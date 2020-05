Confirman 323 casos de Covid-19 en Morelos

www.guerrerohabla.com



30 de Abril 2020 ·



En las últimas 24 horas se confirmaron 42 nuevos casos de Covid-19 en el estado de Morelos, con los que suman 323 personas contagiadas, además, existen 222 casos sospechosos y hasta ahora se han registrado 37 muertes a causa de este patógeno.



Marco Antonio Cantú Cuevas, titular de la Secretaría de Salud en Morelos, puntualizó que los nuevos pacientes son doce mujeres de los municipios de Cuernavaca, Temixco, Jiutepec, Cuautla, Tlaquiltenango y Tlaltizapán; seis de ellas se encuentran en aislamiento domiciliario, tres hospitalizadas con estado de salud grave y tres como no grave.



También, 30 hombres residentes de Cuernavaca, Tepalcingo, Cuautla, Jiutepec, Tepoztlán, Miacatlán, Huitzilac, Xochitepec, Jojutla y Taxco, municipio de Guerrero; de los cuales 13 mantienen aislamiento domiciliario, 11 están hospitalizados reportados como graves y seis como no grave.



En tanto, las nuevas defunciones se registraron en cinco varones de los municipios de Cuautla, Yecapixtla, Tetela del Volcán y Tepalcingo que presentaban comorbilidades como obesidad, hipertensión arterial y diabetes mellitus.



Marco Cantú detalló que, de los 323 casos confirmados de Covid-19, el 9 por ciento ya están recuperados, 37 están en aislamiento domiciliario, otro 43 en hospitalización, mientras que un 11 por ciento lamentablemente ha perdido la vida.



También, indicó que del total de pacientes confirmados, 49 son personal de salud; médicos, 21; enfermería, 18; otros trabajadores, 7; dentistas, laboratoristas, 1.



Precisó Que Cuernavaca es el municipio donde más casos se han registrado con 133; seguido de Cuautla con 36; Temixco, 20; Jiutepec, 19; Emiliano Zapata, 12; Jojutla y Tepalcingo, 8; Ocuituco y Yautepec, 7; Xoxocotla, Tlaltizapán y Xochitepec, 6; Atlatlahucan, Ayala y Yecapixtla, 5; Tetela del Volcán, Zacatepec, Tlaquiltenango y Tepoztlán, 4; Puente de Ixtla y Huitzilac, 3; Mazatepec, Coatetelco, Coatlán del Río, Tetecala y Miacatlán, 2; Hueyapan, Totolapan, Tlalnepantla, Amacuzac y Jantetelco,1; otros estados, 3.



Sigue de cerca toda información emanada de medios oficiales, mantén la calma y sigue las recomendaciones que la Secretaría de Salud tiene para ti.



El secretario de Salud reiteró que este periodo no es de vacaciones, en tanto, hizo un llamado a los morelenses para que este fin de semana largo, así como el próximo martes que es día de asueto, conserven el resguardo en casa.