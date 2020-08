Confirmó Abraham Garay, la renuncia de directivos de Fidetur

Acapulco, Gro. Agosto 8, 2020.-Ayer por la noche Abraham Garay, confirmó que junto con otros directivos de Fidetur, presentaron sus respectivas renuncias ante el escándalo generado por la publicidad a nivel nacional, lo que motivo es descontento del sector turístico.

En un breve mensaje, quien fuera director de Fidetur, manifestó que están en espera que les acepten sus cartas renuncias, de cada uno de los involucrados en esta campaña que se realizó promocional al puerto de Acapulco, pero que no provocó el efecto deseado.

Mientras que la Comisión de Turismo del Congreso de Guerrero va por la creación de un Consejo de Promoción estatal que sustituya a los fideicomisos que existen en cada una de las ciudades turísticas del estado como son el de Ixtapa-Zihuatanejo, Taxco de Alarcón y el de Acapulco inmerso en el escándalo de la campaña Mom, I´m in Acapulco que fue repudiada en las redes sociales e incluso por el gobernador Héctor Astudillo Flores que la consideró ’inoportuna, insensible e imprudente’.

La presidente de la Comisión Guadalupe González Suástegui, del Partido Acción Nacional (PAN), dijo sobre la campaña que ésta les fue presentada en enero durante la Feria Internacional de Turismo en Madrid, España con la finalidad ’recuperar el turismo extranjero’.

Consideró que serán el Fideicomiso de Promoción Turística y la Secretaría de Turismo quienes aclaren qué sucedió con el video que manda el mensaje de que Acapulco es un lugar sin reglas en medio de las restricciones y medidas preventivas por el Covid-19.

En el tema de la nueva Ley de Turismo cuya votación ante el pleno fue aplazada por la pandemia debido a que debe hacerse de manera presencial y dijo que ésta contempla la creación de un Consejo de Promoción Turística del Estado de Guerrero que se encargue de promocionar también a los destinos emergentes de la entidad.

Sobre el presupuesto que tendría este nuevo organismo dijo que se financiaría ’con este 3 por ciento del impuesto al hospedaje, con ese mismo impuesto se estaría operando este Consejo de Promoción Turística y la manera puntual sobre como operará el Consejo se establecerá en el Reglamento’, que sería emitido por el Ejecutivo una vez que el Congreso apruebe la nueva Ley de Turismo.

’Ahí se definirán los integrantes, y todos en este caso la manera en que tendrá que operar, pero tendrá que operar definitivamente con ese impuesto que tú has comentado, con el que han venido operando los fideicomisos’, reiteró.

Fuente: Enfoque.mx