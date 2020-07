Confirmado: debido al Covid 19 cancelan GP de México 2020

+El Autódromo Hermanos Rodríguez, con capacidad para 110 mil aficionados, está habilitado como hospital Covid 19



Ciudad de México, (BALÓN Cuadrado).-Como se rumoraba: fue cancelado oficialmente el Gran Premio de México 2020. A través de un comunicado se hizo oficial la suspensión del evento de la Fórmula 1, el próximo 1 de noviembre. Se pospondrá para 2021 debido la pandemia por covid-19.



«Ante la situación actual, en conjunto con el Gobierno de la Ciudad de México, Formula 1 y FIA, como promotores del evento – Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE)–, acordamos que, por causas de fuerza mayor ajenas a los organizadores, la edición del Gran Premio de la Ciudad de México programada para 2020, se pospondrá para celebrarse en 2021 conforme al calendario oficial que Formula 1 establezca», informaron los organizadores mediante redes sociales.



Actualmente el Autódromo Hermanos Rodríguez, con capacidad para 110 mil aficionados, está habilitado como hospital para atender casos de coronavirus. De febrero pasado hasta ayer, México registra 362 mil 274 contagios y 41 mil 190 fallecimientos. Que lo hace uno de los países con mayor letalidad en el mundo por ese mal.



Apuntaron que aquellos aficionados que ya hayan adquirido su boleto para la competencia pactada para el 2020, su boleto les será válido para el próximo año cuando se realice la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez.



Con cinco años ininterrumpidos del llamado Gran Circo, México fue nombrado el mejor de la temporada, con un promedio 320 mil aficionados por fin de semana –tres días– en la Magdalena Mixhuca. En 2018, se registró una derrama económica de 7 mil 700 millones de pesos por la celebración del evento en el AHR.



Las tres nuevas fechas son: Nurburgring, Alemania, del 9 al 11 de octubre; Portimao, Portugal, del 23 al 25 de octubre; e Imola, Italia, del 31 de octubre al 1 de noviembre, que correspondería a México.



Canadá fue la primera carrera en anunciar que no tendría oportunidad en el calendario 2020. México, Estados Unidos y Brasil han hecho lo propio en minutos posteriores.



Con estas adhesiones, el calendario llega a 13 fechas, a la espera de dos más en Bahréin y Abu Dhabi.



Reembolso



CIE, previamente, anunció un plan en caso de que la competencia se cancele o se realice sin público por el coronavirus, ante la posible cancelación.



A través de un comunicado de prensa, informó que el público que ya cuenta con boletos no debe preocuparse en caso de que se tomen cualquiera de las dos medidas antes mencionadas.



’En caso que, por causas de fuerza mayor el evento en la Ciudad de México se deba de celebrar sin público o sea cancelado, se comunicará por medio de los canales oficiales’, anunció.



’De presentarse esta situación, las políticas de cancelación de Ticketmaster México se aplicarán para todos los boletos adquiridos por medio de los canales de venta oficiales de la carrera, es decir, se reembolsará el 100 por ciento del valor de las entradas, así como el cargo por servicio’, explicó.



Por ahora, la Fórmula 1 dio a conocer el calendario inicial de ocho carreras europeas para 2020, aunque no serán las únicas. Pero se encuentran evaluando las condiciones de cada país que visitarán para determinar si se disputan con o sin público.



La decisión dependerá de diversos factores, pero uno de los principales obedece a no comprometer la capacidad hospitalaria del país anfitrión ante la llegada de la F1.



’La máxima prioridad de los organizadores del México GP es asegurar el bienestar y salud de todos, por lo que ya se están tomando las medidas más estrictas de sanitización y salubridad que garantizarán la experiencia más segura para todos los asistentes al Autódromo Hermanos Rodríguez’, precisó CIE.



’Para ello, en conjunto con Formula 1, FIA y el gobierno de la Ciudad de México, estarán monitoreando de manera cercana la situación mundial’, agregó.



(Con información del diario La Afición)