala, por colocar publicidad en lugares no permitidos.

Edith Hernández | Quadratín Hidalgo