Congreso de Hidalgo destaca entre los no preparados para sesiones virtuales

Hidalgo fue uno de los diez estados en el que los legisladores no estaban preparados para realizar sesiones virtuales, por lo cual se vieron forzados a detener sus sesiones hasta nuevo aviso.



Después de dos semanas de que aprobaran las sesiones virtuales, llevaron a cabo la primera sesión virtual del Congreso local en Hidalgo, en la que se abordaron temas relacionados con la atención de la pandemia sanitaria por el Covid-19.



Con algunos problemas con el audio y video, los legisladores locales presentaron diferentes iniciativas como por el grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que propuso incrementar las sanciones a los agresores del personal de salud durante la actual contingencia sanitaria.



Los representantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) propusieron que se conforme el comité estatal de salubridad para que se encargue de revisar y analizar las acciones conjuntas para atender la contingencia sanitaria; adicionalmente solicitaron una comisión estatal centrada en el tema para dar seguimiento del Covid-19 y evaluar las acciones que se van desarrollando en el estado.



La presidenta de la comisión de Hacienda, Noemí Zitle Rivas, pidió llamar a comparecer a la titular de la Secretaría de Finanzas estatal, Jessica Blancas, por las irregularidades en el manejo de recursos públicos para atender la contingencia.



Sin embargo, fue la actitud de los legisladores que destacó, quienes entre risas por cualquier sonido del exterior, botaneando como en el caso de la representante de Zacualtipan, Ana Edith Rodríguez, no le dieron seriedad a la sesión.



De acuerdo con Visión Legislativa solo los congresos de Colima, San Luis Potosí y Baja California han realizado reformas para llevar a cabo sesiones virtuales; Chiapas cuenta con legislación para realizar sesiones remotas de los órganos legislativos y el los 28 congresos locales restantes no cuentan con legislación en la materia y tampoco iniciativas.



Diez congresos locales se vieron forzados a detener por completo sus sesiones hasta nuevo aviso, es el caso de Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Querétaro, Quintana Roo y Tabasco.



Dos estados han realizado sesiones a distancia por medio de acuerdos sin contar con una reforma, es el caso de Coahuila que sesionó de manera virtual, a través de un acuerdo en sesión plenaria, y Tlaxcala, a través de un acuerdo entre los legisladores.



Otros congresos no accedieron a la comunicación virtual y hasta el 21 de abril continuaron realizando sesiones de manera presencial: Morelos, Oaxaca, Tamaulipas, Michoacán, Jalisco, Baja California Sur, Campeche y Baja California, este último estado aprobó en la útima sesión de esta naturaleza una reforma para realizar sesiones virtuales. Con información de SIN EMBARGO, DESDE ABAJO y EL SOL DE HIDALGO