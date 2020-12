Congreso de Hidalgo opera en condiciones precarias: Inegi

El personal del Congreso de Hidalgo opera en condiciones precarias, condición por la cual, de entre sus trabajadores, ninguno cuenta con Doctorado, incluso laborando en áreas de investigación, en tanto si que hay por lo menos 3 que no cursaron ni el preescolar, reveló el Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales 2020.



De acuerdo con la sección de Estructura orgánica y recursos, el Congreso de Hidalgo es el segundo que menos personal de base o sindicalizado tiene en el país, con el 24.2% del total, solamente por detrás de Campeche.



Lo anterior lo consiguen, entre otras políticas de contratación, siendo el cuarto legislativo local que más personal con honorarios tiene, alcanzando el 33.8% del total de sus trabajadores (123 de 364). En ese tenor, recurren más a contratar por honorarios las entidades de Nuevo León, Tlaxcala y San Luis Potosí.



Los ingresos también van en el mismo sentido: el 64% de su personal cobra entre 5 y 15 mil pesos mensuales, mientras son una minoría quiénes cobran encima de 45 mil pesos mensuales.



Por ello, entre otras cosas, no sorprende que sea uno de los 11 Congresos en el país donde ninguno de sus empleados cuenta con un Doctorado aunque por otro lado, sí que tiene 3 empleados sin instrucción académica alguna.



Aunque es la primera vez que el Congreso goza de una paridad de género a nivel legislativo y que el pleno es la máxima autoridad para definir la forma en la que han de desenvolverse, a la fecha no cuentan con una Unidad Administrativa dedicada al área de Igualdad de género como sí tienen otros en el país.