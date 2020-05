Congreso de SLP desecha iniciativa para despenalizar el aborto

www.guerrerohabla.com



SLP. 21 mayo 2020.- Con 20 votos a favor, cuatro en contra y tres abstenciones, el Congreso de San Luis Potosí desechó este día la iniciativa para despenalizar el aborto en la entidad.



Este jueves, los diputados se dieron cita de manera virtual, para discutir dos iniciativas en materia de salud que promovían el aborto.



La iniciativa contemplaba establecer que el aborto es la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación.



Nota recomendada: Critican dinámica del PAN para evidenciar aumentos en recibo de luz

No obstante, se declararon improcedente reformar los artículos 148, 149 y 150 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, así como modificar disposiciones de los artículos 57, 57 Bis, 58, 58 Bis, y 58 Ter de la Ley de Salud.



El pasado 19 de mayo, alrededor de 50 personas se reunieron afuera del congreso potosino e hicieron oración a favor de que no avanzarán las iniciativas de interrupción legal del embarazo.



Sobre la reja de contención del inmueble, dejaron diversos mensajes escritos en hojas de papel, algunos dirigidos específicamente a los congresistas, como "Diputado potosino, no seas asesino" y otros para la población en general, como "Si pides no más muertes por Covid 19, sé congruente: No más muertes de inocentes. Di sí a la vida".



Fuente: mi nación