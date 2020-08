Conforman sólido bloque de acción en defensa de derechos de 102 mil trabajadores del GCDMX

• ’Ante pandemia, se la rifan todos los días’: César Piña Rodríguez



Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Joel Ayala Almeida, dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) y el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX), han conformado un sólido bloque de acción en defensa de los derechos de más de 102 mil trabajadores que mantienen activa y operando esta gran ciudad capital de la república.



Cesar Piña Rodríguez, secretario general de la Sección 4, al manifestar un abierto cierre de filas de un bloque mayoritario de dirigentes seccionales con la Jefa de Gobierno, resaltó que a pesar de los efectos nocivos, con muertes y alteración de la vida cotidiana que provoca la presencia del Coronavirus, ’alguien tiene que trabajar para satisfacer las demandas de servicios de ésta gigantesca metrópoli’, sostuvo en conferencia de prensa, efectuada en las instalaciones de la sección 29, Piña Rodríguez acompañado de 21 de los 40 líderes seccionales, enfatizó que ante esta sólida alianza que se ha conformado en beneficio de los trabajadores, ’que se la rifan todos los días cumpliendo con sus tareas’, el SUTGCDMX, manifestó su absoluta solidaridad en torno a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum por su decisión de otorgar un aumento salarial en estas difíciles condiciones de pandemia y el apoyo para modificar las contextos de la Caja de Previsión Social que beneficiará a más de 55 mil agremiados.



Además, valoró que la doctora Sheinbaum haya volteado a ver a los trabajadores luego de mucho tiempo que no se veía esta situación. Destacó que esta disposición junto con la decidida participación del dirigente nacional de la FSTSE, ha permitido llegar al punto culminante de las negociaciones salariales.



Es hora de unidad no de intereses personales



Al mismo tiempo, hizo un llamado a todo el conjunto de la estructura sindical a fortalecer la unidad interna, dejando atrás los intereses personales para ir en busca de coincidencias que abran mayores alternativas de superación para todos los agremiados.



Afortunadamente, César Piña, quien representa a los trabajadores contralores, a los del Registro Civil y al personal administrativo de las 16 alcaldías de la CDMX, destacó que estos logros influirán determinantemente en la elección de la próxima dirigencia sindical, lo cual podrá llevarse a cabo una vez que lo permita el cambio del semáforo a color verde.



Piña Rodríguez, agradeció la presencia de la mayoría de los secretarios seccionales, quienes en todo momento vieron con buenos ojos que el aumento salarial no solamente se concrete entre esta y la siguiente semana, sino que sea retroactivo a partir de la fecha que acuerden la doctora Sheinbaum y Joel Ayala Almeida.



’Lo importante –detalló-, es que ambas partes se han pronunciado por mejores condiciones y prestaciones sociales para la clase trabajadora de este sindicato’, apuntó.



Más adelante, Piña Rodríguez mostró documentación con sellos y firmas donde queda constancia de las demandas sindicales ante la autoridad y la respuesta donde se abre el camino a negociaciones, mesas de trabajo y el compromiso de un diálogo permanente para superar demandas postergadas de los sindicalizados.



Miles de héroes anónimos trabajan por la ciudad



También, el dirigente sindical mostró, a través de la documentación oficial, la aprobación al Estatuto Orgánico de Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno mediante el cual se abre el camino para realizar todas las acciones jurídicas y administrativas necesarias que permitan adecuar la normatividad que rige el actuar de la entidad.



Por lo tanto este jueves quedaron suspendidas esas reformas al reglamento en espera de nuevas propuestas que beneficiará a más de 55 mil trabajadores.



Con la presencia de Rubén Flores, vocero de prensa y dirigente seccional de los trabajadores de la Junta local de Conciliación y Arbitraje, Piña Rodríguez, designado para responder las preguntas de los medios de comunicación, destacó la intensa labor que han desarrollado en el anonimato miles de los agremiados.



’No habló solamente del personal médico que han actuado de una manera ejemplar, sino también de quienes cubren las áreas de bacheo, parques y jardines; los que vigilan las aguas negras, reparan alumbrado público, los que redactan las actas de defunción derivado de la emergencia sanitaria por la presencia de COVID-19 y muchas otras acciones de miles de héroes anónimos’, destacó.



Finalmente señaló que lo más importante es impulsar estas modificaciones como un elemento importante para velar por los intereses de los trabajadores.