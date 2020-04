Confirmado: por Covid-19, posponen Nacionales Conade 2020

+También suspenden la justa nacional, sus fases eliminatorias y Juegos Deportivos Nacionales de Educación Básica



+Confirma Ana Guevara primer caso de atleta mexicana con coronavirus



+Incertidumbre entre deportistas nacionales por la pandemia mundial



+Varados 25 atletas en diversos países del mundo



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/agencias).– Confirmado: debido la pandemia mundial del coronavirus, la Comisión Nacional del Deporte determinó aplazar los Nacionales Conade 2020 que se realizarían en Monterrey, Nuevo León, del 14 de abril al 15 de mayo, con la participación de 27 mil atletas y una derrama económica de 600 millones de pesos.



En un comunicado, Conade –que dirige Ana Gabriela Guevara–, informó que debido al coronavirus ’Covid-19’ determinó posponer y reprogramar algunos procesos y eventos nacionales. El máximo ente deportivo gubernamental también tenía que extremar precauciones ante la contingencia de salud que se vive no sólo en el país, sino a nivel mundial por el virus Covid-19.



Ayer, después de una reunión de emergencia, Conade confirmó la medida que ya había adelantado –a Balón Cuadrado, el pasado fin de semana– Jesús Perales Navarro, director del Instituto del Deporte (INDE) de Nuevo León.



Los Nacionales Conade 2020 en su etapa nacional, así como los torneos clasificatorios (Regionales o Nacionales clasificatorios) serán reprogramados por las entidades sedes. Las asociaciones deportivas involucradas, según los acuerdos que tomen con la Secretaria de Salud, determinarán cuándo es viable la realización de dicho eventos.



Sólo quedó como fechas de inscripción a la Fase final de los Juegos Nacionales Conade, del 21 al 24 de abril, próximos, a realizarse en la Ciudad de México.



Con el espíritu de deporte social y 33 disciplinas, de acuerdo con el proyecto inicial del INDE de Nuevo León, dicho torneo (antes Olimpiada Nacional, celebrada durante 24 años) dejará una derrama económica de 600 millones de pesos y costarán 180 millones.



Contará, además, con el apoyo de los 51 municipios, universidades públicas y privadas. Durante la justa, Nuevo León considera recibir alrededor de 40 mil personas – 27 mil de ellos atletas.



El costo del torneo deportivo más importante a nivel nacional será pagado en partes iguales por la Conade e INDE de Nuevo León.



También se pospuso la Fase Nacional de los Juegos Deportivos Nacionales de Educación Básica 2019-2020, con sede en Aguascalientes, los cuales de acuerdo a la función del presente ciclo escolar se buscara la fecha pertinente para llevarse a cabo dicho evento.



CONADE exhortó a los estados que no han concluido con la Fase Estatal de dicho evento a que lo hagan lo más pronto posible.



También quedo pendiente la fecha y el lugar de las inscripciones de los deportistas a la Fase Nacional de dichos juegos deportivos.



Confirmado primer caso de Covid-19



Por otra parte, en conferencia de prensa, Ana Guevara confirmó el positivo a Covid-19 de la pentatleta Mariana Arceo, quien regresó contagiada de Barcelona. Tras su diagnóstico fue ingresada al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER),en ciudad de México, donde se recupera favorablemente. Es el primer caso detectado en la comunidad de atletas mexicanos, al tiempo que anunció una serie de medidas para resguardar a la población deportiva frente a la pandemia.



El domingo regresó el equipo de pentatlón moderno que se encontraba en España. De todos ellos, solamente un caso dio positivo. Se está atendiendo, el pronóstico de recuperación es favorable, con buenos resultados, ’no hay nada de qué alarmarse’, precisó Guevara.



Y detalló que Mariana Arceo es la única hospitalizada del equipo que se encontraba en un campamento en España, previo a las copas del mundo que fueron canceladas: dos en Bulgaria, una en Hungría, una en Corea del Sur, lo mismo que el Campeonato Mundial de Cancún, en mayo.



’El resto del equipo sólo está cumpliendo con el proceso de cuarentena, no hay ninguna alarma, a todos se les hicieron análisis y salieron negativas, pero vamos a esperar a que se cumplan con los tiempos médicamente necesarios para saber si se manifiesta o no’, añadió la dirigente en conferencia de prensa realizada tras una reunión de emergencia con las federaciones nacionales, en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR).



Deportistas varados en distintos países



Señaló que hay 25 deportistas fuera del país, en puntos de Europa, en Australia, Brasil, Canadá y Cuba, 14 de ellos varados por falta de vuelos. Informó que la tarea es traer a todos de regreso y que ya nadie salga del país, sino que se concentren en México para continuar la preparación a la espera también de los procedimientos y medidas internacionales cuando el deporte mundial se reactive.



En medio de la incertidumbre por las cancelaciones, suspensiones o reprogramaciones del calendario deportivo en todo el mundo, la Conade, su dirección de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte y las federaciones deportivas están en proceso de definir la manera en que seguirán entrenando los atletas clasificados o en vías de hacerlo a Juegos Olímpicos Tokio 2020, que hasta ahora se mantienen conforme lo previsto, a iniciar el 24 de julio.



La opción sería el aislamiento total de los deportistas que se preparan en el CNAR y los que residen en la Conade, Tlalpan, como los de remo que sólo saldrían diario a la pista Virgilio Uribe, y otros más podrían ser enviados a sus estados, como hizo ayer la Federación Mexicana de Boxeo al romper la concentración de la selección nacional en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano.



Por lo pronto, la Conade anunció el cierre total del Centro Paralímpico Mexicano, ubicado en la esquina de Añil y Churubusco, muy cerca del CNAR, de donde todos los juveniles y los atletas que están fuera del ciclo olímpico, de cualquier categoría, fueron enviados a casa, en cumplimiento con el aislamiento social que marca la Fase 1 de contingencia ante el Covid-2019.



’En el caso del CNAR evaluaremos la evolución de la situación con la Secretaría de Salud, para determinar si es necesario el cierre absoluto o podemos dejar alguna parte de la población que se encuentra entrenando de camino a Tokio 2020’, consideró Guevara.



Precisó que hasta ahora 45 por ciento de los atletas están en proceso de calificación olímpica de 27 disciplinas que han sido suspendidas, y la mayoría canceladas, por lo que se espera que en varias federaciones internacionales un buen porcentaje de los boletos olímpicos sean asignados mediante puntos y clasificaciones.



Gimnasta prefiere dar prioridad a la salud



Karla Díaz, de gimnasia rítmica, manifestó su preocupación ante la posibilidad del aislamiento en el CNAR, pues no sería total, por ejemplo en el caso del personal de comedor.



’Yo la verdad es que sí pongo en una balanza mi salud. Es como cuando te lesionas, tienes que parar para recuperarte y poder competir. Yo no quisiera parar; a lo mejor sí nos puede perjudicar un poco, pero al final no sabemos para qué nos estamos preparando. Todo está cancelado. No sabemos si va a haber clasificatorios o incluso si va a haber Juegos Olímpicos’, argumentó.



’Vamos a esperar a saber qué decide la Conade, pero en lo personal prefiero cuidar mi salud’, insistió la atleta.



(Con información del diario La Jornada)