Confirmado: Adiós de Sergio ‘Checo’ Pérez a Racing Point de F1

+ Posibilidad de subirse a Mercedes o Red Bull



+Tienen un lugar disponible cada una para la siguiente temporada



Ciudad de México, ( /BALÓN CUADRADO/agencias).– Tras nueve años en el Gran Circo y como se atisbaba hace dos meses, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez , en un comunicado de prensa, vía redes sociales, informó que no seguirá la próxima temporada con su actual escudería, Racing Point, propiedad de la familia Stroll. Se anticipa que, para el 2021, el tetracampeón de F1, Sebastian Vettel, ocupe el lugar de Checo, después de cumplir su ciclo con Ferrari.



Así, Checo Pérez, 30 años de edad, originario de Guadalajara, Jalisco, se despide del equipo con el que corrió por siete años y asegura que buscará un equipo para continuar en la Fórmula 1.



’Todo tiene siempre un principio y un final, y, tras siete años juntos, mi ciclo con el equipo llegará a su fin al término de la temporada’, resumió Checo, por medio de un comunicado.



Horas antes, en una entrevista, el jefe de la escudería Racing Point, Otmar Szafnauer, había asegurado que ’Vettel nunca estuvo en nuestros planes’ y agregó que sus dos pilotos están confirmados desde hace dos años. «No hay nada más que confirmar’, atajó.



’En lo personal me duele porque aposté por el equipo en momentos muy difíciles; se logró salir adelante y me siento orgulloso de haber salvado el trabajo de muchos de mis compañeros’, recordó el corredor mexicano, clave para salvar a la escudería en la crisis financiera que tuvieron hace algunos meses.



Checo Pérez aclaró que por ahora no sabe cuál será su destino y espera encontrar un proyecto que corresponda con sus expectativas.



’No tengo un plan B. Mi idea es desde luego continuar aquí. Pero siempre y cuando se presente un proyecto que me motive a seguir dando el 100 por ciento en cada vuelta’.



Así, Sergio Pérez se despide del equipo con el que corrió por siete años. Obtuvo cinco podios, y actualmente se mantiene en el onceavo lugar a la espera de lo que resta de la competencia.



En los agradecimientos, Checo no se olvidó de mencionar a Vijay Mallya, quien fuera director de Force India cuando él llegó al equipo en el 2014 tras un deslucido paso por McLaren y con quien tuvo una gran relación.



Asimismo, le deseó éxito al nuevo directivo de la escudería.



«A la actual administración, a cargo de Lawrence Stroll, le deseo el mejor de los éxitos en lo que viene, en especial con el proyecto de Aston Martin», agregó.



Según ESPN.com, la salida de Pérez es ’el desenlace de una ingrata y fría decisión que, seguramente, tendrá como beneficiario directo a Sebastian Vettel.»



Esto es algo que se cocinaba desde hace más de dos meses, cuando Lawrence Stroll y su socio en Aston Martin, Toto Wolff vieron que Vettel quedaba sin asiento, explica el portal.



Ese ‘suculento’ manjar, agrega, un tetracampeón del mundo, además alemán, abría el mercado de pilotos. Ni Mercedes ni Red Bull se interesaron, pero Racing Point –que en 2021 se llamará Aston Martin–, comenzó a salivar como ‘perro pavloviano’ ante una campanada.



El ‘obstáculo’ era que el equipo tenía firmados a sus pilotos: Lance Stroll, hijo del magnate canadiense dueño de RP y el tapatío Pérez, con un trato hasta 2022.



’Pero los contratos son sólo papeles en la Fórmula 1. Todos tienen salidas y cláusulas. Es más, aunque no las tengan se rompen. El de Checo tenía una fecha pactada donde Stroll podía decidir cortarlo, lo cual se materializó y el miércoles 9 de septiembre fue confirmado por el volante mexicano con más carreras, puntos y podios en la historia de la F1’, opina ESPN.



Opciones de Checo



Checo podría ser un piloto ideal para escuderías que pelean por puntos y que de vez en cuando alcanzan podios, como Renault y McLaren, sin embargo estas dos escuderías ya cuentan con pilotos confirmados para el siguiente año. En Renault estarán Fernando Alonso y Esteban Ocon, mientras que en McLaren contará con Daniel Ricciardo y Lando Norris.



Ferrari y Williams también tienen ocupados sus dos sitios, por lo que si Checo quiere continuar en Fórmula 1 tendrá que buscar sitio con Hass y Alfa Romeo, que tienen los dos lugares libres.



En el papel, Mercedes y Red Bull tienen un lugar disponible cada una para la siguiente temporada. Mercedes renovó contrato con Valtteri Bottas, pero no ha renovado a Lewis Hamilton, aunque se espera que esto suceda, pues las negociaciones avanzan.



Red Bull no moverá por ningún motivo Max Verstapen, y queda libre el asiento que actualmente ocupa Alex Albon.



En caso de que no haya acuerdo con el tailandés, la primera opción de esta escudería no sería Pérez, sino Pierre Gasly, del Alfa Tauri y quien ya estuvo en Red Bull en 2019.