Congreso de Guerrero analiza exhorto a la SEP para facilitar término del ciclo escolar de manera virtual

Chilpancingo, Gro., a 16 de junio del 2020.- El diputado Jorge Salgado Parra presentó un exhorto al titular de la Secretaría de Educación Pública federal (SEP) para que, de manera urgente, proporcione las herramientas tecnológicas necesarias a docentes y a alumnos de Guerrero que aún no cuenten con ellas, como un apoyo para que puedan concluir el ciclo escolar de manera virtual, ante el confinamiento por la pandemia del Covid-19.

Dicha propuesta que fue turnada a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado establece la necesidad de que el titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, gire las instrucciones correspondientes para que, además, puedan agotar satisfactoriamente todo el material educativo que está programado para este año.

Salgado Parra (PRI) expuso que hace unos días el Senado de la República destacó la utilidad del ’home office’ o trabajo en casa, debido al confinamiento por el COVID-19, como algo idónea para continuar con el ciclo educativo mediante la modalidad en línea.

Sin embargo, señaló que la falta de acceso a Internet en zonas rurales ha dificultado la educación a distancia, en detrimento de la construcción de capacidades y habilidades de la población que ya tiene una situación económica precaria.

Agregó que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), sólo cinco de cada diez personas tienen acceso a las herramientas tecnológicas; es decir, que sólo el 45 por ciento de los hogares mexicanos cuenta con una computadora, mientras que 48 por ciento no tiene Internet.

El legislador hizo énfasis en la dificultad que ha representado para Guerrero el poder cumplir con la terminación del ciclo escolar de manera virtual, por lo cual es necesario que el Gobierno de la República, a través de la SEP, implemente los mecanismos necesarios para que estudiantes y docentes que no tengan acceso a una computadora o a la red de Internet, se les proporcionen, ’pues de lo contrario, será materialmente imposible que cumplan de manera satisfactoria con el ciclo escolar 2020’.





