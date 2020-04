Congelar salarios de altos funcionarios por pandemia Covid-19: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó en su conferencia matutina que ordenó congelar los salarios de funcionarios públicos de alto nivel del gobierno federal como medida complementaria a los ajustes de presupuesto para enfrentar la pandemia de Covid-19.





El mandatario explicó que esta medida no va a afectar a los burócratas de la Federación que tengan salarios menores a los 30 mil pesos, pues ’estamos hablando de los que estamos arriba, es apretarnos el cinturón nosotros y ya.’



’Vamos a hacer un esfuerzo los altos funcionarios públicos, se van a reducir los sueldos, en términos reales, no van a crecer, se congelan. Es decir, no hay aumento lo que se estaba considerando para este año, no hay aumento. Sólo para los altos funcionarios públicos y de manera proporcional va a ganar menos el Presidente y así hacia abajo’, destacó.



El Ejecutivo Federal aprovechó este anuncio para pedir a los partidos políticos que entreguen la mitad de su presupuesto o lo que ellos consideren para ayudar a combatir la pandemia en el país, porque no se puede ’sacar dinero de la bolsa del pueblo’.



El Presidente señaló que, ’al contrario, hay que darle al pueblo, no les gusta a los conservadores y estamos ya en amor y paz. Esto no debe ofender a nadie, hay gobiernos que dan y hay gobiernos que quitan, el de nosotros es uno que da, no quita, entonces ojalá y todos ayudemos’, agregó.



El Ejecutivo explicó que el congelamiento de salarios es parte del plan económico que va a presentar el domingo a las 17:00 horas, que tiene como finalidad reactivar el mercado interno del país, en medio de la crisis generada por la pandemia y la caída en los precios del petróleo.



Asimismo, recordó que ya se está trabajando en puntos específicos como la entrega de pensiones adelantadas a los adultos mayores y la asignación de un millón de créditos de 25 mil pesos para pequeños negocios y la economía informal. También recordó que su administración no va a pedir ningún préstamo a instancias como el Fondo Monetario Internacional porque el presupuesto del país es ’mucho’ porque se está combatiendo a la corrupción.



El presidente señaló que ’ante esta crisis tenemos fortalezas y estamos optimistas y sabemos que vamos a salir adelante, estoy convencido de eso, no quiero menospreciar a la crisis, pero es mucho lo que tenemos, como diría el finado poeta Nicolás Guillén: ´tengo, vamos a ver´’.