Conflictos y mezquindades

LA POLÍTICA TIENE DOS SENTIDOS: EL PROCESO ELECTORAL Y CON ELLO LLEGAR Y DEJAR EL PODER Y EL GOBIERNO, donde se dejan las luchas y conflictos político electorales para entrar en el campo de la realización y del cumplimiento de los proyectos y promesas de campaña, ahí se debe gobernar para todos y no para los miembros de un partido, se tienen que conciliar fuerzas, negociar, buscar alianzas y sobre todo concretar proyectos que beneficien la estructura política económica de los estados para fortalecerles y que, en ello, puedan generar el aumento de las fuentes de empleo y la construcción de plantas industriales y aumento de su capacidad de producción y de comercio, por esto en Oaxaca, encontrar los equilibrios después de años de conflictos políticos no ha sido tarea sencilla y es una de las cuestiones que se le reconocen a Alejandro Mural Hinojosa, que ha logrado, a pesar de que en el proceso electoral ganara contundentemente MORENA después de su elección, con el fenómeno de Andrés Manuel López Obrador, gran parte del estado o la mayoría, entendió que lo importante era entrar en la sintonía y no en la confrontación con el presidente, se terminaron los tiempos y luchas electorales y el mismo presidente entendía que lo importante era hacer y cumplir con los proyectos y no confrontarse en luchas que no llevarían más que a una violencia innecesaria que no beneficiaría a los oaxaqueños, lo mismo entendió Alejandro Murat y se unieron esfuerzos de tal suerte que los beneficios han sido enormes para Oaxaca, y ahora, por esa razón, al dar el arranque al PROYECTO DEL FERROCARRIL DEL ISTMO, el mismo Alejandro Murat ha dicho con la convicción que debemos tener todos los mexicanos: ’…INDEPENDIENTEMENTE DE LOS FUTURISMOS EN LA VIDA PÚBLICA, ES MOMENTO DE SOLIDARIDAD Y DEJAR A UN LADO ’LAS MEZQUINDADES’’.



’…Hoy debemos ser patriotas, sacar lo mejor de nosotros para dar resultados y entender que en la vida pública hay dos grandes momentos, aquel en donde se construye gobierno y aquel en donde se ejerce gobierno y se da resultados, el primero se da con las elecciones en el arranque y conclusión; el segundo se da todos los días, ajeno a colores, filias, fobias o ideologías’



Y al comentar sobre el ferrocarril del Istmo explicaba: ’Será la llave que abra al acceso a la prosperidad y el bienestar al sureste del país. Constituye el pago inicial a una de las más grandes deudas que tiene la Federación con estas partes del país, por eso hacemos la petición solidaria a todos aquellos que forman parte de la Federación a que sumemos esfuerzos, no por el sur, sino por México’, y el que entiende entiende porque es la mejor expresión de lo que es la realidad, el presente y el futuro de México y del Istmo, la cintura de la Patria.



Conversando con algunos amigos de experiencias pasadas, recordamos que el famoso GRUPO DE EL YUNQUE que es considerado el brazo armado de la derecha nacional ha tenido asiento en Jalisco, Puebla y Guanajuato fundamentalmente, ese grupo no solamente tiene los tintes políticos de la derecha sino la convicción de que los gobiernos se ganan por medio de las armas y el dinero y que para ello es necesario, incluso, terminar con algunos de los posibles dirigentes sociales que frenen su desarrollo, han sido protagonistas en Guadalajara y otras partes como Puebla, de los grandes conflictos de enfrentamientos armados entre grupos universitarios como paso inicial para la desestabilización de los gobierno, en Guadalajara es claro, ahora, cómo se fraguaron muchos de esos actos terroristas y de asesinatos y confrontaciones que tuvieron en vilo a muchos gobiernos estatales, hasta que la federación logró, después del secuestro de Don Guadalupe Zuno, suegro de Luis Echeverría, aplacar a los dos grupos a sangre y fuego, pero los rescoldos ahí están, y ahora, vuelven a prender las fogatas de la guerra y del odio y la violencia en muchos sitios.



Hoy en día se acerca el proceso de 2021 y con ello la posibilidad real de imponer a los grupos de la derecha en muchos puntos, ahora cuentan con el miedo que han sembrado en contra de AMLO y de Morena, aprovecharán los ánimos caldeados de grupos y tribus morenistas para hacer provocaciones y se generen actos de violencia y confrontación como ya lo han intentado, tienen los del YUNQUE, experiencia, gentes y ahora cuentan con el patrocinio financiero de muchos dolidos y espantados ante la política de AMLO, y esto, es muy peligroso para la estabilidad de algunas zonas, sobre todo contando en que en muchos sitios esos grupos tienen relaciones con los grupos de la delincuencia organizada y existen armas y grupos operativos dispuestos a jugársela con tal de que se les garantice impunidad y formas de protección y continuar con sus ’negocios’, y para ello, les sobran armas, dinero y ganas para hacer muchos desastres en el país, dicen que, ahora, grupos ligados a las mafias de Jalisco son confortadas con los grupos y mafias de Sinaloa y que hay condiciones para provocar graves conflictos y confrontaciones.



Por supuesto que también cuentan con los grupos radicalizados de los que dicen son morenistas para el cambio, pensando que andan ya en la revolución, y algunos hasta hacen alarde de que están dispuestos a las armas y a brindar su sangre, y así pues se pueden dar condiciones de confrontaciones y de que ellos caigan en las provocaciones de la derecha que efectivamente tienen gentes capacitadas, armas, ganas y dinero, mucho dinero, para confrontarse o dar el paso final en contra de AMLO para frenar el cambio que ha prometido y sostenido de que en su administración no es un cambio de gobierno y que es un cambio de sistema, y ahí está pues el águila o sol de lo que nos espera en el país… por el bien de todos y por el bien de México esperamos no lleguemos a esos violentos encuentros porque sería fatal para México y para los mexicanos…y, lo grave es que ya comenzaron los ’complós’ y cuando esto aparece pueden iniciarse los conflictos porque se sacan las espadas y se cortan las cabezas…



