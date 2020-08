Congreso de Hidalgo aún no define integración de 84 concejos municipales a 29 días del termino de administración de alcaldías

A 29 días de que termine la administración de los 84 presidentes municipales de Hidalgo, la Comisión de Gobernación del Congreso local, integrada por tres diputados del Movimiento Regeneración Nacional, dos del Partido Revolución Institucional y uno más del Partido del Trabajo, aún no ha designado a los integrantes de los Concejos Municipales que deberán entrar en funciones como encargados de los gobiernos en cada una de esas demarcaciones .

Tienen un plazo minimo de 3 semanas para integrar todos los concejos para que en la última semana previa a la toma de posesión sean capacitados.



Todo esto derivado a que por causa de la pandemia por Covid 19 el proceso para elegir a presidentes municipales que se iba a celebrar el pasado 7 de junio se pospuso por el Instituto Nacional Electoral (INE) por lo que no hay autoridades electas que legalmente puedan asumir el cargo el próximo 5 de septiembre.



Aunque la Constitución Política del estado de Hidalgo faculta al Congreso de Hidalgo la integración de estos Concejos Municipales, no establece el método para hacerlo,lo que ha provocado que los diputados de la 64 legislatura local hasta el momento no hayan llegado a ningún acuerdo sobre la forma de conformar esos órganos colegiados.



En el artículo 126, la Constitución Política del Estado de Hidalgo dice: ’En caso de falta absoluta del Ayuntamiento, si conforme a esta Constitución y a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, el Congreso del Estado designará entre los vecinos al Concejo Municipal interino o sustituto que corresponda conforme a lodispuesto en este artículo; (…)estará integrado por el número de miembros que determine la ley’.



En ese mismo apartado constitucional se especifica que hay ’falta absoluta de Ayuntamiento cuando no se hubieren efectuado las elecciones, se hubiesen declarado nulas, no se presente el Ayuntamiento a rendir la protesta, por renuncia mayoritaria de sus miembros, por haber sido desaparecidos los Poderes municipales o por muerte o incapacidad absoluta de la mayoría de sus integrantes’.



En ninguna parte de ese artículo ni de los subsiguientes se establece un método para la selección de perfiles sobre quienes son los que pueden ser parte de estos órganos que por primera vez en la historia de la entidad ,estarán al frente de todos los ayuntamientos al mismo tiempo de forma indefinida. Únicamente el mismo artículo 126 señala que ’si la falta absoluta del Ayuntamiento acontece en los tres últimos años, el Congreso nombrará un Concejo Municipal sustituto que termine el período’lo cual no aplica en este caso.,



Aunque a lo largo de las últimas semanas los integrantes de la Comisión de Gobernación del Congreso, encabezada por el diputado priista José Luis Espinosa Silva han sostenido diversas reuniones de trabajo para definir el método, aun no se determina cual se va a aplicar al final.



Hasta el momento hay dos opciones: la emisión de una convocatoria abierta a la ciudadanía o la designación directa .



En entrevista José Luis Espinosa Silva aún no se tiene el método de selección de los integrantes de los Concejos Municipales y que se están analizando diversas propuestas.



No obstante, dijo que ’existe la posibilidad de que se emita una convocatoria’ a la ciudadanía de cada municipio aunque aún este método no se ha definido .



’De hecho en la próxima reunión que haremos la próxima semana estableceremos una ruta para poder empezar a trabajar’ dijo el legislador emanado del PRI.



’El tema, por la importancia que tiene, requiere que lo analicemos muchas veces de forma exhaustiva’ agregó.



Aunque reconoció que aun no hay un plazo para saber cuando estarán integrados los concejos, aseguró que ’estarán a tiempo’.



No obstante, mientras se define el método, Espinosa dijo que ciudadanos interesados en participar como integrantes de los Concejos Municipales han hecho llegar sus cartas de intención al congreso para ser integrantes de estos órganos de gobierno temporal.



Al respecto, el diputado y vocal de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado, Víctor Guerrero Trejo de Morena, informó que a través de los legisladores se recibirán las cartas de intención de todos aquellos que deseen formar parte del Concejo Municipal que se habrá de instaurar en cada uno de los 84 municipios de Hidalgo.



Reveló que del distrito uno de Zimapán, ’ son numerosas las propuestas de aspirantes que ha recibido a la fecha’ algunas de las cuales dijo ya se encuentran en analisis.

