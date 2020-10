Confirman fuerte relación entre Daniel Urquiza y David Zepeda ¡se iban a casar!

CIUDAD DE MÉXICO.- 25 octubre 2020. Pese a que esta semana comenzaron los rumores sobre una estrecha amistad entre el extensionista fallecido, Daniel Urquiza y David Zepeda, ahora se ha confirmado que ambos sostenían una relación sentimental.



Dicha información fue dada a conocer por el programa de espectáculos ‘Chisme No Like’, donde aseguraron que ‘El rey de las extensiones’ no pudo gritar a los cuatro vientos su amor por el actor mexicano, debido a que este nunca se lo permitió.



“Daniel desde donde se encuentre va a estar feliz de esto que vamos a hacer porque él quería dar a conocer su relación. No se lo permitía a cachetadas, ese era el motivo, siendo él tan hablador, que a todo mundo se le ponía, este era uno de los motivos porque Zepeda no le permitía hablar al respecto”, comenzó por narrar la periodista Elisa Beristain.

Tal revelación incluyó supuestas conversaciones entre la comunicadora y Urquiza en donde este confirma que se encontraban planeando la boda, la cual iba a realizarse en noviembre de 2020. “Estamos negociando si nos casamos. No sé quién me pagaría mejor por la boda porque ya lo está negociando mi abogado. Estoy por cerrar lo del magno evento, la próxima semana”, son los mensajes más destacables de la conversación.

Por si fueran poco las conversaciones de Daniel Urquiza con Beristain, dieron a conocer una conversación con Mauro Riveros, exesposo de Liz Vega, quien fuera vecino de ‘El rey de las extensiones’ de 2008 a 2011 en el edificio Reforma 222, por lo que pudo confirmar dicha relación.



“Efectivamente, yo empecé a escuchar esas peleas de 2009 en adelante y supe que era una pareja gay, yo sin saber quiénes eran, solo sabía que era una pareja gay que se agarraban a golpes”, sostuvo.







Aunque lo que llamó más la atención es que este afirmó que tanto Daniel como David Zepeda pelearon en diversas ocasiones, incluso llegaron a los golpes.



“Lo vi a Zepeda en ese departamento, Daniel Urquiza vivía en el mismo piso, exactamente enfrente del departamento donde yo vivía. Yo escuchaba las peleas, lo vi siempre en ese departamento, es una porquería Zepeda para negar que no fue así, yo lo vi, a mí no me lo contaron. Por años estuvo ahí, sí le cayó a golpes no una, sino muchas veces”, agregó.