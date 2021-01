Congresistas de EU piden a FBI investigar a Donald Trump por ’ataque terrorista mortal’

Seguidores de Trump rodearon el Capitolio durante la sesión en la que se contaban los votos electorales. (AP)



ADYR CORRAL

Ciudad de México / 07.01.2021 18:23:47

Los líderes de cinco comités en el Congreso de Estados Unidos pidieron al FBI (Buró Federal de Investigaciones, por sus siglas en inglés) investigar al presidente Donald Trump, a sus seguidores y grupos externos involucrados en los incidentes ocurridos ayer en el Capitolio, los cuales calificaron como un ’ataque terrorista mortal’.



En una carta enviada a Christopher Wray, director del FBI, los presidentes de los comités de Inteligencia, Seguridad Nacional; Supervisión y reforma; Judicial y Servicios Armados pidieron al FBI que les explique en un encuentro los avances en dichas indagaciones.



’Escribimos para solicitar una sesión informativa inmediata y urgente sobre los pasos que está tomando el FBI para investigar y llevar a juicio la instigación, planificación y ejecución del mortal ataque terrorista en el Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021, por el presidente Donald Trump, sus partidarios y grupos externos’, detallaron.

En la misiva, a la que MILENIO tuvo acceso, los congresistas también pidieron al FBI explicar qué acciones está llevando a cabo para ’interrumpir’ cualquier actividad adicional a los ataques de ayer que esté ’diseñada para atacar’ al gobierno estadunidense.



Te recomendamos: Trump condena violencia en protestas en el Capitolio con la mayor firmeza, dice vocera

Sobre la presunta responsabilidad de Trump en el supuesto ataque terrorista a la sede histórica del Congreso y el Senado estadunidenses cuando los legisladores en su interior se disponían a validar el triunfo del demócrata Joe Biden en las elecciones de noviembre, los congresistas explicaron que, en su consideración, el republicano ’incitó repetidamente a sus seguidores a viajar al Distrito de Columbia y llevar a cabo actos de violencia contra el Capitolio y los miembros del Congreso’.



Para sustentar dichas acusaciones los congresistas citaron en la misiva enviada al FBI algunos tuits de Trump donde el mandatario utiliza frases que presuntamente llaman a la acción como ’estadísticamente (es) imposible haber perdido las elecciones de 2020. Gran protesta en D.C. el 6 de enero. ¡Estén allí, será salvaje!’.



Te recomendamos:

¿Qué pasa en EU tras ratificación de la victoria de Joe Biden? | Últimas noticiasPresentarán 15 cargos contra manifestantes que irrumpieron en el Capitolio de EU

También hicieron mención de algunas palabras pronunciadas por Trump en un mitin realizado horas antes de la irrupción armada de sus seguidores al Capitolio, donde dijo a los asistentes ’tenemos que deshacernos de los congresistas débiles, los que no son buenos’.



Y agregó en el mensaje a sus simpatizantes: ’peleamos como el infierno y si no peleas como el infierno, ya no vas a tener un país’. Terminó su discurso diciendo a sus partidarios: "Vamos a caminar hacia el Capitolio (...) no recuperarás a nuestro país con debilidad. Tienes que mostrar fuerza y ​​tienes que ser fuerte", subrayaron los congresistas.



Temen por más disturbios en toma de protesta de Biden

En la carta firmada de puño y letra, los congresistas, todos de extracción demócrata, externaron sus temores al FBI de que un incidente similar al visto ayer se repita el próximo 20 de enero en la toma de posesión del presidente electo Joe Biden a pesar de que el presidente Donald Trump ha dicho que la transmisión de poder se dará de manera ordenada.



’Dado el ambiente incendiario causado y exacerbado por la retórica del presidente Trump, junto con la próxima toma de posesión del presidente electo Joe Biden, es imperativo que el FBI aproveche todos los activos y recursos disponibles para garantizar que los perpetradores de este ataque terrorista doméstico, y los que incitaron y conspiraron con ellos, sean llevados ante la justicia, y que este grupo terrorista interno se vea impedido (para emprender) nuevas acciones contra nuestro gobierno’, expresaron.

En ese sentido insistieron en la necesidad de que el FBI se reúna con los presidentes e integrantes de los comités antes mencionados, donde hay tanto demócratas como republicanos, para darles información al respecto, la cual señalaron debe incluir detalles sobre cómo está trabajando la agencia para recopilar pruebas y rastrear a los responsables.



’Comuníquese con nuestro personal para programar la sesión informativa’, pidieron al FBI en el texto consultado. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado que la agencia se haya puesto en contacto con los congresistas para brindar la informació