Sobre la reunión de la Comisión de Gobernación a realizarse la próxima semana, Víctor Guerreo dijo que "la idea es tomar las bases y establecer un punto de partida para que podamos empezar a revisar las posiciones de cada uno de los representantes del Congreso que obviamente están representando o hablando por sus partidos como es el caso de Morena, el PRI o el PAN y de algunos otros más’.



Bajo este contexto, hace dos semanas y de forma anónima se hizo circular por redes sociales y cuentas de Whasapp una supuesta convocatoria del Congreso de Hidalgo dirigida a la ciudadanía para conformar los concejos .Si bien algunos medios locales de comunicación publicaron que era genuina y difundieron su contenido en sus portales, fue rápidamente desmentida por la Comisión de Gobernación.



’Quien o quienes elaboraron y difundieron esta falsa convocatoria ,sólo tratan de desvirtuar el trabajo de la comisión, para que al rato digan que hubo negociaciones en lo oscurito y malinformen a los ciudadanos’ dijo el diputado morenista Víctor Osmind Guerrero Trejo , vocal de la Comisión de Gobernación .



El pasado 8 de julio, la diputada panista Claudia Lilia Luna Islas presentó una iniciativa de ley para reglamentar la conformación de los concejos municipales.



En el proyecto de ley se propone que la Junta de Gobierno del Congreso emita convocatorias individualizadas para cada uno de los 84 municipios en las que se establezcan claramente los requisitos de elegibilidad, estableciendo criterios para garantizar la paridad de género, participación de jóvenes e indígenas.



Una vez recibidas todas las propuestas en el Congreso, se procedería a la formación de hasta tres ternas en orden de prelación de planillas de aspirantes a cada concejo municipal tras lo cual se convocaría a una sesión del pleno de la Cámara de Diputados para realizar una votación .



Para ello se presentaría una propuesta única o en el caso de los municipios donde hubiera más, la que haya sido primera en base al orden de prelación.



En caso de que ninguna alcance la mayoría simple, el Congreso contaría con 72 horas más para recibir más propuestas y someterlas a votación simple y nominal .



Cornelio García Villanueva, Presidente del PAN en Hidalgo hizo un exhorto a los diputados de Morena -que es la fracción mayoritaria con 17 diputados , 10 de la facción denominada Grupo Universidad y 7 de Morenistas Fundadores o Puros- para que voten a favor de la iniciativa de Claudia Lilia Luna.



’Dicen que no hay tiempo para hacerlo. Que no se hagan si se puede poner en votación’ , dijo el dirigente partidista tras advertir que en caso de que el 5 de septiembre no haya Consejos Municipales que tomen las riendas de los municipios ’se podría generar un problema de vacío de poder e ilegalidad en aquellos donde no se hubiera conformado algún concejo municipal’.



Para Espinosa Silva, ’es una excelente propuesta’ pero dijo que ya no había tiempo para ponerla a votación y aplicar el método.



Para Sharon Montiel Sánchez, dirigente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido Encuentro Social de Hidalgo (PESH), tras puntualizar que ese instituto político respetará la atribución que la constitución local otorga al Congreso de Hidalgo para escoger y aplicar el método de selección que se considere más viable para seleccionar a los miembros de cada uno de los concejos, se pronunció en favor de que se brinde una máxima difusión por parte de la 64 legislatura del Congreso de Hidalgo sobre el método que al final determinen los diputados.



Montiel puntualizó que la máxima difusión es necesaria para que los diputados eviten posibles señalamientos en torno a que hubo favoritismos, o que se fue parcial en la integración de los concejos.



’Los diputados deben tener un trabajo impecable para buscar y seleccionar los mejores perfiles para que quienes formen parte de los Concejos Municipales puedan gobernar a los municipios’.



Hizo un llamado a los diputados a tomar en cuenta la paridad de género, y tomar en cuenta a jóvenes e indígenas para estos órganos de dirección.



De acuerdo con la Ley Orgánica Municipal el Concejo Municipal Interino lo integraría un presidente, un vocal ejecutivo que haría las funciones de síndico si el municipio tiene menos de 100 mil habitantes, si pasa de los 100 mil habitantes se designan dos vocales ejecutivos, uno sería síndico hacendario y el otro síndico jurídico además de cinco vocales que, sin importar el número de habitantes, vendrían siendo los regidores.



A los 90 días de su puesta en marcha, los concejos municipales deberán convocar a elecciones, dice la ley.